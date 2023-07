Alessandro Piccinelli è il libero del Cisterna Volley

«La Vnl è stata molto impegnativa ma allo stesso tempo molto bella e così abbiamo aggiunto un mattonino in più e adesso le Finals saranno tutte da giocare - spiega Piccinelli, reduce dall’avventura agli ordini del commissario tecnico Fefè De Giorgi - Per quanto riguarda la Superlega sappiamo tutti cosa vuol dire il campionato italiano, inoltre il livello s’è alzato ulteriormente e questo la dice lunga su quello che ci aspetta. Per quanto riguarda me sarà la mia prima stagione da titolare in una squadra nuova, con un gruppo nuovo anche se molti compagni di squadra già li conosco. Anche l’ambiente sarà nuovo e questo è sicuramente molto stimolante, per questo dovremo trovare il prima possibile l’amalgama del gruppo per iniziare a raggiungere gli obiettivi che la società ci ha messo di fronte. Sono molto felice e molto emozionato e ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di arrivare a Cisterna per conoscere il nuovo mondo e iniziare a lavorare con la nuova realtà».