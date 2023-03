In campo per Gara 4 dei Quarti

ROMA- Equilibrio e spettacolo nel primo turno dei Play Off Scudetto Credem Banca. Nessuna delle squadre coinvolte si è arresa dopo le prima tre giornate. Nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 aprile il calendario della fase più appassionante della SuperLega Credem Banca riserva altre quattro partite da non perdere. Verona può staccare il pass per le Semifinali in casa, Modena, Perugia e Trento cercano di farlo in trasferta. Civitanova ha il compito di impattare la serie lontano dalle mura amiche, Milano, Monza e Piacenza possono contare sul fattore campo per portarsi sul 2-2.

Sabato 1 aprile, alle 20.30, la WithU Verona punta sul pubblico caldissimo del Pala AGSM AIM per chiudere la serie con la Cucine Lube Civitanova e derubricare a incidente di percorso lo scivolone patito domenica scorsa all’Eurosuole Forum, arrivato dopo una serie clamorosa di nove successi di fila in SuperLega Credem Banca. Sul fronte opposto, alla vigilia del match n. 100 di Luciano De Cecco nei Play Off Scudetto, i Campioni d’Italia uscenti sono convinti di poter impattare i Quarti di finale sul 2-2 per rimandare il verdetto all’eventuale bella di sabato 8 aprile (ore 18.00) a Civitanova Marche. Un’impresa che ricalcherebbe quella centrata lo scorso anno in Semifinale contro Trento. Fatto sta che gli scaligeri hanno dimostrato una grande concretezza nei primi due match, equilibratissimi, mentre i cucinieri hanno sfogato la propria rabbia agonistica nel terzo round con una mossa chiave, il supporto di Ivan Zaytsev in ricezione per sgravare dal compito Alex Nikolov, MVP con 25 punti.

Domenica, alle 18.00 con diretta RAI Sport, va in scena il quarto round del derby tra Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena per stabilire chi accederà alla Semifinale contro la vincente tra Monza e Trento. Le prime due battaglie sportive si sono risolte con altrettanti successi modenesi al tie break, ma in Gara 3, quando Adis Lagumdzija e compagni avevano un autentico match ball davanti ai propri supporter per il pass anticipato al turno successivo, a rubare la scena è stata la formazione trainata da un leader come Robertlandy Simon, espugnando con una prova esemplare il PalaPanini e gettando così le premesse per una rimonta da completare domenica al PalaBancaSport. I gialli, che possono contare sulla presenza del libero Salvatore Rossini, operato in settimana all’indice della mano sinistra, mercoledì nella finale d’andata della CEV Cup sono caduti in casa con il massimo scarto contro i belgi dello Knack Roeselare, che in Semifinale avevano eliminato proprio Piacenza al Golden Set.

Alla vigilia di Gara 4 dei Quarti, in calendario domenica alle 18.00 sul taraflex dell’Allianz Cloud, pesa sulla coscienza dell’Allianz Milano il secondo parziale non capitalizzato al PalaBarton domenica. I meneghini, infatti, con due set di vantaggio in Gara 3 avrebbero messo ancor più pressione ai Block Devils, che invece si sono ricaricati prendendo le redini dell’incontro. Dopo aver dominato la Regular Season, i Campioni del Mondo della Sir Safety Susa Perugia hanno mostrato qualche rallentamento, come lo stop di mercoledì in Polonia nella Semifinale d’andata di Champions League con lo Zaksa. Il secondo match ha visto prevalere gli ambrosiani al fotofinish, mentre l’ago della bilancia è tornato dalla parte umbra con la rimonta sofferta del terzo faccia a faccia. Milano ha dimostrato di saper lottare con le big, ma serve un ulteriore salto di qualità per centrare il 2-2. Il ds Fabio Lini ha chiamato all’appello i tifosi per riempire l’Allianz Cloud.

In programma alle 20.30 di domenica all’Arena di Monza c’è la sfida tra Vero Volley Monza e Itas Trentino. La serie vede i gialloblù di Angelo Lorenzetti avanti per 2 vittorie a 1, ma finora il confronto con i brianzoli ha messo a dura prova i vice Campioni del Mondo, che al debutto hanno chiuso la partita solo al tie break, mentre nel secondo confronto, giocato in Brianza senza gli indisponibili Alessandro Michieletto e Marko Podrascanin, hanno lasciato campo libero ai monzesi, presi per mano da un Fernando Kreling “Cachopa” in grande spolvero dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per alcuni mesi. In Gara 3, nonostante i 19 punti di Vlad Davyskiba e un ottimo approccio al match esterno, il consorzio Vero Volley ha incassato la prepotente rimonta dei padroni di casa. Dei quattro gialloblù in doppia cifra si sono messi in evidenza Matey Kaziyski, MVP e top scorer (21 punti) e Alessandro Michieletto (19). In Gara 4 tutto è possibile, l’Itas vuole chiudere i conti.

LE QUATTRO SFIDE-

WITHU VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 46 (7 successi WithU Verona, 39 successi Cucine Lube Civitanova)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 5 precedenti – 3 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Verona, 1 successo Civitanova), 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Verona).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 8 precedenti – 3 nei Quarti 2022/23 (2 successi Verona, 1 successo Civitanova), 2 nei Quarti 2018/19 (2 successi Civitanova), 2 nei Quarti di Finale 2013/14 (2 successi Civitanova) e 1 in Gara 1 Girone B 2011/12 (1 successo Civitanova).

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Daniele Sottile a Verona nel 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Lorenzo Cortesia – 11 punti ai 100, Noumory Keita – 1 punto ai 400, Leandro Mosca – 8 punti ai 100, Rok Mozic – 22 punti ai 400 (WithU Verona); Simone Anzani – 1 punto ai 100, Alex Nikolov – 9 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova).

Nei Play Off: Luciano De Cecco – 1 gara alle 100 giocate, Daniele Sottile – 8 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Lorenzo Cortesia – 17 attacchi vincenti ai 500, Giulio Magalini – 23 punti ai 500 (WithU Verona), Barthelemy Chinenyeze – 5 muri vincenti ai 200, Luciano De Cecco – 6 punti ai 1000, Marlon Yant Herrera – 11 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Abbiamo incontrato una squadra determinata che ha giocato come doveva giocare. Hanno adottato un aggiustamento tattico, quindi noi dobbiamo essere bravi a contrastarli. La qualità in attacco non è cambiata ma dovremo essere più incisivi in battuta. Ci aspetta ancora una volta un pubblico incredibile, che ha dimostrato di saperci dare una mano anche nei momenti di difficoltà. Sarà una spinta in più per i ragazzi ».

Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)- « In Gara 3 il lavoro di tutti è stato fondamentale. Ho ricevuto la richiesta di supportare il gruppo anche in fase di ricezione. Non è stato semplice per me, ma l’ho trovato stimolante. So che posso e devo fare meglio, ma sono molto contento per la prestazione corale. Siamo riusciti a disputare una buona partita e a ottenere una bella vittoria allungando la serie. Prendere parte ai Play Off è un sogno di ogni atleta, magari dover recuperare dallo 0-2 non è il migliore dei sogni, ma noi abbiamo conquistato il terzo round e, consapevoli del fatto di essere spalle al muro, non godremo troppo della vittoria di domenica, ma cercheremo di mantenere il focus perché siamo obbligati a vincere. A Verona in Gara 4 non ci saranno mezze misure, vivremo una notte indimenticabile, bellissima in caso di successo, molto amara se non ci imporremo ».

ALLIANZ MILANO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 24 (4 successi Allianz Milano, 20 successi Sir Safety Susa Perugia).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 5 precedenti – 3 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Perugia, 1 successo Milano), 2 in Regular Season (2 successi Perugia),

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 6 gare – 3 nei Quarti 2022/23 (2 successi Perugia, 1 successo Milano), 3 nei Quarti 2020/21 (2 successi Perugia, 1 successo Milano).

EX: Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/2018

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Milad Ebadipour – 6 punti ai 200, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez – 23 punti ai 300, Agustin Loser – 11 punti ai 200, Jean Patry – 28 punti ai 400, Matteo Piano – 9 punti ai 100 (Allianz Milano); Jesus Herrera Jaime – 25 punti ai 200, Kamil Rychlicki – 27 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia).

Nei Play Off: Wilfredo Leon Venero – 2 punti ai 700, Sebastian Solé – 15 punti ai 500 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Marco Vitelli – 5 punti ai 1000 (Allianz Milano); Flavio Resende Gualberto – 1 muro vincente ai 100, Oleh Plotnytskyi – 38 punti ai 1500 (Sir Safety Susa Perugia).

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Un’altra avventura, questa volta una partita da dentro o fuori, non era quando abbiamo disputato Gara 2 a Milano e sapevamo che avremmo potuto allungare la serie nonostante Gara 1 non fosse finita nel migliore dei modi. Oggi siamo ancora più consapevoli del fatto che possiamo dare fastidio a Perugia e che cercheremo di minare le loro sicurezze in ogni fondamentale. La capacità di vivere le difficoltà e di trovare la forza di non abbattersi penso che siano le chiavi di volta di Gara 4 e di un’eventuale Gara 5 ».

Sebastian Solè (Sir Safety Susa Perugia)- « C’è poco tempo per rimuginare sulla sconfitta in Champions, ne abbiamo giusto per riposare un pochino e per preparare subito la prossima partita. La cosa positiva di questo periodo è che abbiamo subito un’altra gara importante davanti a noi per tornare su mentalmente e moralmente e per conquistare la Semifinale dei Play Off di SuperLega. Sappiamo chi abbiamo davanti, sappiamo che Milano ha tanti giocatori forti e quindi il nostro atteggiamento deve essere quello di essere concentrati e carichi per portare a casa la vittoria ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 14 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 10 successi Valsa Group Modena).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 5 precedenti – 3 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Modena, 1 successo Piacenza), 2 in Regular Season (2 successi Modena).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 3 precedenti nei Quarti 2022/23 (2 successi Modena, 1 successo Piacenza).

EX: Yoandy Leal a Modena nel 2021/2022; Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/2022; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/2020 – Allenatori: Paolo Zambolin a Modena nel 2018/2019

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Luka Basic – 6 punti ai 100, Francesco Recine – 8 punti ai 100, Robertlandy Simon – 23 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Adis Lagumdzija – 14 punti ai 500, Tommaso Rinaldi – 16 punti ai 300, Dragan Stankovic – 25 punti ai 200 (Valsa Group Modena).

Nei Play Off: Fabrizio Gironi – 13 punti ai 100, Yoandy Leal – 15 punti ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Adis Lagumdzija – 9 punti ai 200 (Valsa Group Modena).

In carriera: Fabrizio Gironi – 4 punti ai 600, 25 attacchi vincenti ai 500, Ricardo Lucarelli Santos De Souza – 11 punti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Earvin Ngapeth – 5 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena).

Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Quella di domenica è una gara importantissima che ci consentirebbe di riaprire definitivamente la serie di questi Quarti di Finale, stiamo lavorando bene e vogliamo arrivare a giocare Gara 5. È per noi una sorta di finale, non possiamo fallire, l’importante è giocare sugli stessi livelli visti domenica scorsa a Modena e se possibile aumentare ancora di più il nostro ritmo di gioco. Sarà fondamentale un PalaBancaSport pieno, il nostro pubblico deve rispondere come ha sempre fatto nelle grandi occasioni e aiutarci a centrare l’obiettivo. Per questo mi auguro e spero che sugli spalti siano presenti tantissimi i tifosi e appassionati ».

Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « Nelle prime due partite con Piacenza abbiamo approfittato di un avversario che ha avuto tante difficoltà in battuta e ricezione. In Gara 3 forse ci siamo rilassati troppo, loro sono arrivati al PalaPanini carichi e hanno spinto in battuta mettendoci in difficoltà. Domenica dobbiamo essere pronti come lo siamo stati in Gara 1 e Gara 2, avere pazienza e giocare punto a punto. La loro battuta può dare fastidio a qualunque squadra, dovremo saper tenere la palla in gioco e non essere frettolosi con l’attacco ».

VERO VOLLEY MONZA – ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 27 (3 successi Vero Volley Monza, 24 successi Itas Trentino).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 5 precedenti – 3 nei Quarti Play Off (2 successi Trento e 1 successo Monza), 2 in Regular Season (2 successi Trento).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 5 precedenti – 3 nei Quarti 2022/23 (2 successi Trento, 1 successo Monza), 2 nei Quarti 2016/17 (2 successi Trento).

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/2015; Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Thomas Beretta – 23 punti ai 100, Stephen Maar – 22 punti ai 400 (Vero Volley Monza); Matey Kaziyski – 12 punti ai 500 (Itas Trentino).

Nei Play Off: Thomas Beretta – 8 punti ai 200, Vlad Davyskiba – 8 punti ai 100, Gabriele Di Martino – 22 punti ai 100, Georg Grozer – 25 punti ai 200 (Vero Volley Monza); Matey Kaziyski – 4 punti ai 1300, Alessandro Michieletto – 34 punti ai 200, Gabriele Nelli – 17 punti ai 100, Marko Podrascanin – 25 punti agli 800, – 3 attacchi vincenti ai 500 (Itas Trentino).

In carriera: Georg Grozer – 3 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza); Oreste Cavuto – 2 muri vincenti ai 100, Gabriele Nelli – 21 attacchi vincenti ai 1000, – 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Per noi Gara 4 è l’ultima chiamata per tenere aperta la Serie, visto che siamo in una condizione di svantaggio nel numero di gare vinte. Servirà la massima determinazione, grinta, oltre alle qualità tecniche e fisiche per provare ad allungare l’esito a Gara 5. Speriamo di avere lo stesso approccio avuto in Gara 3 e di non uscire presto dalla partita: cosa che successo nell’ultima uscita. Rammarico? Quest’anno ne abbiamo avuto più di uno. Alla fine, però, siamo sempre ripartiti. Sappiamo che Trento è forte, ma noi dobbiamo mettere in campo una prestazione super con la speranza che i nostri tifosi possano supportarci ».

Matey Kaziyski (Itas Trentino)- « La vittoria ottenuta in gara sabato scorso è stata sicuramente importante ma non ci mette al riparo per l’esito finale della serie che è ancora molto incerto. Vincere all’Arena di Monza non è mai semplice e a maggior ragione non lo sarà in questa circostanza, visto che la Vero Volley scenderà in campo determinatissima per riportare la sfida a Trento. Abbiamo però avuto un po’ di giorni per recuperare le energie e preparare l’appuntamento ».

PROGRAMMA E ARBITRI Gara 4 QUARTI DI FINALE –

Sabato 1 aprile 2023, ore 20.30



WithU Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Pozzato, Zanussi

Domenica 2 aprile 2023, ore 18.00-

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Arbitri: Vagni , Curto

Allianz Milano – Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Florian, Cerra

Domenica 2 aprile 2023, ore 20.30-



Vero Volley Monza – Itas Trentino Arbitri: Goitre, Piana

LE SERIE DOPO GARA 3-

Itas Trentino è avanti 2-1 nella serie con Vero Volley Monza.

WithU Verona è avanti 2-1 nella serie con Cucine Lube Civitanova.

Sir Safety Susa Perugia è avanti 2-1 nella serie con Allianz Milano.

Valsa Group Modena è avanti 2-1 nella serie con Gas Sales Bluenergy Piacenza.