Play Off 5° posto: Padova sbanca Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Buona prova di Padova che, nel primo turno preliminare dei PlayOff 5° posto , batte a domicilio la Top Volley Cisterna con un netto 3-0. Tante rotazioni per coach Cuttini, che ha potuto contare su degli ottimi Gardini (MVP con 17 punti, 5 ace e il 57% in attacco) e Guzzo (13 punti, 1 muro con il 63% offensivo). In generale Padova ha attaccato bene (60% di squadra) e ha saputo approfittare di alcune incertezze di Cisterna in fase di costruzione.

Approccio migliore da parte dei pontini, con i bianconeri che trovano i giusti automatismi dopo qualche minuto. Il break decisivo del primo set è dei patavini che, dopo il doppio ace di Gardini che vale il +4 (19-23), chiudono il set a proprio favore grazie ad un muro di Canella (21-25).

Nel secondo set Padova parte bene e allunga, approfittando anche di qualche imprecisione da parte dei padroni di casa. I ragazzi di coach Cuttini arrivano fino al +5 (12-17), ma Bayram al servizio rimette tutto in discussione portando i suoi in parità. Da qui in poi è punto a punto, ma alla fine sono nuovamente i bianconeri a spuntarla e, dopo un’invasione di Bayram, incassano anche il secondo parziale (22-25).

Soli chiama time out dopo poche battute nel terzo set, visto che Padova sale subito 2-7. Al rientro la Top Volley accorcia, ma Gardini al servizio rispedisce i suoi ad un rassicurante +7 (10-17). Spazio anche per Cengia, che dopo essere entrato nel set precedente, ritrova il campo nella terza frazione. Il match scivola via e Padova, senza particolare sofferenza, vince nettamente in 3 set (18-25).

I PROTAGONISTI-

Gianrio Falivene (Presidente Top Volley Cisterna)- « Da un po’ abbiamo mollato, fortunatamente ci siamo salvati già al girone di andata. Francamente dopo tanti anni non mi meravigliano certi atteggiamenti, tra chi è già in ferie e chi già pensa alla prossima squadra, sono giocatori e in quanto tali dobbiamo accettarli. È chiaro che arrivi a questo punto con problemi fisici da Baranowicz a Zingel, gente che è stanca, è chiaro però anche che l'atteggiamento fa il suo peso e stasera siamo stati abbastanza imbarazzanti ».

Davide Gardini (Pallavolo Padova)- « Siamo partiti un po’ contratti, ma noi abbiamo fatto il nostro. C’è meno pressione rispetto alla Regular Season e quindi cerchiamo di divertirci e fare comunque il massimo. Loro erano un po’ in difficoltà, ma anche noi abbiamo fatto alcune rotazioni. Di sicuro quello di stasera è un bel risultato che ci dà ulteriore fiducia per le prossime ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – PALLAVOLO PADOVA 0-3 (21-25, 22-25, 18-25)

TOP VOLLEY CISTERNA: Zanni 1, Sedlacek 5, Rossi 6, Dirlic 8, Bayram 15, Mattei 1, Catania (L), Martinez 2, Staforini (L). N.E. Zingel, Gutierrez, Baranowicz. All. Soli.

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 0, Desmet 11, Canella 4, Guzzo 14, Gardini 17, Crosato 5, Zenger (L), Asparuhov 2, Takahashi 0, Cengia 0, Saitta 0. N.E. Lelli, Volpato. All. Cuttini.

ARBITRI: Verrascina, Saltalippi.

NOTE – durata set: 25′, 25′, 22′; tot: 72′.

MVP: Davide Gardini (Pallavolo Padova)