Michieletto MVP dei Quarti di Finale

TRENTO-Lunedì 18 aprile, negli istanti che precederanno l’inizio di Gara 2 della Semifinale dei Play Off Scudetto tra Itas Trentino e Lube Civitanova, il martello trentino Alessandro Michieletto riceverà il premio di Credem Banca MVP dei Quarti di Finale, grazie alle due nomination di migliore in campo ottenute al termine di Gara 1 del 26 marzo, e Gara 3 del 10 aprile. Nessuno ha saputo eguagliare il numero di riconoscimenti raggiunti dello schiacciatore numero 5, Campione d’Europa con la Nazionale maggiore e Campione del Mondo con l’Under 21, e le sue prestazioni, impreziosite da 47 punti in tre gare di cui ben 15 ace, sono valse ai suoi il passaggio del turno.