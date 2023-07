Cisterna pesca l’opposto in Austria

CISTERNA DI LATINA (LATINA)– «Voglio dare il mio contributo e continuare a crescere con i consigli del coach, dello staff e dei miei nuovi compagni di squadra». L’austriaco Michael Czerwinski, 20 anni, è il nuovo opposto del Cisterna Volley in Superlega. Alto 206 centimetri, dopo l’esperienza nell’HotVolleys Wien e l’ultima nel VCA Amstetten, dove ha giocato anche in Challenge Cup, Czerwinski è pronto per affiancare l’altro posto due della squadra guidata dallo spagnolo Guillermo Falasca, ovvero il francese Theo Faure (classe 1999 per 202 centimetri d’altezza).

«Sono sempre molto concentrato e focalizzato sul lavoro: ho la fortuna che il mio lavoro sia la pallavolo che è anche la mia grande passione, quindi la cosa mi riesce anche piuttosto gradevole – chiarisce l’opposto austriaco – fin da piccolo ho sempre sognato di diventare un grande giocatore di pallavolo e, con impegno e tanta passione, sto cercando di diventarlo lavorando a questa cosa ogni giorno. Che giocatore sono? Mi piace considerarmi un opposto molto potente e veloce che non si preoccupa troppo di come gli viene alzata la palla. Perché? Facile, in questo modo cerco di sistemare le cose in così da provare anche a ottenere anche un vantaggio dalle palle che non mi arrivano perfette. Mi piace lavorare bene anche con il muro e provare a essere insidioso con il servizio».

In questo momento Czerwinski sta rispondendo alla convocazione con la squadra Nazionale austriaca Under 22 per un collegiale ma in passato ha anche vestito la maglia della Nazionale seniores. «Ho avuto l’onore di giocare con la Nazionale maggiore della mia nazione e per me è stata una grande emozione, posso dire che anche in quella circostanza ho avuto modo di crescere e rubare con gli occhi ai miei compagni – conclude l’opposto austriaco – La Superlega? Sicuramente sarà un’altra sfida molto impegnativa, un campionato nuovo, tra l’altro il migliore del mondo, nuova società e compagni nuovi: dovrò adattarmi molto velocemente e provare a dare il mio contributo alla squadra».