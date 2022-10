Piacenza travolgente a Siena

SIENA - La Gas Sales Bluenergy Piacenza, nell'anticipo della 4a giornata , espugna il PalaEstra di Siena, trascinata da un sempre più convincente Yuri Romanò (MVP del match), conquistando tre punti corroboranti per morale e classifica. Un risultato netto per 0-3 (12-25, 19-25, 22-25) che certamente attesta la forza complessiva del gruppo di Bernardi, in cui spiccano le individualità dell’opposto azzurro, di Lucarelli e Brizard, e che contemporaneamente manda in profonda crisi la neo-promossa formazione di Montagnani ancora ferma a 0 punti dopo quattro giornate di campionato.

Siena comincia il match con Finoli e Pinali sulla diagonale palleggiatore-opposto, Petric e Van Garderen in banda, Mazzone e Ricci centrali, Bonami libero. Piacenza parte con Brizard-Romanò, Lucarelli-Basic, Simon-Caneschi, Scanferla.

Giulio Pinali inizia con le marce alte ed è subito sfida nella sfida tra lui e Yuri Romanò, gli opposti delle due formazioni e della Nazionale italiana. Piacenza prova ad allungare e mette giù ancora con Romanò il punto che vale il 6-8. Il servizio del team emiliano mette in difficoltà i biancoblu, un attacco di Petric termina out e così la Gas Sales Bluenergy raggiunge il massimo vantaggio: 8-12. Il divario si amplia con un bel pallonetto di Lucarelli, una murata vincente di Romanò e con qualche attacco out dei locali: 8-16. Romanò continua a colpire, è suo anche il diciottesimo punto dei biancorossi. Dai nove metri Romanò piega la difesa locale e mette a segno anche l’11-19. Coach Montagnani inserisce Raffaelli per Petric e poi Pereyra per Pinali.

Romanò va nuovamente a segno: 11-23. Pereyra mette giù il pallone, il primo set si chiude sul 12-25 con la murata vincente di Brizard. Molto basso il 26% in attacco fatto registrare da Siena nel corso del primo set. In battuta Piacenza è già riuscita a realizzare tre ace (2 di Romanò, 1 di Lucarelli). Sono 9 i punti di Yuri Romanò nel primo set, da lui chiuso con l’86% in attacco.

Nel secondo set si vedono sul taraflex grandi giocate di Piacenza anche in fase difensiva. Petric riesce infine a bucare il team di coach Bernardi dopo uno scambio lungo e spettacolare: 10-9. Petric trova il varco giusto e colpisce ancora. Piacenza mette la testa avanti quando Brizard si mette in proprio e infila il punto che vale l’11-12. Piacenza allunga poggiandosi su Lucarelli e Simon, che danno spettacolo: 14-18 in favore del team ospite. Siena cerca di rientrare e di recuperare con il muro vincente di Daniele Mazzone su Yuri Romanò: 18-20. Bella la pipe chiusa da Maarten Van Garderen (19-21). Lucarelli mura Van Garderen ed è +4 per Piacenza: 19-23. Brizard innesca bene al centro Caneschi che tocca delicatamente per un altro punto break del team ospite. Van Garderen manda out la schiacciata, il secondo set termina sul 19-25.

Nel terzo parziale si arriva sulla parità sul 9-9 con la murata di Romanò su Petric. Dentro Biglino, che mette giù un bel punto. Poi è ancora Lucarelli-show: ace dello schiacciatore di Piacenza (10-11). Basic ha la meglio del muro a tre senese (11-12). Caneschi mura Pinali per il punto dell’11-13. Bravo Biglino a sbarrare la strada a Yuri Romanò: 15-16. Servizio vincente di Giulio Pinali: 19-20. Simon dai nove metri colpisce: 19-22. L’intesa Brizard- Romanò produce un’altra grande giocata, così Piacenza è ad un passo dalla vittoria del match: 20-23. Pinali bene in diagonale: 21-23. È Romanò a chiudere il set sul 22-25.

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (12-25, 19-25, 22-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 1, Van Garderen 7, Ricci 2, Pinali 11, Petric 3, Mazzone 6, Raffaelli 0, Bonami (L), Pereyra 1, Biglino 3, Pinelli 0. N.E. Pochini, Ngapeth. All. Montagnani.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 3, Santos De Souza 10, Simon 9, Romanò 16, Basic 9, Caneschi 6, Scanferla (L). N.E. Hoffer, Alonso, Recine, De Weijer, Cester, Leal, Gironi. All. Bernardi.

ARBITRI: Canessa, Simbari.

NOTE – durata set: 25′, 32′, 33′; tot: 90′.

Mvp: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Siena)

Spettatori: 1.236.