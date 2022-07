Gabriele Nelli torna a giocare a Trento

TRENTO- Dopo due novità assolute come Dzavoronok e Laurenzano, la sessione estiva del mercato 2022 offre un gradito ritorno per Trentino Volley: nella rosa 2022/23 ci sarà infatti spazio anche per Gabriele Nelli , opposto di ventotto anni cresciuto proprio nel Settore Giovanile. A due stagioni di distanza dall’ultima volta, il martello toscano potrà quindi vestire di nuovo la maglia gialloblù e lo farà portandosi dietro il grande bagaglio di esperienza maturato nelle ultime stagioni, vissute confrontandosi non solo col campionato italiano ma anche con quello russo e francese. Dopo aver vinto il Mondiale per Club e, da assoluto protagonista, la Coppa CEV con Trento nella stagione 2018/19, Nelli ha infatti giocato a Piacenza, Belgorod, Cannes e Vibo Valentia. Tornerà ad indossare la maglia numero 2 (quella che utilizzò negli anni di debutto in prima squadra).

LE PAROLE DEL TECNICO ANGELO LORENZETTI-



« Nel dare il bentornato a Gabriele non posso non ricollegarmi alle precedenti e positive esperienze che abbiamo vissuto insieme a Trento. Questo ritorno incontra due necessità; la nostra di trovare un sostituto di valore a Pinali nella nuova rosa e quella del giocatore, che ha visto nella Società in cui è cresciuto il posto giusto per riattivarsi e ritrovare la sua miglior pallavolo, cosa che negli ultimi anni aveva un po’ perso a causa di qualche problema fisico. Ci auguriamo che tutto ciò possa oramai essere solo un brutto ricordo; Nelli è un giocatore che a Trento non ha bisogno di presentazioni e quindi non mi resta che esprimere solo la mia grande soddisfazione per la scelta del Club di riportarlo qui ».