Piacenza e Cisterna si giocano l'Europa

PIACENZA- La SuperLega Credem Banca ha ancora un verdetto da emettere: venerdì 13 maggio alle 20.45 è in programma la resa dei conti per il 5° Posto in SuperLega Credem Banca, in diretta Rai Sport, che mette in palio un pass per l’Europa. Al PalaBanca, infatti, la vincitrice dei Play Off 5° Posto beneficerà della qualificazione alla CEV Challenge Cup 2023. In lizza ci sono Gas Sales Bluenergy Piacenza e Top Volley Cisterna.

La formazione allenata da Lorenzo Bernardi disputerà la Finale in casa grazie al cammino praticamente immacolato nel Girone (tre soli set persi, un solo punto lasciato per strada) e alla vittoria in quattro set su Verona Volley in Semifinale, mentre il team guidato da Fabio Soli ha concluso il round robin al secondo posto, e ha conquistato l’accesso alla gara decisiva facendo valere il fattore campo contro il Vero Volley Monza.

Gli emiliani e pontini si sono sfidati nello stesso impianto durante il turno di apertura del Girone spareggi, con vittoria netta per la Gas Sales Bluenergy, poi leader del girone. Anche gli scontri globali premiano la Gas Sales (8-5), che in questa stagione ha battuto due volte la Top Volley, incassando anche una sconfitta contro i laziali. Baranowicz, che lo scorso anno palleggiava a Piacenza, torna da ex, mentre Cester (9 attacchi vincenti ai 1500) e Stern attendono di riaffrontare il Club con cui hanno giocato in passato.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 8 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Top Volley Cisterna).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 gare in Regular Season (2 successi Piacenza e 1 successo Cisterna).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 2 gare – 1 nel Girone 2021/22 (1 successo Piacenza), 1 nel Girone 2020/21 (1 successo Piacenza).

EX: Enrico Cester a Cisterna (Latina) nel 2011/12; Toncek Stern a Cisterna (Latina) nel 2018/2019; Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Aaron Russell – 13 punti ai 100, Toncek Stern – 3 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Giacomo Raffaelli – 8 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Aaron Russell – 29 punti ai 2500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Enrico Cester – 9 attacchi vincenti ai 1500, Petar Dirlic – 10 punti ai 500, Giacomo Raffaelli – 2 muri vincenti ai 100 (Top Volley Cisterna).

Adis Lagumdzija (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Abbiamo giocato molto bene, vincendo le ultime partite e ora dobbiamo finire in bellezza contro Cisterna. Sono un’ottima squadra e anche loro ambiscono a giocare l’anno prossimo in Europa. C’è più pressione rispetto ad una partita normale, in quanto qui c’è in campo un’opportunità e obiettivo fondamentale, ci stiamo preparando per giocare al massimo delle nostre possibilità. È l’ultima partita dell’anno e quindi ci aspettiamo tantissimi tifosi calorosi nel nostro palazzetto, come nelle ultime partite: ora pensiamo solo a vincere ».

Aidan Zingel (Top Volley Cisterna)- « Non possiamo fare altro che goderci questo momento. Non per togliere niente a questa finale, ma sicuramente giocando con la testa libera e senza pressioni, possiamo esprimere la nostra migliore pallavolo. Meritiamo di finire questa stagione a testa alta, indipendentemente dal risultato ».

GLI SCONTRI DIRETTI DELLA STAGIONE 2021/22-

Gara Finale 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set Giornata



Piacenza-Cisterna 3-0 25-18 25-22 25-22 0-0 1ª Play Off 5° Posto

Cisterna-Piacenza 3-0 25-17 26-24 25-23 0-0 6ª rit. Regular Season

Piacenza-Cisterna 3-1 23-25 25-22 25-23 25-21 6ª rit. Regular Season

FINALE PLAY OFF 5° POSTO-

Venerdì 13 maggio 2022, ore 20.45-

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna Arbitri: Brancati, Giardini