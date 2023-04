Play Off 5° posto: Verona fuori dalle semifinali

ROMA- WithU Verona fuori dalle semifinali Play Off 5° posto in virtù sei risultati di stasera che ha visto gli uomini di Stoytchev cadere sul campo della Valsa Modena e fermarsi a 4 punti in classifica che non bastano ad evitare l’ultimo posto anche perché Padova si è presa i tre punti contro la Sir Safety Susa Perugia che, dopo aver vinto il primo set che vale la matematica certezza del primo posto, ha giocato distrattamente il match finendo per perderlo in quattro set.

LE DUE SFIDE-

VALSA MODENA-WITHU VERONA-



La Valsa Group Modena soffre in casa con la WithU Verona, ma nei momenti clou di terzo e quarto set dà il meglio piegando gli scaligeri 3-1 ed estromettendoli dai Play Off 5° Posto Credem Banca, complice la grande impresa casalinga di Padova contro Perugia. I gialli partono con il sestetto composto da Salsi-Sala in diagonale principale, Rousseaux-Rinaldi di banda, Bossi-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Verona schiera Raphael regista e Jensen in posto due, Mozic-Keita in banda, Mosca-Cortesia al centro con Gaggini libero. Parte forte Verona che si porta sul 10-12. Si arriva al 15-16 con Keita protagonista. Coach Giani inserisce Bruno, Lagumdzija e Ngapeth, che prendono per mano Modena firmando la vittoria 25-22 nel primo parziale. Anche nel secondo set Verona sprinta in avvio (9-17). Modena fa ruotare i giocatori a disposizione. Verona chiude a + 7 (18-25) il secondo set. Nel terzo parziale la Valsa Group va sul 10-7. Non si fermano gli emiliani, che si portano sul 15-12 con Rinaldi protagonista. Con un break importante la Valsa Group va sul 23-19. Keita al servizio spinge fortissimo e rimette tutto in discussione (24-24). Finale thrilling chiuso dal muro di Nicola Salsi per il 27-25. Nel quarto set, Verona va sul 15-17 ma Modena alza i giri del motore, la riprende e chiude 25-23 mettendo in cascina la qualificazione grazie al 3-1 finale.



I PROTAGONISTI-



Andrea Giani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Sono orgoglioso di questi ragazzi, ancora una volta abbiamo dimostrato di essere un gruppo di persone di spessore, affiatate, motivate. Andiamo avanti nel nostro percorso, che non è ancora finito ».



Gian Andrea Marchesi (Direttore Sportivo WithU Verona)- « È stata una stagione bellissima. L’amarezza che si prova oggi arriva solo per i risultati straordinari che abbiamo raggiunto. Oggi c’è solo una cosa da fare: salutare il nostro Capitano. Un esempio, fuori e dentro il campo. Un faro che ha guidato questa squadra da quando è arrivata fino a oggi. Grazie, Raphael ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA - WITHU VERONA 3-1 (25-22, 18-25, 27-25, 25-23)

VALSA GROUP MODENA: Salsi 2, Rousseaux 11, Sanguinetti 9, Sala 15, Rinaldi 22, Bossi 5, Ngapeth 0, Rossini (L), Mossa De Rezende 0, Lagumdzija 2, Pope 2. N.E. Gollini, Stankovic, Marechal. All. Giani.

WITHU VERONA: Vieira De Oliveira 2, Keita 16, Cortesia 6, Jensen 4, Mozic 14, Mosca 6, Bonisoli (L), Gaggini (L), Sapozhkov 3, Grozdanov 0, Zanotti 4. N.E. Magalini, Massafeli Iasi Pedroso, Spirito. All. Stoytchev.

ARBITRI: Carcione, Piperata.

NOTE - durata set: 31', 31', 34', 29'; tot: 125'.

Spettatori: 2.805. MVP: Rinaldi.



MVP: Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)

PALLAVOLO PADOVA- SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

Una grande Padova batte Perugia in rimonta e conquista la semifinale dei PlayOff 5° posto. Bianconeri efficaci in battuta (10 ace, 4 di Gardini) e solidi in difesa. MVP dell’incontro è il belga Mathijs Desmet grazie ai suoi 18 punti, 3 ace con il 61% di efficacia. L’appuntamento è fissato per domenica prossima, quando i bianconeri torneranno a Monza per disputare la semifinale in gara unica del PlayOff 5° posto.

Dopo un avvio equilibrato, Padova sfrutta un attacco out di Semeniuk per allungare 8-5. A questo punto gli ospiti entrano prepotentemente in partita e infilano un contro break di 8-3 e costringono coach Cuttini a fermare il gioco (11-15). Al rientro è ancora Perugia ad avere in mano il gioco e aumenta il vantaggio (+7) fino a chiudere il primo parziale senza troppe difficoltà sul 18-25.

Nel secondo set è ancora equilibrio, i tentativi di allungo bianconero sono sempre ben limitati dalla squadra di Anastasi. A rompere gli indugi ci pensa Desmet che, in battuta, mette a dura prova la ricezione di Perugia e permette ai suoi di salire 22-20. Perugia aggancia Padova, Cuttini chiama time out e, nel finale punto a punto, la spuntano ai vantaggi i padroni di casa (26-24).

Inizio fulminante della Sir nella terza frazione (1-5) e coach Cuttini è costretto subito ad interrompere il match. Perugia sembra in controllo, ma Padova inizia a mettere pressione in battuta e con Gardini rimette tutto in discussione (16-16). I bianconeri, spinti a gran voce dalla Kioene Arena, salgono fino al +3 (21-18), ma gli ospiti non mollano e recuperano lo svantaggio. Come nel set precedente si va ai vantaggi e se li aggiudica nuovamente Padova con un tesissimo 34-32.

Nel quarto set Perugia spinge sull’acceleratore, ma Padova non permette la fuga e con l’ace di Gardini si riporta in parità (8-8). Con il passare dei minuti è ancora Padova a salire di intensità e aggressività e raggiunge un prezioso +5 (22-17) che si rivelerà decisivo per il 25-18 finale.

I PROTAGONISTI-



Marco Volpato (Pallavolo Padova)- « Chiudere così è straordinario. Una vittoria contro una squadra come Perugia è quello che volevamo per finire al meglio la nostra stagione in casa. Ora ci godiamo questo risultato e poi ci prepareremo ad affrontare Monza in questa bellissima Semifinale ».



Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Oggi eravamo venuti a Padova sapendo che con un set saremmo stati certi del primo posto. Lo abbiamo vinto subito e poi ho dato spazio a quei giocatori che hanno giocato meno quest’anno. Alcuni ragazzi sono un po’ stanchi, hanno avuto modo di riposare e Finale e per prenderci questo quinto posto ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA - SIR SAFETY SUSA PERUGIA 3-1 (18-25, 26-24, 34-32, 25-18) –

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 0, Desmet 18, Crosato 5, Guzzo 8, Gardini 16, Volpato 2, Takahashi 5, Saitta 1, Zenger (L), Cengia 0, Canella 1, Asparuhov 10. N.E. Lelli, Petkovic. All. Cuttini.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Ropret 0, Semeniuk 15, Solé 13, Rychlicki 13, Plotnytskyi 4, Mengozzi 7, Cardenas Morales 15, Colaci (L), Piccinelli (L). N.E. Giannelli, Russo, Herrera Jaime, Leon Venero, Resende Gualberto. All. Anastasi.

ARBITRI: Mattei, Bassan.

NOTE - durata set: 22', 28', 37', 21'; tot: 108'.

MVP: Mathijs Desmet (Pallavolo Padova)

I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA-

Valsa Group Modena - WithU Verona 3-1 (25-22, 18-25, 27-25, 25-23)



Pallavolo Padova - Sir Safety Susa Perugia 3-1 (18-25, 26-24, 34-32, 25-18)

LA CLASSIFICA FINALE DEI PLAY OFF 5° POSTO-

Sir Safety Susa Perugia 8, Vero Volley Monza 8, Pallavolo Padova 5, Valsa Group Modena 5, WithU Verona 4.

IL CALENDARIO DELLE SEMIFINALI PLAY OFF 5° POSTO-

Vero Group Monza (2a Girone) – Pallavolo Padova (3° Girone)



Sir Safety Susa Perugia (1a Girone) – Valsa Group Modena (4a Girone)