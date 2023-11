Trento batte Piacenza in quattro set

TRENTO- L’anticipo di lusso del 4° turno di Regular Season in SuperLega Credem Banca 2023/24 sorride all’Itas Trentino. I Campioni d’Italia piegano per 3-1 la Gas Sales Bluenergy Piacenza, arrivata a Trento da imbattuta e a punteggio pieno. Alla fine del match è la squadra di casa a mantenere intatta la sua striscia senza sconfitte (unico team in campionato), grazie a una prestazione maiuscola a muro e in battuta. Proprio in virtù di questi fondamentali e dell’illuminata regia di Sbertoli (mvp anche stasera dopo il premio ricevuto domenica scorsa a Verona) la formazione di Soli si aggiudica il braccio di ferro del primo set e riesce a ripartire anche dopo la reazione convinta degli ospiti, capaci di tenere aperti i giochi imponendosi nel terzo parziale. Michieletto (18) e Rychlicki (16) piegano la resistenza di Recine, Simon e Lucarelli indirizzando i tre punti e il primato solitario in favore dei tricolori.

L’Itas Trentino scende sul mondoflex tricolore della ilT quotidiano Arena in formazione tipo: Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Piacenza, priva di Romanò e Scanferla, risponde con Brizard al palleggio, Gironi opposto, Leal e Lucarelli in posto 4, Simon e Ricci centrali, Hoffer libero. L’avvio è equilibrato (2-2 e 4-4), poi un ace di Michieletto su Leal rompe la sequenza dei cambiopalla, offrendo il primo spunto (6-4), imitato poco da Podrascanin (8-6). Piacenza però è sul pezzo e, dopo aver momentaneamente pareggiato già sul 6-6, impatta anche sul 9-9 con un muro di Simon su Rychlicki. Proprio il nuovo opposto produce, sempre col servizio, un nuovo strappo (13-11), che i tricolori si tengono a lungo stretto (15-13 e 17-15), sino a quando Simon non mura Kozamernik (17-17). In seguito, gli emiliani mettono la freccia con Leal (18-19), costringendo Soli ad interrompere il gioco; alla ripresa un muro di Gironi su Michieletto e un mani out di Lucarelli in fase di break allarga il divario fra le due formazioni (19-22). Lo stesso Alessandro prova a suonare la carica con un altro ace (21-22), imitato poco dopo da Kozamernik (primo tempo su ricostruita per il 23-23). La contesa richiede i vantaggi: Trento annulla una palla set agli ospiti (errore del neoentrato Recine in battuta), ne guadagna una approfittando di un altro regalo (attacco out di Leal) e chiude alla prima occasione con l’ace di Sbertoli (26-24), strappando il primo set in campionato alla Gas Sales Bluenergy.

Sull’onda dell’entusiasmo i Campioni d’Italia partono a razzo nel secondo periodo, sfruttando la vena in battuta di Lavia (5-1) e l’ottima conseguente lettura a muro. Piacenza si innervosisce, continua a sbagliare molto (10-6, fuori Leal e dentro Recine) e subisce un altro pesante break con Sbertoli al servizio (anche un ace per il 13-6). Anastasi chiama time out e prova a ridisegnare la sua squadra anche dal punto di vista tattica, ma senza sortire effetti immediati (14-9 e 17-13). L’Itas Trentino subisce però un paio di muri di troppo che rianimano gli ospiti (18-15); ci pensano Lavia e la premiata coppia Sbertoli-Kozamernik a togliere le castagne dal fuoco (21-17 e 23-18): il 2-0 arriva già sul 25-19.

Piacenza torna a fare la voce grossa in apertura del terzo set, spingendo subito forte con battuta e muro, guidata da un Simon concretissimo al centro della rete (4-6, 6-9 e 7-12). Michieletto prova a suonare la carica più volte (9-12 e 11-15), ma predica un po’ troppo da solo, anche perché il servizio gialloblù è molto più falloso che in precedenza. Soli getta nella mischia anche Nelli e Acquarone, dopo aver fatto posto a Cavuto per Lavia. Trento ci crede sino al 15-18 (attacco dell’opposto toscano), poi lascia definitivamente spazio agli avversari, che volano verso il quarto parziale (15-21 e 16-25), riaprendo di fatto la contesa grazie ad uno scatenato Recine in battuta.

La sfida torna ad essere combattuta colpo su colpo nel quarto set, con l’Itas Trentino che accelera dal 5-5 al 12-8 (time out Anastasi) con Sbertoli eccezionale, non solo in regia ma anche a muro ed in battuta. Piacenza soffre il forcing gialloblù e sbaglia, anche con Simon (14-8). Lavia mette il turbo (16-10), imitato da Rychlicki (18-12) e Podrascanin (due ace per il 22-14); il 3-1 finale arriva già sul 25-18 nel tripudio della ilT quotidiano Arena tricolore.

I PROTAGONISTI-

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Siamo in costante crescita, come è normale che sia in questo periodo della stagione, ma oggi al di là di questo abbiamo giocato davvero una bella partita, con tanta determinazione e con la volontà di esprimerci con la forza del gruppo anche quando abbiamo trovato difficoltà. Questi sono tre punti pesanti, così come conta molto la fiducia in crescita ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « C’è rammarico per come abbiamo perso il primo set con tre nostri errori sul finire. Siamo in un momento delicato, abbiamo diverse defezioni e qualcuno è disponibile ma non al meglio, dobbiamo solo lavorare e cercare di fare bene le cose che sappiamo fare. Ci sono vuole tranquillità, mercoledì saremo ancora in campo e dobbiamo pensare solo a questo ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-1 (26-24, 25-19, 16-25, 25-17)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 4, Lavia 9, Kozamernik 9, Rychlicki 16, Michieletto 18, Podrascanin 11, Laurenzano (L), Nelli 1, Acquarone, Pace (L), Cavuto. Ne: D’heer, Berger, Magalini. All. Soli.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Ricci 7, Gironi 11, Leal 4, Simon 14, Brizard 2, Lucarelli 16, Hoffer (L), Recine 15, Andringa, Alonso. Ne: Caneschi, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Cerra, Zavater

Durata set 31’, 26’, 28’ e 25’ Tot: 110’.

MVP:Riccardo Sbertoli (Itas Trentino).