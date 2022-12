Milano-Perugia: si torna al Mediolanum Forum

MILANO –Sabato 28 gennaio, ore 16.00. Si riaprono le porte del Mediolanum Forum di Assago per offrire un altro grande spettacolo di volley; per la terza volta negli ultimi tre anni sarà infatti il più grande impianto lombardo ad ospitare una gara casalinga dell’Allianz Powervolley Milano, dopo il clamoroso sold out del 2019 contro Modena e la sfida con Civitanova della passata stagione. Sarà la Sir Safety Susa Perugia l’avversaria designata della formazione di coach Piazza in un match che si preannuncia ricco di emozioni e senza esclusione di colpi. Piano e compagni si preparano dunque ad affrontare i dominatori del girone di andata nella sfida valida per la 6° giornata di ritorno.