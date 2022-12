Cavuto, Lavia e Sbertoli, cantano “Insieme”

TRENTO-Tre atleti dell’Itas Trentino, Oreste Cavuto, Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli, sono protagonisti di una delle più belle iniziative legate al Natale 2022. I tre giocatori di Trentino Volley hanno voluto scendere in campo in prima persona per portare avanti un’iniziativa benefica, dallo scopo nobilissimo.



A metà novembre si sono trovati in uno studio di registrazione (lo Screen Studio di Trento); in questo caso non per registrare un’intervista bensì per dare vita ad una canzone natalizia. Assieme al maestro Luca Michi e grazie alla collaborazione di Alberto Lagormarsini, Vladi Tosetto e Franco Cristaldi, che hanno curato la produzione, gli arrangiamenti ed il video musicale, è stato così inciso il brano “Insieme”. Il testo e le voci sono esclusivamente dei tre pallavolisti che hanno trovato le parole adatte alla melodia proprio durante una trasferta di Champions League in Repubblica Ceca.