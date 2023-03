Siena retrocede, Trento è seconda

TUTTE LE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

Prestazione da urlo per la Vero Volley Monza, che saluta la stagione regolare della SuperLega Credem Banca 2022/23 con una vittoria per 3-0 sull’Emma Villas Aubay Siena e si tuffa nei Quarti dei Play Off Scudetto al meglio delle cinque gare da settima della classe (sarà sfida alla seconda, Itas Trentino, con Gara 1 domenica prossima in trasferta). A Monza si spengono invece le speranze di salvezza dei toscani che terminano il campionato in ultima posizione di classifica. Per la seconda volta su due esperienze nella massima serie, come nel 2018/19, i senesi salutano la SuperLega proprio all’Arena dove i padroni di casa partono fortissimo, fin dalle prime battute, confermando la bella e convincente pallavolo delle ultime uscite. Con le bordate di Maar, Davyskiba e Grozer (tutti e tre in doppia cifra, con il tedesco top scorer del match con 18 punti, 2 ace e 3 muri), ben serviti da uno spumeggiante Zimmermann (per lui premio di MVP anche per le difese da urlo), Monza schiaccia sul pedale dell’acceleratore dall’inizio alla fine, senza lasciare spazio di rientro ai toscani, nonostante i tentativi di Bartman prima e un positivo Raffaelli poi, prendendosi la vittoria numero 11 della stagione, la quinta davanti in casa. La festa Vero Volley, settima al termine della regular season come la passata stagione e quella 2016/17, fa da contraltare alla delusione degli ospiti, la cui generosità non basta a evitare l’ultimo posto in classifica e la retrocessione.

I PROTAGONISTI-

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)- « Abbiamo giocato una grande gara. Era importante prendere ritmo in vista dei Play Off Scudetto, dove affronteremo Trento, oltre a voler vendicare la sconfitta subita con loro all’andata. Cosa ha funzionato? La prestazione di squadra, davvero favolosa dall’inizio alla fine, con il servizio e la correlazione muro-difesa che hanno girato a dovere. La fase break è uno dei nostri punti di forza e stasera l’abbiamo confermato. Il nostro livello è stato alto: avanti così ».

Giammarco Bisogno (presidente Emma Villas Aubay Siena)- « Questa partita ha rispecchiato ciò che è successo quest’anno, la nostra squadra ha forse dei valori tecnici inferiori. Purtroppo paghiamo un percorso nell’intera stagione che non è stato quello che volevamo. La mia è stata anche una scelta coraggiosa e spregiudicata nell’andare a disputare il campionato di Superlega, dobbiamo accettare il fatto di non essere stati all’altezza del torneo di massima serie. Facciamo le nostre riflessioni del caso e ci assumiamo le responsabilità. Tutti dovranno analizzare ciò che è successo ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-0 (25-19, 25-22, 25-22)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 3, Davyskiba 13, Beretta 3, Grozer 18, Maar 14, Galassi 9, Pirazzoli (L), Federici (L). N.E. Di Martino, Szwarc, Hernandez, Kreling, Magliano, Marttila. All. Eccheli.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 0, Petric 5, Mazzone 4, Bartman 12, Van Garderen 5, Ricci 6, Pochini (L), Pereyra 4, Bonami (L), Pinelli 0, Raffaelli 6. N.E. Biglino. All. Pelillo.

ARBITRI: Vagni, Canessa.

NOTE – durata set: 26′, 31′, 32′; tot: 89′.

MVP: Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)

Spettatori: 1.621.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – PALLAVOLO PADOVA-

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza chiude la Regular Season al sesto posto in classifica. E nei Play Off Scudetto, che prederanno il via nel prossimo week end, affronterà domenica in Gara 1 dei Quarti di Finale al PalaPanini la Valsa Group Modena, terza in graduatoria al termine della Regular Season.

Nell’ultima gara di Regular Season Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dopo aver festeggiato davanti al pubblico amico la Coppa Italia vinta a Roma, è tornata al successo dopo due sconfitte, una in campionato ed una in Cev Volleyball Cup, contro la Pallavolo Padova arrivata a questo ultimo appuntamento della stagione regolare con la salvezza matematicamente già conquistata.

Per la gara odierna Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha ritrovato in campo Robertlandy Simon bloccato nelle ultime due uscite della squadra per un problema alla schiena. Per lui due set per riprendere il ritmo gara e poi in panca a guardare i compagni.

Primo set vinto senza particolari problemi, un secondo parziale in cui Padova ha battuto molto bene mettendo in crisi la ricezione biancorossa e gli altri due set mai in discussione. E alla fine festa grande per Leal e Lucarelli in mezzo agli oltre cento brasiliani della Comunità Brasiliana del Nord Italia venuti a vedere la partita.

Ora testa alla sfida di mercoledì con il Roeselare, gara di ritorno della Semifinale di Cev Volleyball Cup: per andare in finale bisogna vincere 3-0 o 3-1 e quindi aggiudicarsi anche il Golden Set.

In avvio di gara coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete Padova risponde con Saitta e Petrovic in diagonale, Volpato e Crosato al centro, Takajhashi e Desmet alla banda, Zenger è il libero.

L’avvio è tutto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il muro di Romanò vale il 3-1 e il diagonale dello stesso opposto il 6-4. E subito dopo il turno in battuta dell’opposto mancino mette ancora di più all’angolo Padova: Romanò va sulla linea di battuta sul 6-4 e quando la lascia si è sul 11-5. Il set è tutto in discesa, Piacenza qualche battuta la sbaglia ma ha il pieno controllo del parziale, due ace consecutivi di Romanò ed è 20-13, muro di Caneschi e subito dopo primo tempo del centrale (23-15), il primo di tanti set point arriva con l’ace di Leal, chiude subito Lucarelli. Cento per cento in attacco per Lucarelli e Caneschi, l’80% per Leal con Romanò autore di tre ace.

Parte meglio Padova (1-3 e 2-5), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza deve rincorrere, l’ace di Romanò riporta ad una lunghezza i suoi (5-6), l’aggancio non arriva e sul 8-9 allungo di Padova che si porta avanti di quattro lunghezze (8-12) con Botti a chiamare il suo primo time out della serata. Padova gioca senza pressioni, Piacenza fatica in ricezione, sul 13-17 dentro Recine per Leal e subito dopo Gironi in battuta, i punti da recuperare per i biancorossi sono sempre quattro (15-19). L’ace di Takahashi porta a più 5 i suoi (15-20) con Botti a chiamare il secondo time out a disposizione, e subito dopo rimettere in campo Leal. Padova non indietreggia di un millimetro, l’ace di Asparuhov porta il primo di sei set point ai suoi (18-24), chiude lo stesso giocatore con un altro ace.

Alonso è in campo al posto di Simon, i panni della lepre li veste subito Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Padova impatta a quota 5 ma poi vede scappare i padroni di casa con il muro di Caneschi e il primo tempo dello stesso centrale (8-5). Mano calda per Leal e Lucarelli (12-8), Romanò non è da meno, suo il diagonale del 14-9, la battuta in rete di Romanò e l’errore in attacco di Caneschi fanno avvicinare Padova (15-12) e quando il distacco diventa di due lunghezze (16-14) Botti chiama time out. Il muro secco di Romanò riporta a più quattro Piacenza (19-15), con Cuttini a chiamare time out, una invasione del muro biancorosso e un attacco out di Leal (21-18) e Botti stoppa tutto chiamando il suo secondo time out e al rientro in campo una lunga azione è chiusa a muro da Alonso (22-18). Romanò porta il primo di quattro set point (24-20), Leal in pipe chiude alla seconda occasione utile.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza guida le danze ma fatica a scrollarsi di dosso Padova, colpo di fino di Leal e quindi muro dello stesso schiacciatore (9-7), con Cuttini a chiamare time out. Allunga Piacenza, Leal (13-9) quindi Lucarelli (14-10), l’ace di Caneschi porta a cinque i punti di vantaggio dei suoi (15-10), Padova si avvicina con l’ace di Asparuhov (15-12), ripartono i biancorossi, la bomba di Lucarelli vale il 17-12. Una lunga azione con difese da una parte e dall’altra è chiusa da Alonso (19-13), Padova non molla e si avvicina (20-17), ace di Romanò ed è 22-17, il traguardo si avvicina, Leal ed è 23-18, Romanò consegna il primo di cinque match ball (24-19), chiude Alonso alla terza occasione.

I PROTAGONISTI-

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Volevamo questa vittoria per chiudere al meglio la stagione regolare. Ora la testa è alla gara di mercoledì di Coppa Cev e poi penseremo a Modena. Una serie che potrà essere lunga, ma noi saremo pronti. Con Padova nel secondo set abbiamo faticato in ricezione, ma la formazione ospite ha battuto molto bene come, un po’ come noi nel primo set ».

Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « Ai fini della classifica sapevamo che la gara non era decisiva, ma volevamo chiudere bene la prima fase e mettere in difficoltà una squadra forte come Piacenza, che ha appena vinto la Coppa Italia. Ora cercheremo di migliorarci nelle prossime partite, anche se sappiamo che la posta più importante è già stata conquistata ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – PALLAVOLO PADOVA 3-1 (25-15, 18-25, 25-21, 25-21)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 0, Santos De Souza 14, Simon 3, Romanò 19, Leal 18, Caneschi 12, Scanferla (L), Alonso 5, Recine 0, De Weijer 0, Gironi 0. N.E. Hoffer, Basic, Cester. All. Botti.

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 2, Desmet 1, Crosato 9, Petkovic 8, Takahashi 14, Volpato 2, Zoppellari 0, Zenger (L), Cengia 0, Asparuhov 11, Guzzo 2, Gardini 0, Canella 1. N.E. Lelli. All. Cuttini.

ARBITRI: Caretti, Zavater.

NOTE – durata set: 21′, 25′, 28′, 28′; tot: 102

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)

Spettatori: 2.199

ALLIANZ MILANO – GIOIELLA PRISMA TARANTO –

La Gioiella Prisma Taranto soccombe ai meneghini dell’Allianz Milano per 3-0 ( 25-21, 26-24, 25-18) ma grazie alla sconfitta dell’Emma Villas Aubay Siena può festeggiare la salvezza. L’Allianz Milano ha onorato l’ultima partita giocando con il massimo impegno questa partita nonostante avesse già in tasca il pass per i Play Off in virtù dell sconfitta di ieri di Cisterna a Verona. Un successo, comunque, non scontato vista la pressione dei pugliesi decisi a raggiungere la salvezza. I parziali dicono 25-22, 26-24, 25-18 con gli uomini di Piazza superiori nei confronti degli ospiti in tutti i fondamentali, in particolare a muro (11 contro i 5 di Taranto) e in attacco (60% contro il 48%). Decisivo l’apporto del centrale argentino Agustin Loser, premiato MVP del match, con i suoi 5 block e l’89% in attacco, coadiuvato dal capitano Matteo Piano (3 block) e dalle ottime performance dei terminali offensivi, Ishikawa (14 punti) e Mergarejo (16). Si gode la vittoria coach Piazza, che tornerà in palestra martedì per preparare l’importante quarto di Play Off contro Perugia, vincitrice della stagione regolare da imbattuta. Taranto, seppur sconfitta, dimostra sul campo il proprio valore (soprattutto nei primi due set) festeggiando la salvezza nonostante la sconfitta.

I PROTAGONISTI-

Yuki Ishikawa (Allianz Milano)- « L’infortunio? Sto molto meglio, abbiamo vinto contro Taranto e ho giocato abbastanza bene, quindi sono contento. La scorsa settimana la squadra non era al completo, oggi invece abbiamo giocato tutti e abbiamo lanciato un segnale importante. Abbiamo preso un buon ritmo per i Play Off che giocheremo contro Perugia. la prossima sarà una partita molto difficile, però abbiamo anche noi la possibilità di vincere, dobbiamo lavorare bene questa settimana ».



Tonio Bongiovanni (Presidente Gioiella Prisma Taranto)- « Sono contento per tutte le persone che si sono sacrificate tutto l’anno per vedere questa città ancora nei palcoscenici mondiali del volley, persone che respirano il nostro vivere umile e semplice, che fanno sport con il cuore, per tutti i campioni che scendono in campo ogni domenica, e che nonostante tutto sono riusciti a raggiungere l’obiettivo anche senza due di loro, che sono rimasti infortunati lungo il cammino. Soprattutto ringrazio il Volley con la V maiuscola, lo Sport sano e vero che ha dimostrato anche il pubblico di Milano che ha accolto con un applauso e un boato la notizia della nostra salvezza. Taranto è di chi la sa amare, un porto accogliente che si prende cura dei sogni della gente e delle persone vere ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-21, 26-24, 25-18)

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Ishikawa 14, Loser 13, Patry 5, Mergarejo Hernandez 16, Piano 8, Ebadipour 2, Pesaresi (L), Vitelli 0. N.E. Colombo, Bonacchi, Fusaro, Lawrence. All. Piazza.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 1, Antonov 13, Larizza 3, Lawani 16, Andreopoulos 8, Alletti 3, Ekstrand 1, Cottarelli 0, Rizzo (L), Gargiulo 2. N.E. Pierri, Stefani, Loeppky. All. Di Pinto.

ARBITRI: Cappello, Saltalippi. NOTE – durata set: 26′, 31′, 24′; tot: 81′.

MVP: Agustin Loser (Allianz Milano)

Spettatori: 2.603

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

La Sir Safety Susa Perugia chiude la Regular Season senza sconfitte. I Block Devils di Andrea Anastasi superano in tre set, in un PalaBarton gremito, la Cucine Lube Civitanova e terminano con 22 vittorie su 22 partite. Un record nell’era dei tre punti, oltre 40 anni dopo l’ultima squadra a riuscirci (la RobediKappa Torino nella stagione 1980/81). Servizio e attacco sono i fondamentali vincenti dei padroni di casa che conducono sempre le operazioni in campo. Ben 11 gli ace di Perugia contro i 3 di Civitanova, mentre l’attacco bianconero chiude addirittura con il 66% di squadra. MVP uno straripante Herrera. L’opposto cubano chiude con 20 punti a referto, 6 ace, 2 muri ed il 63% in attacco infiammando il pubblico di casa. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per Semeniuk che ne mette 12 con 2 ace ed il 58% in ricezione. Nella metà campo Cucine Lube, con Yant e Zaytsev a riposo in panchina, il migliore è Bottolo, unico in doppia cifra dei suoi con 11 palloni vincenti, 1 ace e il 59% sotto rete. Nei quarti di finale Play Off, al via la prossima settimana, Perugia trova Milano, Civitanova se la vedrà con Verona.

I PROTAGONISTI-

Alessandro Piccinelli (Sir Safety Susa Perugia)- « Stasera siamo stati determinati e concreti sia in sideout che in fase break. È molto bello giocare in un palazzetto così gremito ed è molto importante per noi il sostegno del nostro pubblico. A maggior ragione ora che arriva la parte calda della stagione ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Era una partita che volevamo vincere, Perugia è un campo molto importante, quindi non siamo per niente contenti per l’epilogo. Bene il quarto posto in Regular Season, ma bisogna farsi trovare pronti nel momento più importante della stagione. Testa alla sfida da dentro o fuori di mercoledì in Champions League, in cui dovremo dare tutto per riuscire a centrare l’obiettivo ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-16, 25-19, 25-20)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Semeniuk 12, Resende Gualberto 6, Herrera Jaime 20, Leon Venero 8, Solé 9, Piccinelli (L), Colaci (L), Cardenas Morales 0, Plotnytskyi 0. N.E. Russo, Rychlicki, Ropret, Mengozzi. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Bottolo 11, Anzani 1, Garcia Fernandez 9, Nikolov 9, Chinenyeze 6, Gottardo 0, D’Amico (L), Balaso (L), Diamantini 0. N.E. Ambrose, Zaytsev, Yant Herrera, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Simbari, Lot. NOTE – durata set: 25′, 26′, 26′; tot: 77′.

MVP: Jesus Herrera Jaime (Perugia)

Spettatori: 3.660

ITAS TRENTINO – VALSA GROUP MODENA –

Emozioni, grande pallavolo e spettacolo anche sugli spalti. L’82° derby dell’A22 conferma le attese della vigilia regalando settantacinque minuti di splendida contesa questa sera in una BLM Group Arena vestita a festa (3.520 spettatori) per lo scontro diretto per il secondo posto previsto proprio nell’ultima giornata di Regular Season. Ad aggiudicarsi l’incontro e quindi di conseguenza anche l’ambito piazzamento è l’Itas Trentino che conferma la propria superiorità rispetto agli emiliani (quattro vittorie in altrettanti incontri stagionali) spingendo fortissimo in battuta e in attacco nei primi due set, portandosi avanti 2-0; il bottino necessario per centrare matematicamente la seconda piazza. La squadra di Lorenzetti, però, non si accontenta e anche nel terzo set, pur con un assetto rivoluzionato, riesce comunque ad avere la meglio della Valsa Group chiudendo il match con un 3-0 meritato e molto impattante anche in vista dei Play Off. Best scorer Matey Kaziyski con 14 punti in due set, ma il titolo di MVP va a Sbertoli, per l’abilità nel far girare tutti i suoi attaccanti (62% di squadra).

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Lavia 9, Lisinac 2, Kaziyski 14, Michieletto 8, Podrascanin 6, Pace (L), Nelli 5, Laurenzano (L), D’Heer 0, Cavuto 4, Dzavoronok 7, Berger 0. N.E. Depalma. All. Lorenzetti.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 0, Ngapeth 7, Sanguinetti 6, Lagumdzija 13, Rinaldi 6, Stankovic 3, Gollini (L), Sala 1, Rossini (L), Salsi 0, Marechal 1, Bossi 1. N.E. Pope, Rousseaux. All. Giani.

ARBITRI: Zanussi, Goitre.

NOTE – durata set: 22′, 24′, 26′; tot: 72′.

MVP: Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)

Spettatori: 3.520.

Grazie ai verdetti dell’11a e ultima giornata di Regular Season, è delineata la griglia dei Play Off Scudetto, Ecco i piazzamenti e gli abbinamenti delle squadre:

IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO-

I QUARTI DI FINALE-



Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona

LE DATE PREVISTE PER I QUARTI-

Gara 1 sabato 18 e domenica 19 marzo (ore 18.00), Gara 2 mercoledì 22 marzo (ore 20.30), Gara 3 domenica 26 marzo (ore 18.00), eventuale Gara 4 domenica 2 aprile (ore 18), eventuale Gara 5 sabato 8 aprile (ore 18.00). Seguirà comunicazione con la programmazione ufficiale delle altre Gare con possibili anticipi e slittamenti.

PLAY OFF 5° POSTO-

Le quattro formazioni eliminate al primo turno di Play Off Scudetto, assieme alla vincente del girone preliminare ad andata e ritorno che comprende le formazioni classificate dal 9° all’11° posto in Regular Season, ovvero Top Volley Cisterna, Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto , andranno a disputare i Play Off 5° Posto: le cinque squadre comporranno un girone di sola andata, a cui seguiranno Semifinali e Finali in gara secca sul campo delle meglio qualificate. La vincitrice conquisterà un posto in Challenge Cup 2023/2024.

SIENA RETROCEDE IN A2-

L’ultima al termine della stagione regolare, l’ Emma Villas Aubay Siena, retrocede in Serie A2 Credem Banca.

I RISULTATI-

Vero Volley Monza-Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-19, 25-22, 25-22)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Pallavolo Padova 3-1 (25-15, 18-25, 25-21, 25-21)

Allianz Milano-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-21, 26-24, 25-18)

Sir Safety Susa Perugia-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-16, 25-19, 25-20)

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

WithU Verona – Top Volley Cisterna 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-20) Giocata ieri

LA CLASSIFICA FINALE DI REGULAR SEASON-

Sir Safety Susa Perugia 65, Itas Trentino 44, Valsa Group Modena 40, Cucine Lube Civitanova 38, WithU Verona 37, Gas Sales Bluenergy Piacenza 34, Vero Volley Monza 33, Allianz Milano 30, Top Volley Cisterna 26, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.

GARA 1 QUARTI PLAY OFF-

Sabato 18 marzo 2023, ore 18.00



Sir Safety Susa Perugia (1a) – Allianz Milano (8a)



Domenica 19 marzo 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena (3a) – Gas Sales Bluenergy Piacenza (6a)

Itas Trentino (2a)- Vero Volley Monza (7a)

Cucine Lube Civitanova (4a) – WithU Verona (5a)