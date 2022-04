Monza si prende i tre punti contro Verona

MONZA - Nella seconda giornata del Torneo dei Play Off 5° posto la Vero Volley Monza, dopo aver battuto Milano all'esordio, si impone in quattro set 3-1 (25-23, 17-25, 25-13, 25-16) a Verona e resta a punteggio pieno nella classifica dopo due giornate. Non è stata una vittoria agevole per gli uomini di Eccheli che hanno sofferto nel primo set, vinto solo ai vantaggi, grazie alle bordate di Grozer e Dzavoronok, e poi hanno ceduto nel secondo nel quale la squadra di Stoytchev ha giocato una bella pallavolo corroborata dai muri di Qafarena e Asparuhov, agevolati dai turni in battuta del primo e dalle difese di Bonami.

Il confronto cambia rotta dal terzo set in poi. Gli scatenati Dzavoronok e Grozer salgono in cattedra, firmando al servizio un break da favola sia nel terzo (8-1) che nel quarto gioco (8-3). Monza sale d’entusiasmo e qualità (chiuderà con il 59% in attacco rispetto al 43% di Verona), contando sull’ispirato Orduna (MVP) a far ruotare il gioco d’attacco e a guidare i suoi al successo. Mercoledì sera i brianzoli andranno a Piacenza, gli scaligeri ospiteranno Milano per il terzo dei cinque match in calendario.

I PROTAGONISTI-

Santiago Orduna (Vero Volley Monza)- « Abbiamo fatto una gran bella partita, dimostrando la nostra voglia di andare avanti e lottare. Secondo set a parte, in cui abbiamo sofferto un po’, è stata una performance corale, solida e di qualità che ci regala altri tre punti importanti. L’obiettivo è riproporre nelle prossime gare la stessa determinazione, provando a migliorare nel muro-difesa e nella continuità in ricezione. Questa sarà la strada giusta per raggiungere al top le semifinali e finali dei Play Off 5° Posto ».

Luca Spirito (Verona Volley)- « Siamo partiti abbastanza bene nel primo set, poi non siamo riusciti a mantenere il vantaggio accumulato perdendoci in un bicchiere d’acqua. nel secondo set è andata meglio, abbiamo trovato la reazione giusta e la vittoria, ma poi ne terzo è stata una disfatta. Contro queste squadre non puoi mai abbassare la guardia. Abbiamo nel mirino la sfida di mercoledì contro Milano, sarà fondamentale per il nostro percorso. Ci servirà tutto il calore del nostro pubblico, spero sia numeroso ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – VERONA VOLLEY 3-1 (25-23, 17-25, 25-13, 25-16)

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 3, Davyskiba 11, Beretta 5, Grozer 23, Dzavoronok 16, Galassi 13, Gaggini (L), Karyagin 1, Federici (L), Galliani 0, Grozdanov 0, Calligaro 0. N.E. Katic. All. Eccheli.

VERONA VOLLEY: Spirito 4, Asparuhov 14, Nikolic 6, Qafarena 9, Mozic 3, Zanotti 6, Bonami (L), Donati (L), Magalini 1, Wounembaina 8, Jensen 3, Cortesia 2. N.E. Vieira De Oliveira. All. Stoytchev.

ARBITRI: Canessa, Carcione.

NOTE – durata set: 28′, 24′, 23′, 25′; tot: 100′.

MVP: Orduna (Vero Volley Monza)

Spettatori: 497

LA CLASSIFICA GIRONE PLAY OFF 5° POSTO-



Vero Volley Monza 6 punti, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Verona Volley 3, Allianz Milano 0, Gioiella Prisma Taranto 0, Top Volley Cisterna 0.

1 incontro in più: Vero Volley Monza e Verona Volley.