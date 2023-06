Alessandro Toscani chiude il roster di Perugia

LA CARRIERA-

Classe ‘98 nativo di Ortona, Toscani, venticinque anni da compiere il 18 luglio, viene da una lunga e proficua gavetta in serie A2. Dieci stagioni nella seconda serie nazionale (sette proprio ad Ortona, una a Reggio Emilia, una a Castellana Grotte e l’ultima appena terminata a Bergamo) che hanno messo in evidenza la qualità dell’atleta abruzzese nei fondamentali di ricezione e difesa. Dieci stagioni in continua e costante crescita non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto l’aspetto mentale e caratteriale, doti importantissime per chi di mestiere fa il libero.

LE PAROLE DI ALESSANDRO TOSCANI-

« Quando c’è stata la possibilità di Perugia ero felicissimo. Non capita tutti i giorni di essere chiamati da società del genere tra le più importanti in Italia e nel mondo. Dopo tanti anni in serie A2 sta per arrivare il mio primo anno in Superlega e sono veramente contento, ma anche curioso di vedere il livello e la differenza con l’A2, non vedo l’ora di iniziare ».

Si aprono dunque le porte della massima serie per Toscani che a Perugia trova un maestro come Lorenzetti in panchina ed un maestro nel ruolo come Colaci.

« L’arrivo di Lorenzetti rappresenta un ulteriore step in avanti. Il mio obiettivo personale è quello di migliorare, di seguire i consigli dell’allenatore e dei compagni che sono tutti atleti di livello mondiale e di provare a tenere il livello della Superlega che è ben diverso da quello dell’A2 sia come fisicità che come velocità di palla. Massimo Colaci? È un grande libero, bravissimo, esperto, che non ha certo bisogno di presentazioni. Ha giocato tanti anni in grandi club ed in nazionale, lo reputo ancora uno tra i migliori liberi in circolazione. Cercherò di sfruttare tutti i suoi consigli e di apprendere da lui in ogni allenamento ».