Monza fa suo l'anticipo di Verona

VERONA- Nell’anticipo della quinta giornata di SuperLega Credem Banca, giocato una settimana prima rispetto alle altre gare del turno causa indisponibilità del Pala AGSM Aim di Verona, la Mint Vero Volley Monza si impone sul campo di Rana Verona per 3 a 1. In avvio di gara, si nota il buono stato di salute degli ospiti, che col passare dei minuti si costruiscono un vantaggio importante. Verona prova a rientrare in partita soprattutto con il gioco al centro, ma Monza tiene e va avanti nel punteggio, chiudendo così il primo parziale. Al rientro in campo il ritmo si alza, con gli scaligeri che trovano continuità, anche grazie alla verve dell’esordiente Sani (18 punti) e provano a staccare gli avversari. L’errore di Takahashi in battuta riporta la sfida in parità. Nel terzo set, Verona è galvanizzata dalla buona reazione avuta in precedenza e crea un buon solco. Poi la squadra di Eccheli recupera terreno, sorpassa e riporta sui binari favorevoli la contesa. Equilibrio confermato anche al ritorno sul taraflex, con un batti e ribatti incessante. Alla fine sono i brianzoli a spuntarla.

Verona si presenta con Jovovic in regia, Esmaeilnezhad opposto, Cortesia e Grozdanov in posto 3, Dzavoronok e Sani in di banda e D’Amico libero.

Massimo Eccheli propone il sestetto consueto con Kreling-Szwarc in diagonale palleggiatore-opposto, Takahashi-Maar coppia di schiacciatori, Galassi e Di Martino centrali con Gaggini libero.

Dopo un errore per parte delle due formazioni, è Di Martino a firmare il primo punto del match con uno splendido ace. Squadre che giocano a viso aperto, rispondendo colpo su colpo: ottimo primo tempo di Galassi sul 4-5. Monza si porta avanti, grazie a due super attacchi della coppia canadese Szwarc-Maar 7-8. La MINT Vero Volley riceve bene e attacca benissimo, grazie alla saggia regia di Cachopa, ma Verona è un osso duro con Jovovic a imbeccare le offensive avversarie. I brianzoli riescono a costruire un mini break di tre punti (monster block di Takahashi e super attacco centrale di Di Martino): Stoytchev ferma il gioco chiamando time-out. Sospensione che non sposta l’inerzia, con Monza strepitosa a muro grazie a Maar per portarsi sul 17-20. Doppio cambio per coach Eccheli, dentro Visic e Beretta. Due eccellenti chiamate al videocheck mandano avanti 19-23. Szwarc murato, 20-23 e primo time-out Eccheli che manda la nave in porto: finale 20-25.

Secondo gioco sulla falsa riga del primo, con nessuna delle due squadre ad allungare con passo deciso nella prima fase. Il muro brianzolo, almeno all’inizio, è leggermente meno efficace e Verona ne approfitta per portarsi sul 7-5. Ma è la difesa la pietra angolare della costruzione della MINT Vero Volley, che ritrova il fondamentale prediletto con due ottimi muri di Takahashi e Szwarc (pazzesco il canadese con una mani sola), impattando il match ed effettuando il sorpasso grazie all’ennesimo muro di Di Martino. Verona gioca bene e ribalta nuovamente, non riuscendo però a staccarsi grazie a Takahashi sul 16-15. Si continua fino al 19-18, ma il gioco viene interrotto dalla sospensione voluta da coach Stoytchev. Il set è tesissimo, scambi continui e giocate per cuori forti con i veneti avanti 24-21. Eccheli si gioca la carta time-out e rianima i suoi ragazzi che tornano sotto 24-23. Takahashi, in battuta, manda in rete il pallone: 1-1.

Terzo gioco vibrante di emozioni, in cui l’equilibrio continua a regnare sovrano. Il videocheck per un tocco a muro di Galassi porta Verona sul 6-5, ma Dzavoronok sbaglia la battuta successiva. Veneti sul 9-7 e time-out Eccheli: scelta che non paga per i brianzoli, giù di tono in questo set. Entra Loeppky per dare fiato a Szwarc ma il divario continua ad allargarsi fino a -5 (12-7). Takahashi ferma l’emorragia con una splendida schiacciata, ma Grozdanov impone la legge dell’ex con un mani-out sul muro di Di Martino. 15-10 grazie a Maar che vola altissimo a schiacciare sopra la difesa veneta. E’ la scintilla che appicca il fuoco: parziale di 1-4 e time-out Verona. Maar ottimo in battuta segna un ace pesantissimo che riapre tutto 16-15 e, subito dopo, Galassi svetta oltre le nuvole e mette a terra il pareggio. Primo vantaggio monzese 18-19 e super muro di Loeppky per il 18-20. La sospensione chiamata dagli scaligeri, nel momento più difficile, regala loro il pareggio. Ma Monza è una squadra di uomini veri e non si scoraggia, trovando un altro break di tre punti con un ace di Takahashi. I centrali si prendono la scena: Di Martino attacca per il 21-24 e Galassi conclude la magistrale rimonta. Che partita a Verona!

Quarto set che inizia nel segno di Loeppky, protagonista nei primi tre punti brianzoli e di un ottimo recupero che dà il là alla schiacciata di Ran del 3-4. Una serie di battute sbagliate, da entrambe le parti, porta all’8-8, con i due team che iniziano ad accusare la stanchezza della battaglia. Sono infatti gli errori in battuta i protagonisti di questa fase di gioco, che si protrae fino al 12-12. Loeppky-Takahashi sono immarcabili in questa frazione, specialmente con il canadese micidiale in attacco e preciso nelle scelte difensive: 15-17. MINT Vero Volley Monza a trazione canadese: Loeppky ed ace di Maar mandano gli ospiti sul 18-20 e sospensione chiamata da Stoytchev. Takahashi muro da applausi che permette di allungare sul +3, risposta Verona ma è sempre Loeppky a mettere per terra il pallone giusto per il 19-22. Esameilnezhad manda in rete il 19-23 che sa di resa e porta al 20-25 finale.

MVP del match il giapponese Ran Takahashi, autore di 21 punti e di tante belle azioni sia in attacco che in difesa con 4 muri. Da segnalare il grande impatto dalla panchina di Loeppky 11 punti finali; 18 punti per Maar. Prossimo incontro della MINT Vero Volley Monza domenica 12 novembre, alle ore 17.00, all’Opiquad Arena contro Taranto.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Oggi ancora una volta non sono arrivati i punti, nel terzo set eravamo avanti di sei punti e ci siamo fatti rimontare. Dobbiamo lavorare duramente per non cadere in questi errori. Almeno oggi sono soddisfatto dell’impegno che abbiamo messo in campo, ma siamo tenuti a fare di più per vincere le partite. Sani? Non si è fatto intimorire dal debutto e ha giocato un’ottima partita: è una risorsa importante anche per le prossime gare, soprattutto in questo momento ».

Gianluca Galassi (MINT Vero Volley Monza)- « Una partita di grande pazienza contro una squadra che lotta tanto. Siamo stati bravi a sfruttare al meglio le chance che abbiamo avuto per girare la partita. Il primo set è andato molto bene ma, nel secondo e nella prima metà del terzo set, siamo stati veramente in difficoltà come lo siamo stati solamente con Perugia in questa stagione. Ci sono delle situazioni in cui dobbiamo migliorare e lo sappiamo: dobbiamo fare ancora meglio, perché vogliamo arrivare più in alto possibile ».

IL TABELLINO-

RANA VERONA – MINT VERO VOLLEY MONZA 1-3 (20-25, 25-23, 22-25, 20-25)

RANA VERONA: Jovovic 1, Sani 18, Grozdanov 12, Esmaeilnezhad 18, Dzavoronok 12, Cortesia 5, D’Amico (L), Bonisoli (L), Mozic 3, Zanotti 0. N.E. Truhtchev, Keita, Spirito, Mosca. All. Stoytchev.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 0, Takahashi 21, Di Martino 10, Szwarc 9, Maar 17, Galassi 8, Morazzini (L), Visic 0, Loeppky 12, Beretta 0, Gaggini (L). N.E. Comparoni, Frascio, Lawani. All. Eccheli.

ARBITRI: Goitre, Rossi.

Durata set: 26′, 34′, 31′, 26′; tot: 117′.

MVP: Rana Takahashi (Mint Vero Volley Monza)

Spettatori: 2034