Filippo Lanza torna in Italia, giocherà a Taranto

Classe 1991 per 1,96 m di Zevio, in provincia di Verona, Lanza ritorna in Italia dopo due stagioni all’estero e lo fa scegliendo di indossare la maglia della Gioiella Prisma Taranto e andrà pertanto ad impreziosire il comparto degli schiacciatori rossoblù.

La scelta è ricaduta su un grande atleta di vasta esperienza internazionale con un palmarés talmente importante che non avrebbe bisogno di presentazioni, campione che ha vestito la maglia azzurra per più di 13 anni, conquistando importanti trofei e riconoscimenti. Un atleta su cui far affidamento, che porterà ricchezza di contenuti in campo e valore aggiunto allo spogliatoio.

LA CARRIERA-

Filippo Lanza comincia nelle giovanili del Trentino Volley per poi passare al Club Italia; torna successivamente al Trentino volley dove trascorre sette anni in prima squadra e conquista due campionati mondiali per club, due Supercoppe italiane 2 Scudetti e due Coppe Italia.

Nella stagione 2018-2019 si trasferisce a Perugia alla Sir con cui vince una Coppa Italia e la Supercoppa italiana dal 2018 al 2019. Dopo i primi mesi della stagione 2020-2021 disputati a Perugia, trova spazio a Monza ed in seguito, concluso il campionato, va in Francia allo Chaumont nella Ligue A francese. L’anno successivo sceglie la Cina dove si allena in attesa dell’inizio stagione, fa una breve parentesi a novembre alla Top Volley Cisterna in attesa che la Cina cominci la stagione sportiva, tuttavia il campionato viene posticipato e sospeso e Lanza si trasferisce l’anno successivo nello Skra Belchatow, in Polonia dove ha disputato l’ultimo campionato insieme ad altri campioni quali Atanasijevic e Kooy.

Il forte schiacciatore ha onorato la maglia azzurra per diversi anni vincendo moltissimo, prima con la selezione under 20, 21 e 23, poi con la nazionale maggiore: nel 2013 vince la medaglia d’oro ai XVII Giochi del Mediterraneo di Mersin, un bronzo alla World League, l’argento al campionato Europeo e il bronzo alla Grand Champions Cup di pallavolo maschile 2013, mvp della manifestazione. Nel 2014 conquista nuovamente il bronzo alla World League, poi nel 2015 conquista il bronzo al campionato Europeo e l’argento alla Coppa del Mondo.

All’Olimpiade di Rio de Janeiro, nel 2016, ottiene la medaglia d’argento, e un altro argento nel 2017 alla Grand Champions Cup. Nel 2021, annuncia il suo ritiro dalla nazionale.

LE PAROLE DI FILIPPO LANZA-

« Mi ha attirato questo progetto nuovo della società con tanti nuovi innesti che potranno creare una squadra più competitiva per la SuperLega: sono stato molto attratto dalla volontà che ha avuto la società nei miei confronti e dal desiderio di inserirmi in questo progetto. Parlando un po’ in queste settimane con la dirigenza ho capito che sicuramente c’è molta serietà in un club che ha già avuto un ottimo trascorso storico con grandi giocatori e con massime di campionato che facevano già gola molti anni fa e, personalmente, dopo i due anni giocati all’estero avevo il desiderio di tornare a reinserirmi in una realtà con obiettivi diversi e validi nel campionato italiano. Per me è sempre bello tornare e rigiocare la Lega italiana che mi ha dato e a cui ho dato tanto, e mi sento nell’età giusta per poter anche prendermi delle responsabilità maggiori e cercare di ottenere ancora grandi risultati con questa maglia ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO MIRKO CORSANO-

« Ho avuto la possibilità e fortuna di lavorare insieme a lui in Nazionale e al di là del giocatore che conosciamo e apprezziamo, è un atleta che può dare tanto sia dal punto di vista pallavolistico che da quello dell’esperienza e degli atteggiamenti, del metodo di lavoro e serietà con cui affronta la vita di squadra. Sarà un punto di riferimento per il gruppo, che sarà un mix di giovani ed esperti, una persona su cui poter contare, che dimostra e dà l’esempio più con i fatti che con le parole, cosa che piace molto a me, perché è il modo più convincente ed efficace. Un ragazzo a modo, che dà tutto se stesso in campo, che si spende anche per i compagni, a cui non lesina consigli. È nel fiore della sua età e può dare ancora moltissimo, cominciando dalle grandi soddisfazioni che mi auguro possiamo conquistare insieme a Taranto ».