Lorenzo Giani sarà il secondo regista di Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA) - Il Cisterna Volley continua a lavorare per completare la rosa che verrà guidata da coach Guillermo Falasca. Alla ripresa coach Falasca potrà avere a disposizione anche il palleggiatore che lavorerà al fianco di Saitta, si tratta di Lorenzo Giani. L’allargamento della base societaria ha permesso l’ingresso di nuove forze imprenditoriali espressione del territorio che hanno fornito al progetto la stabilità necessaria per competere in Superlega. Luigi Iazzetta, imprenditore di Cisterna, è il presidente del Cisterna Volley, i vice presidenti sono Cristina Cruciani e Gianluca Donadel mentre Massimo Marini è il presidente onorario. Gli altri soci consiglieri sono: Marco Sciscione, Paolo Cruciani, Noemi D’Andrea e Marco D’Andrea e la compagine, che non è definitiva nell’attesa dell’ingresso di altri soci, è guidata dall’amministratore delegato Gianrio Falivene. Il primo appuntamento sportivo è fissato per lunedì 21 agosto, giorno in cui sono in programma le visite mediche presso il Poliambulatorio Riabilitazione Ninfa del dottor Martini a Cisterna di Latina.