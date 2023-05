Alexandar Nikolov è L'MVP delle semifinali

ROMA- Poco prima del fischio d’inizio di Gara 2 delle Finali Scudetto Credem Banca, in programma alle 20.30 di giovedì 4 maggio, il pubblico dell’Eurosuole Forum di Civitanova omaggerà Alexandar Nikolov come migliore in campo del precedente turno dei Play Off. Lo schiacciatore della Cucine Lube Civitanova riceverà dunque il premio Credem Banca MVP delle Semifinali essendo stato, tra gli MVP delle gare che avevano disputato più set (Civitanova e Milano), quello ad aver messo a segno più punti (87). In Gara 5 contro l’Allianz Milano sono stati ben 21: un bottino decisivo per l’approdo alle Finali del club marchigiano, per la nomina ad MVP di giornata e dunque anche a quella di Credem Banca MVP delle Semifinali. Il numero 11 della Lube ha dunque saputo sfruttare al meglio il ruolo “ibrido”, dove è stato esentato dalla ricezione in diverse rotazioni e si è potuto dedicare quasi esclusivamente all’attacco, anche dalla seconda linea in posto uno.