CISTERNA (LATINA)- Le strade di Denys Kaliberda e della Top Volley Cisterna si separano. La società pontina e il giocatore tedesco hanno trovato un accordo per la rescissione del contratto. Kaliberda era stato ingaggiato a settembre ed in questi mesi, nonostante qualche problema fisico, ha dato un buon contributo alla formazione di Soli. La società ha voluto esternare, prima dell'addio, il proprio ringraziamento all'atleta per la serietà dimostrata in campo e negli allenamenti.