Nella prossima stagione Di Pinto non sarà l'allenatore di Taranto

TARANTO- Al termine di questo primo triennio, la Gioiella Prisma Taranto ha deciso, per la prossima stagione agonistica, di non avvalersi ulteriormente della collaborazione del coach Vincenzo di Pinto , giunto al termine del suo rapporto contrattuale.

Il tecnico di Turi comunque condurrà la squadra fino al termine dei play off per il 5° posto, in cui la Gioiella Prisma Taranto è ancora impegnata.

La scelta di non rinnovare il contratto con Di Pinto rientra nella stategia della società che si sta già muovendo per costruire il progetto per le prossime stagioni, partendo dalla imminente 2023-2024 e alla luce di quanto è maturato nell' annata sportiva che va a terminare.

Il direttore generale Vito Primavera è già al lavoro per individuare il futuro staff tecnico e dirigenziale che possa integrare elementi di spessore tecnico ed umano alle figure già presenti all’interno dell’organico della stagione 2022/23 e per le quali sarà confermata la partecipazione al futuro progetto.