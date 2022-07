Andrea Mattei torna alla Top Volley

CISTERNA DI LATINA (LATINA) - Dopo Andrea Rossi, eccone un altro di Andrea: Mattei. E, come in una bella favola da tramandare ai posteri, anche per il giocatore di Aprilia, ma nativo di Marino, si tratta di un gradito ritorno alla Top Volley Cisterna. A completare l’opera il fatto che al pari di Andrea Rossi, anche lui è un centrale. «Sono felice di poter riabbracciare la Superlega e soprattutto del fatto che Candido Grande mi abbia dato questa opportunità, quella di tornare a giocare vicino casa e per di più in una società storica e di prestigio come la Top Volley Cisterna – ha spiegato in sintesi il neo acquisto – Ho avuto la fortuna di vivere la squadra per un mese nella passata stagione quando mi sono allenato con loro durante i play off per il quinto posto. L’ambiente è fantastico e il tecnico Fabio Soli una persona dalla quale si può e si deve imparare molto. Ci mette passione in quello che fa e per noi giocatori, tutto questo, è di vitale importanza». Andrea Mattei aveva già firmato per Santa Croce, ma problemi famigliari lo hanno portato a rescindere il contratto. Poi… «mi si è prospettata questa soluzione – ha spiegato lo stesso giocatore – e non ho esitato un attimo. Certo, dispiace quello che è successo, ma non potevo fare altrimenti. Torno in Superlega spinto da un grandissimo entusiasmo, pronto a contribuire alla crescita di una squadra che, sono sincero, mi sembra davvero molto promettente. La Superlega, così come anche le altre maggiori categorie, è cresciuta molto. Tanti grandi giocatori sono tornati a vestire le maglie delle principali squadre italiane. Insomma – ha continuato Mattei – l’asticella si è alzata e di molto. Bisognerà, dunque, stare molto attenti, ma l’idea che mi sono fatto, anche stando un mese a contatto con l’ambiente, è che a Cisterna si faccia davvero sul serio, che si abbia voglia insomma di ripetere la stagione passata, dove la squadra ha fatto davvero molto bene. Non vedo l’ora di iniziare, di rimettermi al lavoro e al servizio di Fabio Soli. Quella che mi è stata data è davvero una grandissima opportunità ed il mio desiderio è quella di sfruttarla nel migliore dei modi».