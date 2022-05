Cisterna-Monza e Piacenza-Verona sfide in semifinale

ROMA- I Play Off 5° Posto della SuperLega Credem Banca entrano nel vivo con la fase degli scontri diretti: sabato 7 maggio alle 20.30 sono in programma le Semifinali in gara unica da cui usciranno le due squadre in lizza per la vittoria finale. Venerdì 13 maggio, con diretta RAI Sport alle 20.45 tra le mura della meglio classificata nel girone, vi sarà un pass per la CEV Challenge Cup 2023. Al PalaBanca va in scena il remake dell’incontro della 4a giornata del Girone Play Off 5° Posto tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Verona Volley. Una sfida che sabato scorso ha regalato molte emozioni. Ad avere la meglio è stata la formazione emiliana, vincitrice da imbattuta della prima fase per il quinto posto, ma costretta a lottare fino al tie break per contenere il sestetto scaligero. I giganti veneti si sono qualificati alle Semifinali per il rotto della cuffia, soffiando la quarta posizione all’Allianz Milano negli ultimi battiti della 5a e conclusiva giornata, grazie al successo corsaro al fotofinish sul campo di Cisterna. La squadra di Lorenzo Bernardi cerca la sesta vittoria di fila, il collettivo di Radostin Stoytchev vuole continuare a stupire. Altra Semifinale, altro remake, ma a campi invertiti, di un match andato in scena nella 4a giornata del Girone 5° Posto. Sempre alle 20.30 di sabato, la Top Volley Cisterna ospita la Vero Volley Monza. I pontini hanno chiuso il Girone al secondo posto, nonostante la sconfitta interna al tie break con Verona. Una sconfitta indolore che non ha impedito al Club laziale di poter giocare tra le mura amiche lo scontro da dentro o fuori con i rivali brianzoli allenati da Massimo Eccheli, che nel Girone per il quinto posto hanno perso con il massimo scarto in casa contro il gruppo di Fabio Soli. Una serata storta che non ha compromesso la qualificazione al turno successivo, concretizzata nell’ultima giornata grazie al 3-0 casalingo inflitto alla Gioiella Prisma Taranto.

LE DUE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - VERONA VOLLEY-

PRECEDENTI: 7 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Verona Volley).



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare (1 successo Verona e 1 successo Piacenza).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gara (1 successo Piacenza)



EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21, Enrico Cester a Verona nel 2019/20, Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009/10, Toncek Stern a Verona nel biennio 2016/17-2017/18.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Enrico Cester - 39 punti ai 100, Adis Lagumdzija - 4 punti ai 100, Toncek Stern - 5 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Asparuh Asparuhov - 3 punti ai 100 (Verona Volley).

In carriera: Enrico Cester - 9 attacchi vincenti ai 1500, Adis Lagumdzija - 15 punti ai 1000, Aaron Russell - 1 ace ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Lorenzo Cortesia - 2 punti ai 700, Luca Spirito, 1 muro vincente ai 200 (Verona Volley).



Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Siamo molto contenti dei risultati, stiamo giocando bene e finalmente non ho nemmeno più il dolore alla schiena. Contrastare Verona sarà difficile, hanno un livello molto alto di gioco e un’ottima qualità, arriveranno con grande determinazione per ottenere la vittoria. Noi dobbiamo avere fiducia nelle nostre abilità come abbiamo fatto nelle partite secche durante questa stagione di campionato e nei Play Off. Verona Volley ha molti giocatori giovani che potrebbero darci filo da torcere, ma noi daremo il massimo ».





Raphael Vieira De Oliveira (Verona Volley)- « La vittoria con Cisterna ha dimostrato a tutti ancora una volta che Verona vuole vivere da protagonista fino in fondo questi Play Off per giocarsi un posto in Europa. Il gruppo non ha mai mollato non lo farà neanche in Semifinale con Piacenza, con cui abbiamo un conto in sospeso. L'ultima partita al PalaBanca ci ha lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per come è arrivata la sconfitta, e per i tanti errori che abbiamo commesso. Stavolta vogliamo che sia diverso: vogliamo uscire dal campo con il biglietto per la Finale ».

TOP VOLLEY CISTERNA – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 19 (6 successi Top Volley Cisterna, 13 successi Vero Volley Monza)



PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare in Regular Season (2 successi Monza).



PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 2 gare nella Semifinale 2017/18 (2 successi Monza).



EX: Lorenzo Giani a Monza nel biennio 2019/20-2020/21, Filippo Lanza a Monza nel 2020/21, Matteo Picchio a Monza nel 2018/19.



A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Stephen Timothy Maar - 1 punto ai 200 (Top Volley Cisterna)

In carriera: Elia Bossi - 2 punti ai 900, Stephen Timothy Maar - 6 punti ai 1800, - 6 attacchi vincenti ai 1500 (Top Volley Cisterna); Vlad Davyskiba - 13 punti ai 500 (Vero Volley Monza).



Petar Dirlic (Top Volley Cisterna)- « Sicuramente la Vero Volley è una buona squadra con individui forti, ma abbiamo già dimostrato per tutta la stagione di poter giocare con i migliori. Se ripetiamo la nostra partita dell'ultima gara a Monza, non ho dubbi sulla nostra vittoria ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « A Cisterna non si tratterà di vendicare nulla, bensì di giocare la nostra miglior pallavolo per poter fare una prestazione degna di una Semifinale. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi al match di sabato, poi il campo darà il responso. In casa contro Cisterna nel girone non ha funzionato nulla, a partire dall'atteggiamento, aspetto che ha condizionato il rendimento della squadra. Cisterna ha interpretato bene la sfida e ha vinto con merito. Noi dobbiamo metterci tutte le forze possibili, mentali e fisiche, per giocare questa fase finale al massimo delle nostre possibilità ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLE SEMIFINALI PLAY OFF 5° POSTO-



Sabato 7 maggio 2022, ore 20.30-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Verona Volley Arbitri: Caretti, Luciani

Top Volley Cisterna - Vero Volley Monza Arbitri: Saltalippi, Cappello



FINALE-

Venerdì 13 maggio 2022, ore 20.45

1a Semifinalista - 2a Semifinalista