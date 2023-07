Théo Faure è il nuovo opposto di Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA) - Théo Faure è il nuovo opposto del Cisterna Volley e già scalpita all’idea di iniziare la sua avventura in Superlega davanti al pubblico del palazzetto dello sport di via delle Province. Faure, 23 anni, 196 centimetri, è un giocatore di grande talento e a giugno ha partecipato alla tappa giapponese della Volleyball Nations League 2023 con la nazionale francese allenata da coach Andrea Giani e, nella passata stagione, ha vinto lo scudetto francese con il Montpellier. Théo Faure, che sta proseguendo gli studi universitari in ingegneria, è stato anche in passato un giocatore di Beach volley centrando anche risultati interessanti come due medaglie di bronzo agli eventi Cev nel 2017 e nel 2019.

LE PAROLE DI THÉO FAURE-

« Sono molto felice all’idea di poter iniziare l’avventura nella nuova squadra di Cisterna e per me può essere una grande opportunità e soprattutto è una grande sfida in quello che è considerato il campionato più importante del mondo per la pallavolo - spiega Theo che arriva da una famiglia di pallavolisti visto che il papà Stéphane è stato un giocatore della nazionale francese e anche un allenatore mentre la mamma è stata una giocatrice tedesca Beate Bühler e nella sua carriera ha partecipato a due Olimpiadi - Per un pallavolista francese come sono io è un sogno poter giocare a questi livelli e sono contento di partire per iniziare gli allenamenti ».

Théo troverà a Cisterna coach Gulliermo Falasca e il resto dei giocatori del Volley Cisterna tra cui lo schiacciatore turco Efe Bayram.

« Sono un giocatore a cui piace molto quando la partita diventa vivace, mi piace stare focalizzato sulla gara e sono molto contento quando il pubblico s’infiamma e si fa sentire - conclude Theo, nato a Pessac, comune di circa 70mila abitanti a pochi passi da Bordeaux nell’ovest della Francia - mi piace essere sempre concentrato al massimo sul lavoro che c’è da fare perché penso che questo sia il modo migliore per continuare a crescere ».