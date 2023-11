Civitanova e Perugia si sfidano in campionato

ROMA - Sull’onda dello spettacolo e l’euforia della coinvolgente Del Monte ® Supercoppa 2023, con trionfo al Biella Forum della Sir Susa Vim Perugia sulla Cucine Lube Civitanova in una delle sfide più adrenaliniche e combattute di sempre, le formazioni di SuperLega Credem Banca si rituffano nel clima campionato. Alle porte la 3a giornata di andata della Regular Season, in calendario nel fine settimana del 4 e 5 novembre. Turno che prevede un solo anticipo al sabato, la sfida delle 18.00 con diretta Rai Sport tra Cisterna e Milano. Cinque le gare domenicali scaglionate. Si inizia alle 16.00 con il confronto tra Piacenza e Catania, mentre alle 17.00 si incrociano Taranto e Padova. Alle 18.00 è la volta di Modena – Monza. Poi, alle 18.30, va in scena il remake della Finale di Supercoppa tra Civitanova e Perugia con tanto di diretta tv su Rai Sport. I giochi si chiudono alle 19.30 con il derby dell’Adige tra Verona e Trento.

Il 3° turno si apre sabato alle 18.00 con una sfida inedita davanti alle telecamere di Rai Sport. A tenere banco è l’esigenza di punti. I padroni di casa di Cisterna Volley devono superare il calo patito a Catania e inseguono la prima vittoria stagionale dopo il punto prezioso incamerato all’esordio tra le mura amiche con Trento. Sorte simile per gli ospiti dell’Allianz Milano. Dopo un buon punto guadagnato al PalaPanini con Modena in apertura di stagione, la Powervolley non è riuscita a contrastare Piacenza sul proprio campo e si ritrova dirimpettaia dei pontini nelle zone basse. Vitale per entrambe le squadre muovere la classifica nel giorno in cui Piano potrebbe raggiungere nelle Regular Season i 1000 attacchi vincenti (distanti 3 prodezze) e il suo centesimo ace.

PRECEDENTI: Nessuno



EX: Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/18

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Matteo Piano - 3 attacchi vincenti ai 1000, 1 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Davide Saitta - 3 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Daniele Mazzone - 3 muri vincenti ai 500 (Cisterna Volley).

In carriera tutte le competizioni: Daniele Mazzone - 12 punti ai 2300 (Cisterna Volley); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 27 punti ai 1000 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 38 punti ai 5800 (Allianz Milano); Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Cisterna Volley); Agustin Loser - 4 punti ai 300, 3 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano); Andrea Rossi - 5 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Nicola Zonta - 7 punti ai 200 (Allianz Milano).

Alessandro Piccinelli (Cisterna Volley)- « Affrontiamo una squadra con tre giocatori di palla alta molto importanti come Kaziyski, Ishikawa e Dirlic, atleti di primissimo livello e una squadra che punta molto sul servizio e sulla ricostruzione e sarà una partita intensa, mi aspetto un match lungo e noi cercheremo di mettere in campo la nostra miglior versione cercando di dare il nostro massimo, come facciamo ogni giorno in palestra con l’obiettivo continuare a crescere ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Ci aspetta un'altra partita da vivere come un passaggio, un importante step per conoscerci meglio e crescere insieme. Sono consapevole di quello che potremo fare come squadra, ma ci dobbiamo arrivare passo dopo passo. Dall'altra parte troviamo una formazione ricca di giovani talenti e di giocatori di grande esperienza. Saremo su un campo che anche nel recente passato ci ha visto spesso deficitari. L'unica cosa che ho chiesto ai giocatori è di affrontare la partita per così dire con il coltello tra i denti. Nella consapevolezza che stiamo crescendo tutti insieme ».

La maratona domenicale si apre alle 16.00 con una sfida inedita. Delusa per la partecipazione lampo alla Del Monte® Supercoppa di Biella, ma uscita sconfitta in Semifinale più per meriti di Civitanova che per proprie colpe, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, fin qui perfetta in campionato e in testa a punteggio pieno in coabitazione con Perugia, nel match n. 100 di Ricardo Lucarelli nella Regular Season e con Simon vicinissimo ai 2500 punti in Italia, accoglie al PalaBanca la matricola Farmitalia Catania che si presenta con due ex nel roster. Gli etnei sono rigenerati dalla vittoria casalinga in rimonta contro Cisterna nel 2° turno, prova tangibile della capacità di reazione degli isolani. L’impatto della settimana precedente con la massima categoria, coinciso con lo stop netto nella tana dei Block Devils, non aveva lasciato strascichi.



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Luka Basic a Piacenza nel 2022/23; Alessandro Tondo a Piacenza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Elia Bossi - 2 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Yuri Romanò - 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Paul Buchegger - 4 muri vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 1 alle 100 partite giocate (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Luigi Randazzo - 1 attacchi vincenti ai 1900 (Farmitalia Catania); Roamy Alonso - 11 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 16 attacchi vincenti ai 2100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 17 attacchi vincenti ai 1400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabio Ricci - 19 punti ai 1100, 2 muri vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 2 punti ai 600, 23 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Robertlandy Simon - 4 punti ai 2500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Alessandro Tondo - 5 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania).

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sicuramente dovremo affrontare la gara senza pensare che dall’altra parte della rete c’è una neopromossa, Catania ha già dimostrato di sapere giocare una buona pallavolo. Sarà una partita difficile anche perché chiunque contro di noi cerca di dare sempre il massimo. Dovremo affrontare questa gara con tanta concentrazione e grinta, siamo amareggiati perché veniamo da una brutta partita in Supercoppa dove non siamo stati bravi ad esprimere il nostro gioco, dovremo certamente fare meglio con Catania cercando di guardare soprattutto nel nostro campo ».

Cezar Douglas Silva (Allenatore Farmitalia Catania)- « I ragazzi stanno lavorando per migliorarsi sempre di più e quello che vedo è una squadra motivata che lavora per scendere in campo con uguale determinazione, a prescindere dall'avversario. Il nostro obiettivo è migliorare le fasi di break-point e contrattacco. Essere regolari in ricezione ci permettere di dare a Santi Orduna la possibilità di distribuire bene il gioco. È il suo lavoro e sa farlo bene, questo ci consentirà di essere competitivi ».



Il confronto delle 17.00 al PalaMazzola conta già molto perché vede di fronte due team costretti a muovere la classifica capitalizzando lo scontro diretto. I beniamini di casa della Gioiella Prisma Taranto hanno 1 punto come Cisterna e Milano, ma dopo la caduta per 3-1 sul proprio campo con Verona si sono battuti con determinazione a Trento raccogliendo un punto dal peso specifico notevole. Gli ospiti della Pallavolo Padova al momento chiudono la classifica a quota zero e non hanno ancora vinto un set, ma lavorano a testa bassa per invertire il trend puntando sulla buona vena realizzativa di Gabi Garcia e sul fatto che le due sconfitte siano arrivate con rivali attrezzate per inseguire traguardi ambiziosi. I patavini sono avanti nei precedenti (11-7), tra i padroni di casa Aimone Alletti è vicinissimo ai 2500 punti in carriera.

PRECEDENTI: 18 (11 successi Pallavolo Padova, 7 successi Gioiella Prisma Taranto)



EX: Marco Falaschi a Taranto nel 2021/22, 2022/23

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Luca Porro - 5 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Truocchio - 14 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova); Davide Gardini - 14 punti ai 800 (Pallavolo Padova); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Giovanni Maria Gargiulo - 23 punti ai 800 (Gioiella Prisma Taranto); Mathijs Desmet - 25 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Josè Miguel Gutierrez - 3 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Aimone Alletti - 3 punti ai 2500, 5 attacchi vincenti ai 1700 (Gioiella Prisma Taranto); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Marco Falaschi - 6 punti ai 600 (Pallavolo Padova); Giacomo Raffaelli - 8 attacchi vincenti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto).

Jeffrey Jendryk (Gioiella Prisma Taranto)- « La prossima partita sarà molto importante per noi, che cerchiamo con determinazione la prima vittoria. Ci aspettiamo un duro match, in cui dovremo lottare punto su punto. Avremo bisogno di tutto il calore possibile dei nostri tifosi, affinché ci aiutino a vincere. L’ambiente in generale tra noi è molto carico, siamo eccitati all’idea di scendere in campo per ottenere un risultato positivo, tra le mura amiche e con il nostro pubblico. Stiamo lavorando duro, mettendo in pratica tutto ciò che abbiamo appreso dalle scorse partite, e non vediamo l’ora di mostrare le nostre capacità sul campo ».



Marco Falaschi (Pallavolo Padova)- «Sappiamo e sapevamo fin dall’inizio che questa stagione di SuperLega sarebbe stata impegnativa. Pallavolo Padova è una squadra giovane, e dobbiamo dimostrare il nostro valore nel corso di questo campionato. Ora ci troviamo di fronte ad una sfida complessa con Taranto. Faremo tutto il possibile per tener testa e continueremo a lavorare sodo e a migliorarci costantemente per raggiungere i nostro obiettivi in questa stagione ».



Alle 18.00 si rianima il PalaPanini per una sfida tra due squadre ben assortite. I padroni di casa della Valsa Group Modena sono imbattuti e specializzati in rimonte. I 4 punti in classifica sono arrivati grazie a due ribaltoni da cineteca al tie break. Sul fronte opposto c’è la Mint Vero Volley Monza, quasi perfetta a Civitanova nella prima giornata di Regular Season, meno risoluta in casa con Perugia nel secondo turno, ma i 3 punti presi all’esordio nella tana dei vicecampioni d’Italia sono destinati a contare parecchio in classifica. Modena è avanti 15 a 7 nei precedenti. Osmany Juantorena è a 3 ace dai 400 nei match di Regular Season. Da una parte Dragan Stankovic è a 12 attacchi vincenti dai 2000 in Italia, dall’altra Galassi è a 6 attacchi vincenti dai 1000 tra campionato e Coppa Italia.



PRECEDENTI: 22 (15 successi Valsa Group Modena, 7 successi Mint Vero Volley Monza)



EX: Vlad Davyskiba a Monza nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Filippo Federici a Monza nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Thomas Beretta a Modena nel 2013/14

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Tommaso Rinaldi - 16 punti ai 500 (Valsa Group Modena); Stephen Maar - 28 attacchi vincenti ai 1500 (Mint Vero Volley Monza); Osmany Juantorena - 3 battute vincenti ai 400 (Valsa Group Modena).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Dragan Stankovic - 12 attacchi vincenti ai 2000 (Valsa Group Modena); Eric Loeppky - 12 punti ai 900, 24 attacchi vincenti ai 800 (Mint Vero Volley Monza); Giovanni Sanguinetti - 14 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Ran Takahashi - 27 punti ai 400 (Mint Vero Volley Monza); Maksim Sapozhkov - 30 punti ai 600, 21 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Gianluca Galassi - 6 attacchi vincenti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza).

Riccardo Gollini (Valsa Group Modena)- « Con Monza mi aspetto una gara dura, loro sono una squadra forte e l'hanno dimostrato nelle prime due giornate vincendo con Civitanova e mettendo in difficoltà Perugia. Verranno sicuramente qui al PalaPanini per vincere, toccherà a noi dare il massimo e affrontarli con grinta e determinazione come abbiamo affrontato Milano e Verona ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Un'altra partita durissima, in casa di una delle squadre più forti ed attrezzate della SuperLega. Un'ambiente che come sappiamo è sempre caldissimo, con degli ex che vorranno fare una prestazione di grande rilievo. Per noi sarà importante finire bene la preparazione alla partita e arrivare molto determinati e concentrati. Nella scorsa partita non siamo stati bravi nelle situazioni in cui avremmo dovuto esserlo di più, a partire dal sottoscritto che ha sbagliato una chiamata al Video Check a inizio primo set, quando probabilmente sarebbe stato meglio conservarla. Queste partite quando tu le giochi nel modo in cui l'abbiamo affrontata noi possono chiudersi sugli episodi. Dobbiamo essere più bravi. Lo eravamo stati a Civitanova, dove tutto era andato bene e dove la squadra ha funzionato benissimo nei momenti cruciali del set. Lo siamo stati meno contro Perugia e ci dispiace moltissimo, soprattutto per il pubblico che è venuto a sostenerci e a cui avremmo voluto dare di più ».



Dalla Finale di Del Monte® Supercoppa a un acceso confronto di Regular Season il passo è breve. Cambia la competizione, cambiano location e posta in palio, ma se cucinieri e Block Devils si incrociano spettacolo e tuffi al cuore sono garantiti. Così sarà per Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Vim Perugia, alle 18.30 con diretta Rai Sport all’Eurosuole Forum. I padroni di casa, che mercoledì a Biella hanno avuto per sei volte il pallone della vittoria nel quarto set, ma sono caduti tie break, vogliono tramutare delusione e rimpianto in rabbia agonistica senza smarrire la lucidità. Gli ospiti intendono mantenere alta la tensione nervosa per evitare flessioni in un campo ostico. Le due formazioni tornano a cimentarsi in Regular Season con qualche certezza in più sui rispettivi punti di forza, ma consapevoli che a far la differenza sono i dettagli. In vetta a braccetto con Piacenza, la Sir cerca l’allungo, mentre la Lube, a 3 punti dopo il blitz a Padova, vuole l’aggancio in graduatoria e nel computo degli scontri diretti globali. Numerosi gli ex nei roster.



PRECEDENTI: 63 (31 successi Cucine Lube Civitanova, 32 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017/18; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Ivan Zaytsev a Perugia nel 2016/17, 2017/18; Davide Candellaro a Lube nel 2016/17, 2017/18

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Wilfredo Leon Venero - 24 attacchi vincenti ai 1500, 4 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Enrico Diamantini - 3 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera tutte le competizioni: Simone Anzani - 1 alle 400 partite giocate, 15 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Oleh Plotnytskyi - 13 punti ai 1500 (Sir Susa Vim Perugia); Enrico Diamantini - 16 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Mattia Bottolo - 2 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Jesus Herrera Jaime - 26 punti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Tim Held - 3 battute vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Simone Giannelli - 3 punti ai 1000 (Sir Susa Vim Perugia); Marlon Yant Herrera - 31 punti ai 800 (Cucine Lube Civitanova); Adis Lagumdzija - 38 punti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Wilfredo Leon Venero - 38 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia).

Marlon Yant (Cucine Lube Civitanova)- « La Finale del Biella Forum è acqua passata, ora per noi la gara di Regular Season con Perugia ha una grande valenza perché cerchiamo continuità in SuperLega e vogliamo vincere di fronte ai nostri tifosi per ripagarli del loro affetto. Mi sento pronto ad aiutare la squadra, sia fisicamente sia mentalmente. Il livello raggiunto in Supercoppa ci ha dato fiducia e abbiamo tanta voglia di vincere. Quando arriva una battaglia sportiva contro grandi rivali noi non ci tiriamo mai indietro ».



Davide Candellaro (Sir Susa Vim Perugia)- « Il match di domenica con la Lube va visto secondo me come una specie di Play Off quando ti trovi a giocare con la stessa squadra più volte in un breve lasso di tempo. Troveremo certamente di fronte un avversario che sarà più attento ai dettagli che hanno condizionato nel bene e nel male la gara di mercoledì a Biella con la consapevolezza che siamo in un punto di stagione dove le partite sono più condizionate da giocate individuali perché le alchimie di squadra non ci sono ancora. Per cui una battuta o una giocata di un singolo possono essere determinanti ed entrambe le squadre hanno individualità in grado di essere decisive. Dovremo essere attenti e stare lì con la testa, è una partita che va giocata e possibilmente vinta, poi se gli avversari giocano meglio se ne prende atto e ci si rimboccano le maniche dal giorno seguente in palestra. È un momento particolare anche per alcune situazioni fisiche e per la stanchezza che avremo sia noi che loro venendo entrambe da una lunga trasferta con tre partite molto ravvicinate. È un match da vivere nel migliore dei modi e sempre un match di cartello con una storia alle spalle fatta di tanti incontri importanti tra Perugia e Civitanova. Anche se poi il livello del campionato italiano ormai è tale che quasi tutte sono diventate partite di cartello ».



Il turno si chiude alle 19.30 con il 45° derby dell’Adige. I padroni di casa della Rana Verona, a quota 4 punti in attesa del secondo match casalingo consecutivo e della probabile presenza n. 200 in carriera del centrale Leandro Mosca, sono reduci dalla sconfitta al tie break incassata contro Modena di fronte al pubblico amico dopo il convincente blitz in quattro set a Taranto. A fare visita agli scaligeri è l’Itas Trentino, avanti 31 a 13 negli scontri diretti. La formazione gialloblù, vittoriosa al tie break nelle prime due giornate di Regular Season, sia a Cisterna di Latina sia in casa con Taranto, viene dallo stop in Semifinale di Del Monte® Supercoppa a Biella. Avanti di un set contro i Block Devils, i campioni d’Italia sono calati alla distanza subendo la pressione al servizio di Perugia, ma continuando a lottare. Il 3° turno propone un’altra sfida dura sulla carta con tanti ex sui due fronti, non solo in campo. Tra i dolomitici Oreste Cavuto è a 4 punti da quota 1000 nelle stagioni regolari, mentre Gabriele Nelli è a 12 attacchi vincenti dal traguardo dei 1000 tra campionato e Del Monte® Coppa Italia.



PRECEDENTI: 44 (31 successi Itas Trentino, 13 successi Rana Verona)

EX: Lorenzo Cortesia a Trento nel 2020/21; Donovan Dzavoronok a Trento nel 2022/23; Aidan Zingel a Trento nel 2017/18; Giulio Magalini a Verona nel 2020/21, 2021/22, 2022/23 - Allenatori: Dario Simoni a Trento nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Radostin Stoytchev a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16; Fabio Dalla Fina a Verona nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

A CACCIA DI RECORD:

In carriera Regular Season: Kamil Rychlicki - 2 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 9 punti ai 3000, 2 muri vincenti ai 800 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Leandro Mosca - 1 alle 200 partite giocate (Rana Verona); Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 12 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Daniele Lavia - 14 punti ai 2100 (Itas Trentino); Rok Mozic - 21 attacchi vincenti ai 900, 4 muri vincenti ai 100 (Rana Verona); Giulio Magalini - 22 punti ai 500 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki - 27 attacchi vincenti ai 1800 (Itas Trentino); Donovan Dzavoronok - 27 punti ai 2400 (Rana Verona); Alessandro Michieletto - 31 punti ai 1600, 14 attacchi vincenti ai 1300 (Itas Trentino); Riccardo Sbertoli - 5 punti ai 500 (Itas Trentino).

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Trento non ha bisogno di grandi presentazioni: è la squadra campione d'Italia, studiarli non è molto difficile, ma è difficile giocarci contro. Possono contare su percentuali molto alte in tutti i fondamentali nelle varie fasi. Dovremo essere bravi a mettere pressione e impedire a qualche loro giocatore di fare le loro normali prestazioni. Noi lavoriamo ogni giorno per migliorare la parte tecnica e affinare i meccanismi ».

Giulio Magalini (Itas Trentino)- « Sarà sicuramente una partita particolare per me, perchè per la prima volta tornerò a casa da avversario e giocherò contro la Società in cui sono cresciuto e sono arrivato ad alto livello. Sono molto grato a Verona Volley e voglio bene a tutto l'ambiente, quindi mi farà sicuramente piacere rientrare al palazzetto e cercherò di dare il massimo per fare in modo che la mia squadra vinca perchè è giusto che sia così. È una partita importante fra due squadre che sono già protagoniste di questo campionato; sarà quindi un derby dell'Adige di grande valore, tutto da vivere: in campo e sugli spalti ».



Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Sir Susa Vim Perugia 6, Itas Trentino 4, Valsa Group Modena 4, Rana Verona 4, Cucine Lube Civitanova 3, Mint Vero Volley Monza 3, Farmitalia Catania 3, Gioiella Prisma Taranto 1, Cisterna Volley 1, Allianz Milano 1, Pallavolo Padova 0.