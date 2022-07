Fabio Ricci centrale azzurro per Siena

LA CARRIERA-

Dalla pluriennale esperienza a Perugia (dal 2017) Fabio porta con sé uno Scudetto, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Con la maglia della Nazionale alza l’indimenticabile coppa degli Europei del 2021 e quella alle Universiadi del 2019.

Ricci, classe 1994 e 205 cm di altezza, ha una carriera che vale attualmente 11 stagioni nella massima serie per 256 incontri giocati. Viene oltre che da cinque anni a Perugia anche da cinque anni a Ravenna con una parentesi a Macerata.

Indossa la maglia azzurra dal 2015, ed oltre all’oro alle Universiadi e all’Europeo 2021, con la Nazionale Under 23 vince la medaglia di bronzo ai Mondiali 2015 mentre con la Nazionale maggiore conquista la medaglia d’argento alla Grand Champions Cup del 2017.

Ricci è stato convocato da Fefè De Giorgi nell’ultimo match della seconda settimana di VNL, chiamato a sostituire Lorenzo Cortesia per positività dell’atleta. In questi giorni i è a Roma per continuare la preparazione in maglia azzurra e attendere indicazioni da Coach De Giorgi sul proseguimento della VNL.

Il nome di Fabio Ricci si va ad aggiungere a quello di Andrea Rossi nella batteria dei centrali nel nuovo roster biancoblu.