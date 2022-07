Monza mette in difesa Matteo Pirazzoli

MONZA – Matteo Pirazzoli sarà un giocatore della Vero Volley Monza per la stagione 2022-2023. Il giovane atleta romagnolo classe 2000, prodotto delle giovanili della In Volley Lugo, farà coppia con Filippo Federici nel reparto dei liberi che sarà a disposizione del tecnico Massimo Eccheli per la prossima stagione di SuperLega Credem Banca. Pirazzoli cresce nella In Volley Lugo, dove fa tutta la trafila delle giovanili. Nella stagione 2016-2017 si trasferisce a Conselice, in Serie B maschile, poi a Cesena, in Serie C, e successivamente a Portomaggiore, nuovamente in Serie B, dove disputa due ottime stagioni. Nell'annata sportiva 2020-2021 viene acquistato dalla Consar RCM Ravenna, Club che lo fa esordire in SuperLega Credem Banca e lo conferma anche per la successiva annata sportiva. Con il trasferimento a Monza, Pirazzoli è pronto a disputare la sua terza stagione consecutiva nell'olimpo del volley italiano.

Matteo Pirazzoli: «C'è grande soddisfazione nell'arrivare in una realtà come il Vero Volley. Si è aperta questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Ho detto sì a Monza perché mi piace il modo che ha Eccheli di lavorare con i giovani. Ho visto la crescita che ha avuto Federici in questi anni, che tra l'altro è mio coetaneo, e spero di fare bene come lui. L'ultima stagione di SuperLega non è stata di certo facile, soprattutto perché non siamo riusciti a vincere neanche una partita, quindi anche a livello mentale è stato molto tosto reagire. La passata stagione per il Vero Volley è stata una annata super, con la vittoria della CEV e la Finale di Supercoppa Italiana raggiunta: spero che la prossima lo sia altrettanto. Ringrazio il mio procuratore, la mia famiglia e tutte le persone che mi sono vicine in questo bel momento che ho atteso per tanto tempo. Saluto i tifosi, non vedo l'ora di vederli nel nostro palazzetto».

Claudio Bonati (direttore sportivo Vero Volley Monza): «Pirazzoli è un giovane di prospettiva che potrà garantirci qualità in allenamento e disponibilità ed efficacia in gara. E' reduce da due stagioni in SuperLega con Ravenna, dove si è messo in mostra soprattutto nella fase di difesa. Siamo certi che saprà ritagliarsi un ruolo importante anche a livello della nostra squadra».