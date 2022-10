Prima vittoria in campionato per Siena a Cisterna

L’ace di Bayram dà il +2 a Cisterna sul 4-2. Ancora Bayram a segno poco dopo da posto 4 dopo una buona giocata di Van Garderen. Dai nove metri colpisce pure Zingel per i padroni di casa. La murata subita da Pinali porta al 7-3. Dirlic trova il punto del cambio palla dei padroni di casa dopo un lungo scambio: 10-7. Pinali a segno, Siena si avvicina con il servizio vincente di Maarten Van Garderen (12-11). Cisterna mette a segno il terzo ace del set con Zingel: 15-11. Risponde Petric, due punti del capitano di Siena e 15-13.

È Petric che si assume le responsabilità dell’attacco senese in questo frangente, ma Dirlic risponde colpo su colpo. Coach Montagnani intanto ha mandato in campo Pereyra e Pochini. Cisterna sbaglia qualcosa in attacco, Pereyra mette giù il punto della parità (19-19).

Muro di Zingel, e Cisterna è ancora avanti. Pereyra replica di qualità incrociando la schiacciata (20-20). Baranowicz guarda ancora al centro, la veloce con Zingel è perfetta (21-20). Una intelligente giocata di Sedlacek dà il ventiduesimo punto alla Top Volley. È di Gutierrez il quarto servizio vincente della Top Volley in questo set (23-20). Il primo set si chiude sul 25-21.

Coach Montagnani riparte con lo starting six iniziale. Un muro punto di Ricci e due buone giocate di Pinali permettono alla Emma Villas Aubay di allungare in avvio di secondo parziale: 2-6. Dentro Raffaelli per Van Garderen, e lo stesso Raffaelli mette giù il punto del 4-9. Ancora Raffaelli da posto 4: 5-10. Cisterna si avvicina con quattro punti break consecutivi che arrivano con due murate di Andrea Rossi e con le schiacciate di Gutierrez e Bayram: 11-11. È quindi di nuovo parità.

Pinali mura Sedlacek, importante punto break per Siena: 12-14. Poi Ricci fa lo stesso con Andrea Rossi: 12-15. Arriva ancora una murata di Siena, firmata da Fabio Ricci: 13-16. Vola Federico Bonami a salvare un pallone, compiendo un intervento bellissimo: Pinali chiude lo scambio con una murata: 14-17.

Veloce Finoli-Mazzone a segno: 17-19. Sedlacek e Dirlic riportano tutto sulla parità: 19-19.

Pinali supera bene il muro locale: 19-20. Il muro senese tocca sull’attacco della squadra di casa, Pinali fa il resto: 19-21. Gutierrez riavvicina i suoi: 20-21. Ok Ricci dopo lungo scambio: 20-22. Pinali è lucidissimo e trova lo spazio per il 21-23. Di nuovo un implacabile Pinali: 22-24. Sedlacek sbaglia il servizio, Siena si aggiudica il secondo set: 23-25.

Nel terzo parziale Cisterna sbaglia qualcosa in attacco, Siena va sul +3 in avvio di terzo set: 2-5. Ottimo Raffaelli a muro: 2-6. È di nuovo Raffaelli a sfruttare un’occasione: 2-7. Cisterna trova tre buone giocate con la schiacciata di Dirlic, la battuta smorzata da Gutierrez e la murata di Bayram: 5-7. Raffaelli si conferma in un buonissimo momento: punto break per lui: 5-9. Di nuovo un ispiratissimo Raffaelli mette giù il 6-10. Risponde Andrea Rossi al centro: 7-10.

Raffaelli super star: 7-11. Bene anche Nemanja Petric: 9-14. Raffaelli e Pinali tengono alte le percentuali senesi in attacco: 15-18.

Spettacolare il salvataggio di piede di Van Garderen nello scambio del 16-18.

Bellissimo e molto importante il pallonetto di Petric che elude il muro laziale: 19-21. Si arriva sul 21-21 con la murata di Baranowicz. Bayram tira fuori dal cilindro una grande giocata che vale il 23-22 per i locali. Sedlacek a segno: 24-22. Si va ai vantaggi dopo l’errore di Bayram: 24-24. La battuta di Pinali riporta avanti Siena: 24-25. Ottimo Mazzone che mette giù il 25-26. Pinali chiude il set sul 25-27.

Sei punti a testa sono stati messi a segno da Raffaelli e da Pinali in questo set.

Nel quarto set due punti di Ricci in avvio di parziale e la Emma Villas Aubay si porta subito sul +2: 1-3. Di nuovo Giulio Pinali a segno, gli fa seguito Raffaelli: 3-5. Il muro di Zingel vale il 6-5, Cisterna ribalta tutto e con Dirlic allunga sul +2: 7-5. Ancora bravissimo Raffaelli ad incrociare la schiacciata: 7-6. Il servizio vincente di Giulio Pinali vale la parità: 7-7.

Muro di Mazzone: 8-9. Di nuovo Mazzone, e Siena rimane avanti. Petric schiaccia bene sulle mani del muro locale: 11-12. A segno la veloce al centro con Ricci: 12-13.

Splendido Petric dai nove metri, l’ace porta Siena sul +2: 12-14. Di nuovo Raffaelli a segno: 15-16. Punteggio a elastico, due punti di fila di Bayram ed è 18-16. Entra Pereyra e va subito a segno: 18-17.

Ancora un muro vincente di Mazzone: 18-18. Petric non sbaglia, altro punto per Siena. La battuta di Mazzone mette in grossa difficoltà la ricezione del team locale, che infatti fallisce l’attacco: 19-20. Ottimo Pereyra: 21-22. Zingel schiaccia proprio sulla linea, il punto viene assegnato dopo la richiesta di video check. Fantastica giocata di Pereyra che non va di potenza ma di astuzia per il 22-23.

Di nuovo Pereyra, ed è match point per Siena: 23-24. Bayram non sbaglia: 24-24. Altro match point con il punto di Raffaelli: 24-25. Cisterna difende per due volte e mette giù con Dirlic: 25-25.

La chiude Pereyra: 25-27.

I PROTAGONISTI-

Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna). « La partita di oggi sapevamo che sarebbe stata pericolosa e così è stato, abbiamo fatto fatica a ricordarci chi siamo soprattutto nella fase di attacco. Era il pericolo che avremmo corso pensando di poter essere più belli di quello che siamo, dimenticandoci di quanto siamo efficaci delle volte quando siamo brutti. Questa partita, questa performance deve restarci come esempio in testa e valere quanto le belle vittorie precedenti, perché il nostro obiettivo rimane e sarà la salvezza fino a quando non l’abbiamo raggiunta ».

Daniele Mazzone (Emma Villas Aubay Siena)- « Cisterna è una squadra difficile che sbaglia poco, non è stato certamente facile, ma noi abbiamo fatto un buon passo avanti facendo tante cose belle. Sappiamo che ognuno di noi deve dare qualcosa ed essere al servizio della squadra ed oggi ci siamo riusciti. Nonostante questo abbiamo commesso ancora qualche errori di troppo. Ma stiamo crescendo ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 1-3 (25-21, 23-25, 25-27, 25-27)

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Bayram 13, Zingel 8, Dirlic 17, Sedlacek 19, Rossi 7, Staforini (L), Catania (L), Gutierrez 5, Mattei 0. N.E. Lostritto, Martinez, Zanni, Kaliberda. All. Soli.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 1, Petric 13, Ricci 8, Pinali 21, Van Garderen 4, Mazzone 6, Bonami (L), Pochini (L), Pereyra 7, Biglino 0, Raffaelli 12. All. Montagnani.

ARBITRI: Vagni, Giardini.

NOTE – durata set: 33′, 30′, 32′, 31′; tot: 126′.

MVP: Giulio Pinali (Emma Villas Aubay Siena)

Spettatori: 1004