MODENA-La Valsa Modena ha comunicato che il giocatore Salvatore Rossini verrà operato nella mattinata di giovedì in anestesia locale al tendine della terza falange dell’indice della mano destra. L’atleta sarà a disposizione mercoledì sera in CEV Cup e tornerà nuovamente in campo già per la gara di domenica a Piacenza.