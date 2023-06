Elia Bossi ha scelto Catania

LA CARRIERA-

Ventinove anni, nato a Trieste, Elia ha speso quasi tutta la sua carriera a Modena, con brevi parentesi di una sola stagione a Molfetta, Milano e Cisterna. Vanta sette presenze nella nazionale maggiore.

LE PAROLE DI ELIA BOSSI-

« La fama della pallavolo catanese ha preceduto ogni presentazione. Ho sentito parlare del PalaCatania, un palazzetto caldo che ha visto passare tantissimi giocatori di livello e giocatori siciliani, nella mia carriera, ne ho incrociati diversi. Oggi mi sento carico e fiducioso, quello che mi è stato proposto è un progetto ambizioso ricco di buone energie. E’ ancora presto per fare qualsiasi tipo di valutazione, ma sposare la causa di una società che si è rimboccata le maniche per il doppio salto fa aumentare il valore di tutto. Ho riconosciuto in questo la validità di un progetto molto simile a quello che ho vissuto a Modena, dove però non potevo avere grande spazio. Ho colto dunque subito questa occasione. Sono molto curioso di lavorare con Waldo, penso che trovare l’amalgama non sarà difficile ».