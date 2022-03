Modena-Civitanova recupero di lusso

MODENA- Le due assenti illustri all’Unipol Arena di Bologna, Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova , scenderanno comunque in campo al PalaPanini sabato 5 marzo, giorno delle Semifinali di Del Monte ® Coppa Italia SuperLega per recuperare alle 20.30 la gara della 6a giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca. Avanti i cucinieri nei precedenti con 59 vittorie a 43. Quarti in classifica e con molti rimpianti per la sconfitta al tie break nella prova casalinga con Cisterna, gli uomini di Andrea Giani vogliono regalare una gioia ai propri tifosi contro una rivale storica come Civitanova, seconda forza del torneo che nel recupero di mercoledì, proprio contro Cisterna, è riuscita a rimontare i pontini per 3-1 riaprendo a distanza la ferita dei modenesi che hanno perso altri punti preziosi dalle primissime posizioni e vogliono subito rifarsi. In arrivo una gara con tanti ex: da una parte Bruno, Leal (23 attacchi vincenti ai 1000 in Regular Season) e Stankovic, dall’altra Anzani e Zaytsev (25 attacchi vincenti ai 4000 in carriera). In odore di record Abdel-Aziz, a 10 attacchi vincenti dai 2000 in Italia.



Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes PerkinElmer Modena)- « Non è stato facile ripartire dopo la sconfitta contro Cisterna perché è stata una partita, emotivamente, persa due volte. Questa gara ha lasciato degli strascichi. Andremo ad affrontare una squadra importante come Civitanova e vogliamo fare una grande gara per fare anche un passo avanti di fronte ai nostri tifosi. Il modo di affrontare determinate partite lo si dimostra quando si gioca, non basta fare solo una buona settimana di allenamenti e sotto questo aspetto dobbiamo fare un passo avanti. Dopo Civitanova non avremo big match e la classifica è abbastanza chiara, ma quel tipo di partite andranno sfruttate bene per prepararci ai playoff. Questa squadra ha una dimensione, il problema è che deve essere costante a prescindere dall’avversario contro cui si gioca ».





Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Siamo soddisfatti del cammino in Regular Season, ma sarà importante crescere nelle giocate difensive perché possiamo dare di più. Ci attende una partita particolarmente complicata in un palazzetto difficile come il PalaPanini. Modena ha allestito un roster per vincere le partite e conquistare trofei, tra l'altro dopo una sconfitta in casa ci terrà particolarmente a fare bella figura davanti ai propri tifosi. Dobbiamo andare lì consapevoli di affrontare una sfida molto impegnativa, Hanno dimostrato contro Perugia e Trento di saper giocare bene questo tipo di partite ».



RECUPERO DELLA 6a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 5 marzo 2022, ore 20.30-

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Goitre Lot