Itas: da Bolzano il centrale Berger

TRENTO - L’ultimo giorno del Volley Mercato estivo 2022 di SuperLega riserva un’ulteriore operazione in entrata per Trentino Volley. Nella lista ufficiale del roster gialloblù, figura infatti anche il nome del giovanissimo centrale Martin Berger.

Altoatesino, classe 2003, originario di Brunico, è stato prelevato nelle ultime ore dall’SSV Bruneck, società in cui aveva iniziato a giocare appena quattro stagioni fa; rappresenta un ulteriore prospetto italiano che staff dirigenziale e tecnico hanno voluto portare in prima squadra in vista della nuova stagione. Sino ad ora Martin aveva giocato al massimo nei campionati regionali di Serie C e D (nelle ultime due stagioni lo ha fatto nello Sport Team Südtirol di Bolzano), mettendo in mostra interessanti qualità fisiche che lo hanno portato a vivere l’estate in corso a Zocca (Modena), nei ranghi della Nazionale Italiana Under 20. Nell’organico a disposizione di Angelo Lorenzetti offrirà un’alternativa in più al centro della rete rispetto al confermatissimo terzetto Lisinac-Podrascanin-D’Heer, da cui potrà cogliere importante ispirazione.

«Oltretutto Liske è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti, sarà bellissimo poterci giocare insieme – ha spiegato Martin Berger dopo aver firmato il contratto – . Quando mi è arrivata la telefonata di Trentino Volley mi sono quasi spaventato: ho iniziato a giocare a pallavolo solo quattro anni fa e il salto in avanti che mi è stato prospettato è davvero notevole. Arrivo da una stagione di Serie C e la SuperLega è qualcosa di incredibile ed inaspettato per me, ma sono felicissimo per questa occasione. A Trento avrò l’opportunità di migliorare le mie qualità, sono pronto a dare tutto e a vivere al massimo questo sogno, anche perché so perfettamente di arrivare in un Club molto bravo a lanciare giocatori giovani nel panorama internazionale».

«Sono davvero felice che il mercato di Trentino Volley si sia chiuso oggi con un’operazione di questo tipo – sono parole dell’allenatore Angelo Lorenzetti – . Con l’arrivo di Berger ci garantiamo un giovane centrale di prospettiva che, pur non disponendo ancora di grande esperienza a certi livelli, ha saputo subito mettersi in evidenza con la Nazionale Under 20 grazie a doti fisiche e di apprendimento che fanno ben sperare per il suo futuro. Gli auguro di continuare la sua estate azzurra assieme a Laurenzano, in modo da arrivare a Trento con un bagaglio di competenze ed entusiasmo ancora maggiore».

Berger è il quarto giocatore altoatesino che approda in prima squadra, dopo Giannelli, Acuti e Dell’Osso, quest’ultimi due centrali come lui e protagonisti di un paio di apparizioni nel corso delle ultime stagioni. Vestirà la maglia numero 10, che in passato è appartenuta ad altri giovani come Lanza, De Paola e Fedrizzi ma anche a giocatori del calibro di Grebennikov e Richard Nemec.