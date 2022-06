Taranto mette Cottarelli in regia

TARANTO- Un ritorno importante in casa Prisma Taranto, quello del palleggiatore Francesco Cottarelli che, dopo un anno passato in A3 nella Saturnia Aci Castello, ha deciso di vestire di nuovo la maglia rossoblu con la quale fu protagonista della promozione in Superlega di due anni fa collezionando ventidue presenze. Il ventiseienne regista di Legnago sarà l'alternativa a Marco Falaschi. Nel curruculum di Cottarelli, che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Verona per poi passare ad Isola della Scala in B2, due stagioni a Padova e tre a Piacenza in Superlega.

LE PAROLE DI FRANCESCO COTTARELLI-

« Arrivo da un’annata importante a Catania dove ho giocato e mi sono confrontato con la A3 che è una buona categoria che mi ha fatto crescere perché mi ha dato grande responsabilità. Ringrazio l’allenatore Waldo Cantor con cui mi sono trovato bene e anche la società. Conosco bene Vincenzo Di Pinto con cui ho giocato lo scorso anno a Taranto e so che avrò l’opportunità di migliorarmi ancora molto con lui. Grazie alla società che mi ha rivoluto con sé, i Presidenti Bongiovanni e Zelatore, ho l’opportunità di tornare in Puglia: so come lavora Vincenzo e che annata mi aspetta. Impegnativa al massimo dove sicuramente si migliorerà, Di Pinto è una garanzia ma tutto sta a me e a come migliorerò durante l’anno. La squadra sarà buona con tanti innesti giovani: io arrivo con Lucconi, l’opposto che ha giocato con me a Catania e che conosco molto bene, è forte e so che potrà migliorare molto con Di Pinto, che ci metterà “in riga”, insieme ai due schiacciatori stranieri giovani, Charalampos ed Ekstrand su cui sono certo che farà un lavoro tecnico importante. Il confronto sarà senz’altro con Falaschi da cui apprenderò molto, e con Loeppky ed Antonov che sono giocatori esperti e forti e competitivi. Sarà un bell’annata produttiva dove sono certo miglioreremo tutti insieme e non vedo l’ora di cominciare ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE VITO PRIMAVERA-

« Mi auguro che prosegua con il rendimento che aveva avuto nella bella stagione della promozione, ora si è confermato ad Aci Castello con Lucconi, con cui ha già una buona intesa, e conoscendo già anche il mister partirà sicuramente con una bella base per il lavoro che si andrà a svolgere quest’anno ».