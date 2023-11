Piacenza piega Catania in tre set

PIACENZA -La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, nell'anticipo pomeridiano della 3a giornata , non lascia alcun set neppure alla Farmitalia Catania ma per gli uomini di Anastasi, almeno per quel che riguarda il secondo set, non è stata una passeggiata. I biancorossi comunque mettono a segno l terza vittoria in altrettante partite. Finisce 3-0 (25-17, 33-31, 25-17) ma gli etnei tornano a casa con qualche rimpianto per i sei set point nel secondo parziale.

Priva di Romanò, con Leal in panchina coach Anastasi ha di fatto rivoluzionato il sestetto inserendo, oltre a Recine e Gironi, anche il centrale Alonso. In panchina in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza il quindicenne Manuel Zlatanov, figlio d’arte, con il papà Hristo, Direttore Generale della squadra, a bordo campo.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Gironi in diagonale, Alonso e Simon al centro, Recine e Lucarelli, Scanferla è il libero. Farmitalia Catania risponde con Orduna e Buchegger in diagonale, Tondo e Masulovic al centro, Manavinezhad e Randazzo alla banda, Cavaccini è il libero.

Parte bene Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Gironi ha subito la mano calda, punto in diagonale e quindi ace (7-4). Catania ringrazia per un paio di errori dei biancorossi e si avvicina (11-9), due muri consecutivi di Alonso e Gironi fanno allungare ancora i biancorossi. Ma basta un errore in attacco e un ace subito e Catania è ancora lì a due lunghezze (16-14). Sulla battuta lunga dei siciliani riparte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il muro di Brizard vale il 18-14, l’ace di Gironi il 21-14 e il primo tempo di Simon il 22-14. Il primo di tanti set point arriva con il muro dell’accoppiata Simon e Lucarelli (24-15), chiude Simon.

L’avvio del secondo parziale è equilibrato, il primo allungo è di Piacenza (12-9) con il muro di Simon, Catania si porta ad una lunghezza con un block in ed una battuta in rete biancorossi (14-13) e trova la parità con un muro secco su Gironi. Si viaggia punto a punto, la pipe di Lucarelli dice 16-15, Catania resta aggrappata al set e a quota 18 è ancora parità. Il braccio di ferro continua, Randazzo pareggia i conti a quota 20, Catania avanti di una lunghezza (21-22) con Anastasi a chiamare time out. Al rientro in campo primo tempo di Alonso (22 pari), il set point è di Piacenza con il muro di Brizard (24-23), annullato dalla battuta in rete di Gironi, Lucarelli porta in dote il secondo set point (25-24), annullato dall’errore in attacco di Lucarelli. Piacenza annulla 6 set point a Catania, e al suo terzo set point portato da Gironi chiude con Lucarelli.

Ancora equilibrio in avvio di terzo set, il muro biancorosso porta a due le lunghezze di vantaggio di Piacenza (11-9), la pipe di Lucarelli dice 13-10 con Douglas a chiamare time out. E il tecnico di Catania chiama nuovamente tempo poco dopo con le squadre sul 17-13: Lucarelli e Gironi là davanti chiudono punti importanti, Recine difende bene insieme a Scanferla. Il lungolinea di Girone vale il 19-14, Catania fa ora fatica a tenere nel mirino gli avversari, l’ace di Lucarelli vale 6 lunghezze di vantaggio (21-15), Andringa appena entrato in campo segna l’ace che vale il match ball (24-16), gran recupero di Simon sulla battuta corta di Catania, chiude Recine.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Piacenza)- « Sapevamo che c’era da soffrire, abbiamo sofferto soprattutto nel secondo set ma sono soddisfatto perché ho visto una buona reazione dei ragazzi. Abbiamo fatto bene a muro e difesa, dobbiamo certamente lavorare ancora tanto ma siamo sulla strada giusta. Si, metà squadra è cambiata rispetto alla gara di martedì ma avremo bisogno di tutti in questa stagione, non so quando rientrerà Romanò ma certo aveva bisogno di riposare ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – FARMITALIA CATANIA 3-0 (25-17, 33-31, 25-17)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Recine 8, Simon 6, Brizard 5, Lucarelli 13, Alonso 9, Gironi 12, Scanferla (L), Andringa 1. Ne: Zlatanov, Hoffer (L), Leal, Ricci, Caneschi, Dias. All. Anastasi.

FARMITALIA CATANIA: Manavinezhad 6, Tondo 2, Buchegger 12, Randazzo 10, Masulovic 3, Orduna, Cavaccini (L), Basic, Guarienti Zappoli, Baldi 1, Bossi 5. Ne: Pierri (L), Frumuselu, Santambrogio. All. Douglas.

ARBITRI: Canessa, Brunelli.

Durata set 29’, 39’ e 23’ Tot: 91’.

MVP: Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 1989