Cisterna ingaggia anche Denis Kaliberda

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Ancora un volto nuovo nel roster della Top Volley Cisterna che oggi, nell’amichevole con la Cave Del Sole Lagonegro (vinta 4-0), ha schierato a sorpresa anche Denis Kaliberda, schiacciatore ucraino naturalizzato tedesco di trentadue anni che nell’ultima stagione ha giocato in Germania nello Sport-Club Charlottenburg, formazione nella quale è cresciuto e nella quale era rientrato nel 2020. Kaliberda vanta già una notevole esperienza nella nostra Superlega. Nella stagione 2012/2013 ha giocato a Vibo Valentia mentre in quella successiva ha difeso i colori di Piacenza. Quindi Perugia, Civitanova e Modena. Nel mezzo annate molto positive in Polonia e Turchia. Numerose le presenze nella nazionale tedesca dove ha esordito nel 2010. Sarà una preziosa alternativa per coach Soli.