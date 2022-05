Simon è l'MVP delle finali scudetto

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Prestazioni monstre in successione, muri e turni al servizio da far tremare gli avversari, oltre a una continuità spaventosa in primo tempo: non poteva che concludersi con un riconoscimento personale davanti al proprio pubblico festante la stagione di Robertlandy Simon, autore di un Play Off da vero e proprio trascinatore.

Al termine di Gara 4 delle Finali Scudetto, e a pochi istanti dalla consegna della Coppa, il centrale cubano della Cucine Lube Civitanova è stato premiato dal Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi come Credem Banca MVP delle Finali, grazie alle nomination di “migliore in campo” ricevute in Gara 1, Gara 2 e, ultimo ma non ultimo, nel quarto e ultimo atto della serie: quello decisivo per il titolo.



Il centrale cubano, alla sua ultima partita in maglia Cucine Lube Civitanova, si è congedato dai suoi tifosi fermandosi per foto e autografi, abbandonando per ultimo il campo tricolore.





I NUMERI DI SIMON NEI PLAY OFF.