Il regista Jan Zimmermann alla Vero Volley Monza

LA CARRIERA IN BREVE-

La carriera di Jan Zimmermann inizia nel settore giovanile del Rottenburg, club col quale debutta in prima squadra Bundesliga nel campionato 2010-11. Nella stagione 2011-12, gioca nella divisione cadetta tedesca con il Georgii Allianz di Stoccarda, mentre nella stagione seguente entra a far parte del club federale dell'Olympia Berlino, questa volta nella massima serie. Dopo due stagioni al Friedrichshafen, dal 2013 al 2015, dove conquista uno scudetto e due coppe nazionali, nell'annata 2015-16 passa al Rüsselsheim fino al 2016-2017. Nel campionato 2017-18 vola in Francia, nella Ligue A, vestendo i colori dello Stade Poitevin, mentre nel campionato seguente è nuovamente in patria, questa volta con lo Charlottenburg. Nel marzo 2019 lascia il club tedesco per giocare in Belgio col Maaseik, in Liga A, dove conclude l'annata, conquistando lo scudetto, e resta anche in quella seguente. Nella stagione 2020-21 approda in Italia, in SuperLega con la Sir Safety Perugia, conquistando la Supercoppa italiana, e in quella 2021-2022 a Padova. Dopo aver iniziato il campionato con la formazione polacca del BBTS Bielsko-Biala, da oggi è un nuovo giocatore della Vero Volley.



IN NAZIONALE-

Nel 2011 partecipa con la rappresentativa tedesca Under-21 al Campionato del Mondo, mentre nel 2012 è impegnato con l'Under-20 al Campionato Europeo. Fa il suo esordio in nazionale maggiore nel 2015, conquistando la medaglia d'oro ai Giochi europei e successivamente la medaglia d'argento al Campionato Europeo 2017.

LE PAROLE DI JAN ZIMMERMANN-

« Ho scelto Monza perché è un grande Club, molto importante in Italia e poi perché in SuperLega, prima con Perugia e poi con Padova, mi sono sempre trovato benissimo. Della squadra conosco Grozer, mio compagno di nazionale con la Germania che sono felice di ritrovare. Le prime tre partite non sono andate bene, però proverò a portare un po' di energia e di ritmo nel gioco. La prima sfida che giocherò con questi colori sarà contro Civitanova, un match di grande difficoltà sulla carta, contro una squadra che punta la titolo e che affronteremo con la voglia di mettere in difficoltà. Sappiamo anche che non abbiamo nulla da perdere, quindi può essere la partita giusta per iniziare ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-

« Siamo felici di accogliere nel nostro club un palleggiatore di qualità ed esperienza come Zimmermann. Oltre ad aver giocato in diversi campionati europei, mettendosi in mostra anche con la nazionale tedesca, è un atleta che ha già vissuto annate sportive importanti nella SuperLega. Il suo valore, non solo come giocatore, potrà sicuramente esserci utile nel lungo percorso che ci aspetta in questa stagione ».