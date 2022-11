Giovedì 24 novembre il recupero Perugia-Modena

PERUGIA-A cavallo tra l’8° e il 9° turno della SuperLega Credem Banca è in programma il recupero della sfida tra la Sir Safety Susa Perugia e la Valsa Group Modena, incontro valevole per la 5a giornata di andata. La partita era stata rinviata per consentire ai team di partecipare alla Del Monte® Supercoppa. Le due squadre scenderanno in campo giovedì 24 novembre al PalaBarton per lo scontro diretto n. 42. Al momento sono avanti i Block Devils con 21 vittorie a 20 nei faccia a faccia. In vetta a punteggio pieno sia in campionato che in Champions League, la formazione umbra è reduce dal successo casalingo per 3-1 ottenuto in rimonta contro Trento, mentre il sestetto emiliano, che ha 14 punti come Verona e Cisterna, domenica è partito con il freno a mano tirato a Taranto, ma è riuscito a espugnare il PalaMazzola in quattro set. In Regular Season Dragan Stankovic è arrivato alla gara numero 300 nelle stagioni regolari, mentre Earvin Ngapeth è a 11 punti dal traguardo dei 2500 sigilli.



