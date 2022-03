Perugia brinda in Coppa Italia: Trento ko in finale

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- La Sir Safety Perugia può alzare la Coppa Italia per la terza volta al termine di una sfida davvero esaltante per i Block Devils, davanti al pubblico dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La squadra di Grbic ha dominato i primi due set, giocando una pallavolo pressocchè perfetta in tutti i fondamentali, trascinata da un Leon (MVP delle finali) devastante al servizio e dirompente in attacco, imbeccato da un Giannelli impeccabile in regia che ha sfruttato al meglio le potenzialità dei suoi attaccanti di banda. L’Itas Trentino si è scossa dal suo torpore dal terzo set in poi riuscendo a rimettersi in partita strappando, grazie a Michieletto e Kaziyski, il parziale. Quarto set emozionante. Un altalena che ha tenuto il risultato in bilico fino alla fine ma la Sir Safety ha ribadito la sua superiorità nella parte decisiva. E’ stato proprio Simone Giannelli, ex della partita, a mettere a segno il punto decisivo scatenando i festeggiamenti nello spicchio di palazzetto occupato dai tifosi umbri.