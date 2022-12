Siena risorge contro Monza

SIENA - Risorge la Emma Villas Aubay Siena che dopo il cambio di panchina, da Montagnani a Pelillo, ritrova smalto e gioco riuscendo a superare in quattro set 3-1 (26-24, 22-25, 28-26, 25-21) la Vero Volley Monza conquistando tre punti che valgono oro nella corsa alla salvezza. Sono stati i molti cambi a dare vigore ad una Siena che ha potuto contare su una panchina lunga, mentre Monza non è stata troppo generosa nei punti cruciali del set.

Siena chiude con il 50% in attacco, con 10 murate vincenti e con il 58% di positività in ricezione. Miglior realizzatore del match è capitan Nemanja Petric, mvp dell’incontro con 20 punti e il 61% in attacco. Ottimo anche Pereyra, che chiude l’incontro con 12 punti e il 65%.

Gli uomini di Eccheli con la sconfitta rimangono al nono posto con tre punti di vantaggio sulla coppia composta da Padova e Taranto e dicono addio ad un posto in Coppa Italia. Eccheli schiera in avvio Zimmermann in regia e Grozer opposto, Galassi e Beretta centrali, Davyskiba e Maar schiacciatori con Federici libero. Pelillo, all'esordio sulla panchina di Siena, risponde con Finoli al palleggio e Pinali opposto, Ricci e Biglino al centro, Petric e Van Garderen di banda, Bonami libero. Un primo parziale con un andamento altalenante condizionato dai troppi errori dei monzesi che hanno regalato 12 punti agli avversari, Siena usa la panchina per la rimonta finale sul 26-24. Si torna in campo con Eccheli che ruota la formazione e Pelillo che conferma Raffaelli. Le due squadre si alternano al comando dei parziali con la Vero Volley Monza più concreta che chiude il parziale 22-25. Ancora molto equilibrio in campo con Zimmermann che si affida a Davyskiba in contrattacco e dall'altra parte risponde Finoli con Petric. I lombardi si portano avanti 12-16 ma subiscono il ritorno dei padroni di casa, ai vantaggi una palla viene assegnata con il video check a Siena che poi chiude 28-26. Nel quarto set Pelillo conferma Pereyra e Mazzone mentre Escheli sotto 7-2 prova prima la carta Marttila e poi quella di Szwarc, il finlandese con un ace riporta sotto i suoi sul 16-14, ma Petric allunga a muro 19-15 e la gara si chiude con Pereyra sul 25-21.

Eccheli schiera in avvio Zimmermann in regia e Grozer opposto, Galassi e Beretta centrali, Davyskiba e Maar schiacciatori con Federici libero. Pelillo, all’esordio sulla panchina di Siena, risponde con Finoli al palleggio e Pinali opposto, Ricci e Biglino al centro, Petric e van Gerderen di banda, Bonami libero. Inizia bene Monza con due muri di Grozer per lo 0-2, Pinali e Petric ribaltano sul 7-5 ed Eccheli ferma il gioco. Sui servizi insidiosi di Beretta, Siena commette tre errori per l’8-10, un muro di Ricci riporta avanti i suoi, con Maar e Beretta che costringono Pelillo al timeout sul 13-15. Si torna in campo con un muro di Grozer e un ace di Galassi, i padroni di casa inseriscono Raffaelli e cambiano la diagonale inserendo Pinelli e Pereyra ma è un muro di Beretta ad allungare 13-18. Siena approfitta di due errori dei monzesi per riportarsi sotto 17-18 e poi allungare con Pereyra e Petric 20-18. Pipe di Davyskiba, ace di Grozer e Maar per il 20-22, un ace di Petric e Pereyra chiudono sul 26-24.

Alla ripresa del gioco Raffaelli confermato in campo, Eccheli ruota la formazione, il parziale si apre con i punti di Maar e Grozer, ma i padroni di casa si portano avanti con un muro di Ricci e gli attacchi di Biglino e Raffaelli sul 9-7. Dopo il timeout Petric allunga sul 12-9, ace di Galassi per il 15-14 e il gioco si ferma di nuovo. Pelillo inserisce Pereyra e Pinelli, muro di Beretta e contrattacco di Davyskiba per il sorpasso sul 17-19, un muro di Ricci riporta la parità sul 19, ma Petric manda out e sul 20-22 il gioco si ferma. Rientrano Finoli e Pinali, un muro di Maar chuide il parziale 22-25.

Nel terzo set errore di Pinali (3-5) che viene subito sostituito con Pereyra, Davyskiba manda fuori un potente lungolinea (5-5), un muro di Galassi riporta avanti Monza 8-10. Contrattacco di Davyskiba 9-12, dentro Mazzone, ma il bielorusso si ripete 9-13, poi Mazzone lo mura (11-13), ace di Davyskiba per il 12-16, Petric accorcia prima 14-16 (dentro van Garderen) e poi 19-20 per il timeout richiesto da Eccheli. Il serbo impatta il parziale e poi Biglino sorpassa sul 22-21. Errore d’incomprensione sul campo del Siena per il 22-23, il video check assegna il 27-26 a Siena e Raffaelli chiude con un muro sul 28-26.

Nel quarto parziale confermati Pereyra e Mazzone e il set si apre con un muro di Maar (0-1), due ace di Finoli portano i locali su 4-1, poi Pereyra e Raffaelli a muro allungano 7-2. Dentro Marttila, prima un muro di Davyskiba dopo quello di Mazzone per il 10-5 e dopo un contrattacco di Petric, 12-6, Eccheli chiama timeout. Dentro Szwarc, muro di Davyskiba (12-8), errore di Pereyra (14-11), ace di Marttila per il 16-14, muro di Petric per il 19-15 e il set si chiude con Pereyra sul 25-21.

I PROTAGONISTI-



Omar Biglino ( Emma Villas Aubay Siena)- « Sono molto contento perché oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra. I quattrodici della rosa hanno giocato quasi tutti, ognuno ha voglia di giocare e di fare bene. Nessuno avrebbe mai detto che avremmo battuto Monza, noi lo speravamo ed il risultato finalmente è arrivato-. Abbiamo preso tre punti importanti, ora dobbiamo farne altri per centrare l’obiettivo salvezza. Sono convinto che se continueremo a giocare in questo modo potremo toglierci altre belle soddisfazioni. E’ stata una settimana tostissima con la sconfitta di Padova e l’esonero di Paolo (Montagnani n.d.r) è stata una botta. Avevamo voglia di rivalsa, l’abbiamo dimostrato e sono felice di aver contribuito al nostro riscatto ».

Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)- « Siena ha fatto una grandissima partita, merito a loro. C'è da essere tristi e concentrati per quello che non ha funzionato, quello che serviva e non è stato messo in campo. La soluzione a questo è tornare in palestra e lavorare sodo e pensare subito alla prossima gara perchè non abbiamo tempo da perdere. A caldo non sono in grado di valutare cosa non ha funzionato. Noi ci dovevamo aspettare un colpo di reni del Siena a questo punto della stagione. Dobbiamo riguardare questa gara e lavorare sulle cose che non sono andate per il meglio ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (26-24, 22-25, 28-26, 25-21)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 3, Petric 20, Biglino 8, Pinali 8, Van Garderen 1, Ricci 7, Pochini (L), Pereyra 12, Raffaelli 7, Pinelli 0, Ngapeth 0, Bonami (L), Mazzone 5. N.E. Fontani. All. Pelillo.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Davyskiba 16, Galassi 13, Grozer 14, Maar 14, Beretta 5, Pirazzoli (L), Szwarc 4, Federici (L), Marttila 1. N.E. Kreling, Visic, Magliano, Rossi. All. Eccheli.

ARBITRI: Florian, Puecher.

NOTE – durata set: 33′, 32′, 43′, 29′; tot: 137′.

MVP: Nemanja Petric (Emma Villas Aubay Siena)

Spettatori: 956