Cisterna-Monza apre la 7a di andata

ROMA- Dopo un 6° turno ricco di battaglie sportive, spettacolo e rimonte, e archiviato l’anticipo infrasettimanale della 9a giornata, con Perugia vittoriosa in tre set contro Padova, la SuperLega Credem Banca torna a illuminare il fine settimana con un calendario denso di confronti interessanti e arricchito dall’iniziativa mirata per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: sui campi di Serie A la prima battuta sarà anticipata infatti da un “minuto di rumore”, grazie all’iniziativa congiunta della Federazione Italiana Pallavolo, della Lega Pallavolo Serie A Femminile e della Lega Pallavolo Serie A Maschile. Si parte sabato 25 novembre, alle 18.00, con la sfida tra Cisterna e Modena, trasmessa su Rai Play e visibile dunque dai device mobili, oltre che sul web e sulle Smart TV. Domenica alle 18.00 sono previste tre partite in simultanea: Trento – Catania, Verona – Perugia e Civitanova – Taranto. La giornata si chiuderà con due match serali. Alle 20.00 in campo Milano e Padova, mentre alle 20.30 Monza riceverà la visita di Piacenza con diretta Rai Sport. In classifica è durata tre giorni la permanenza solitaria sulla vetta dei campioni d’Italia trentini perché il successo della Sir nell’anticipo di mercoledì è valso il sorpasso dei bianconeri, che ora guidano la graduatoria seppur naturalmente con una gara in più giocata.

Turno al via sabato alle 18.00 nel Lazio con diretta Rai Play. Seconda gara di fila tra le mura amiche per Cisterna Volley, reduce dalla rimonta da 0-2 a 3-2 contro Taranto, propiziata da un lavoro esemplare della correlazione muro-difesa (15 i block pontini) e valsa il salto a 7 punti in classifica in coabitazione con altre quattro squadre, tra cui la rivale di giornata. A partire da questa giornata, coach Falasca avrà a disposizione in regia anche il talento di Michele Baranowicz, rientrato a Cisterna (alla Top Volley nel biennio 2021/22 e 2022/23) dopo aver chiuso l’esperienza in Bulgaria all’Hebar Pazardzhik. Sconfitta in casa davanti a oltre 4700 tifosi da Civitanova nel “classico”, la Valsa Group Modena è rimasta a quota 7 in graduatoria e vuole recuperare terreno. Con Maksim Sapozhkov (1 attacco vincente ai 500 in Italia) sulla via del recupero completo per la trasferta e con un Vlad Davyskiba dalla mano calda, gli emiliani vogliono compensare assenze importanti come quella di Filippo Federici (intervento perfettamente riuscito), ma hanno bisogno di un Osmany Juantorena al top in tutti i fondamentali. Daniele Mazzone ha trascorsi in terra modenese, al pari del neo acquisto Baranowicz, mentre nel 2021/22 Tommaso Rinaldi ha vestito la maglia della Top Volley, precedente società di Cisterna. In settimana si sono allenati al PalaPanini due atleti del calibro di Giulio Sabbi e Alessio Pesaresi.



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13; Daniele Mazzone a Modena nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Lorenzo Giani (Cisterna Volley)- « Sarà una partita molto importante contro una squadra di alto livello e ci aspettiamo una sfida complicata. Dovremmo riuscire a spingere bene con il servizio, proprio come facciamo in allenamento, con l’obiettivo di mettere in difficoltà i nostri avversari. Per quanto riguarda noi, arriviamo da una bella vittoria, in rimonta, quindi dobbiamo interpretare questa sfida come un’occasione in cui poter fare punti ».



Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « A Cisterna dobbiamo provare a portare a casa punti, farne tre sarebbe il massimo. Loro sono una squadra che sa lottare anche contro le formazioni più forti, hanno appena cambiato palleggiatore e questo per noi rappresenta un’ulteriore difficoltà. Noi stiamo recuperando alcuni giocatori infortunati e stiamo lavorando tanto, sabato vedremo come andrà ».



ITAS TRENTINO - FARMITALIA CATANIA-

Il calendario propone una sfida inedita in Serie A per domenica alle 18.00, il confronto tra i campioni d’Italia e la neopromossa Farmitalia Catania. L’Itas Trentino, reduce dalle vittorie casalinghe in campionato con Monza e in Champions League all’esordio nella Pool B con Lubiana, è in procinto di affrontare il terzo impegno consecutivo tra le mura amiche. Di sicuro impatto la prova di forza offerta domenica contro il sestetto brianzolo, servita alla vetta solitaria poi sottratta da Perugia grazie al successo nell’anticipo della 9a. In Trentino è attesa la Farmitalia Catania, in fondo alla classifica a 3 punti in coabitazione con Taranto. Nonostante il buon avvio nel proprio palazzetto con Milano, gli etnei non sono riusciti a prendere punti domenica, ma hanno ribadito di poter competere con rivali sulla carta più attrezzate e di poterlo fare in assenza di un uomo chiave come Javid Manavi, con i colpi di Paul Buchegger (25 punti ai 2000 in Italia). Tra i padroni di casa Jan Kozamernik cerca la partita n. 100 in Italia, tra gli ospiti Enrico Zappoli ha nel mirino la gara n. 200 in carriera.



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Nessuno

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « La partita con Catania arriva a poche ore da quella con Lubiana in Champions League e anche solo per questo motivo è da prendere con le molle. Ovviamente però non c'è solo il fattore stanchezza con cui fare i conti ma anche il valore dell'avversario che arriverà a Trento con il giusto entusiasmo e con la voglia di metterci in difficoltà, cosa che può fare visto il livello medio di questo campionato. Vincere qualsiasi partita non è impresa semplice; partendo da questa considerazione dovremo mettere quindi subito in campo la giusta intensità ».

Cezar Douglas Silva (Allenatore Farmitalia Catania)- « Domenica scenderemo in campo con la consapevolezza di affrontare una delle teste di serie del campionato e so che la nostra squadra lo farà con il giusto approccio. Hanno sempre dimostrato di essere presenti e consapevoli di volere e potere migliorare match dopo match, ed è quello a cui stiamo assistendo dalla primissima partita che, fino ad ora, ci ha portato a giocare contro una sola delle nostre dirette concorrenti, Cisterna, contro la quale abbiamo vinto come ci aspettavano tutti. Domani sarà una bella sfida da affrontare con chi fino ad ora non ha perso un match e porta sul petto la medaglia di vincitore dello scorso campionato, so che i ragazzi scenderanno in campo con lo spirito giusto ».



RANA VERONA - SIR SUSA VIM PERUGIA-

Al Pala AGSM Aim domenica alle 18.00 la sfida tra Verona e Perugia. Ancorata nel gruppone di squadre a 7 punti in classifica dopo le battute di arresto con Monza in casa e nel derby con Padova alla Kioene Arena, la Rana Verona intende rimuovere gli ormeggi e veleggiare verso l’alta classifica, ma a ostacolare i propositi di rimonta sarà una cliente scomodissima che anche nelle difficoltà trova sempre il guizzo vincente. Così è stato negli ultimi match. La capolista Sir Susa Vim Perugia, reduce dal 3-0 inflitto a Padova nell’anticipo del 9° turno, ma in balia di Piacenza e delle frecciate di Yoandy Leal per due set domenica scorsa, per poi centrare la rimonta capitalizzando le occasioni con un grande Sebastian Solé (ex scaligero) in una maratona da 2 ore e 25 minuti. Il bilancio dei precedenti, con 29 vittorie in 35 incroci, pende per i Block Devils, che si presenteranno con altri due ex oltre a Solé: Max Colaci in campo e Angelo Lorenzetti in panchina. I 1500 attacchi vincenti nelle Regular Season e i 3000 punti in Italia sono solo una questione di tempo per Wilfredo Leon. La società scaligera ha inoltre oggi reso noto di aver rescisso il contratto di Axel Truhtchev, su richiesta del giocatore stesso per motivi personali.



PRECEDENTI: 35 (29 successi Sir Susa Vim Perugia, 6 successi Rana Verona)



EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Perugia la stagione scorsa ha chiuso la Regular Season senza una sconfitta. Quest'anno ha più o meno gli stessi obiettivi e può contare su due fondamentali molto forti: battuta e ricezione, con cui riescono a fare la differenza. Hanno giocatori d'esperienza che riescono a gestire anche le situazioni più particolari, che i giovani non hanno ancora nel proprio bagaglio tecnico. Noi abbiamo recuperato qualche giocatore e adesso inizia un periodo molto importante di lavoro per crescere di livello. Con il tempo e mantenendo questa intensità arriveranno i risultati ».

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Andiamo a giocare contro una squadra secondo me molto forte. Verona ha avuto delle difficoltà perché ha dovuto fare i conti con tante assenze, ma è una squadra di livello e quanto saranno tutti al completo saranno tosti per tutti. Mi aspetto che loro, come spesso fanno le nostre avversarie, spingano forte in battuta dalla prima all’ultima palla e mi aspetto un’altra partita difficile e di sofferenza. Ma meglio che sia così, è quello che ci serve in questo momento ».



CUCINE LUBE CIVITANOVA-GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Domenica, alle 18.00, si spalancheranno le porte dell’Eurosuole Forum dopo il debutto esemplare dei biancorossi in CEV Champions League con la vittoria nella Pool E contro i rumeni dell’Arcada Galati. Forte degli 11 punti in campionato e dei successi netti, in casa con Catania e al PalaPanini con Modena, la Cucine Lube Civitanova vuole proseguire la marcia con l’obiettivo di entrare nella top quatto della classifica senza perdere di vista la Del Monte® Coppa Italia, con Enrico Diamantini a -2 dai 1000 punti tra campionato e coppa. Dall’altra parte della rete a vendere cara la pelle ci sarà la Gioiella Prisma Taranto, che alla vigilia della gara n. 200 in carriera di Giovanni Maria Gargiulo cerca di ritrovarsi con una nuova guida tecnica dopo esserci andata vicina a Cisterna con il secondo allenatore Antonello Andriani che ha preso 1 punto in trasferta agganciando Catania e spianando la strada al successore di Vincenzo Mastrangelo, l’esperto Ljubomir Travica (padre dell’alzatore Dragan) che domenica debutterà nelle Marche. L’unico ex nei roster è il centrale biancorosso Jacopo Larizza. Lo scoutman cuciniero Alessandro Zarroli, invece, ha trascorsi nello staff tarantino.



PRECEDENTI: 18 (15 successi Cucine Lube Civitanova, 3 successi Gioiella Prisma Taranto)



EX: Jacopo Larizza a Taranto nel 2022/23 - Allenatori: Alessandro Zarroli a Taranto nel 2009/10

Jacopo Larizza (Cucine Lube Civitanova)- « Sarà bello trovarmi di fronte la mia vecchia squadra e non vedo l'ora di riabbracciare alcuni ex compagni. C'è un rapporto speciale che mi lega a Taranto perché l'anno scorso abbiamo conquistato una grande salvezza. La Gioiella Prisma ha un roster di assoluto livello e ha messo in difficoltà altri team ben attrezzati, tra cui i campioni d'Italia. Il cambio di coach darà ancora più stimoli al gruppo ionico. Vietato guardare la classifica, dobbiamo prepararci al meglio anche dal punto di vista mentale ».

Ljubomir Travica (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Sappiamo bene chi andremo ad affrontare. La Lube è una squadra vincente, che lascia poco spazio all’avversario, dotata di grandi campioni. Mi aspetto dai ragazzi che andremo a Civitanova per vendere cara la pelle, con i nostri limiti tecnici o tattici, e dobbiamo concentrarci per risolverli dalla nostra parte del campo prima di guardare oltre alla rete. Quello che dobbiamo fare è scendere in campo per vendere cara la pelle, è tutto ciò che chiedo al mio gruppo. Qualsiasi avversario avremo davanti, perché al momento non posso ancora dare giudizi su questo gruppo, in primis chiedo di guardare nel nostro campo, domenica e per tutte le altre partite che andremo ad affrontare ».



ALLIANZ MILANO-PALLAVOLO PADOVA-

Il primo posticipo, in calendario domenica alle 20.00, si giocherà all’Allianz Cloud tra due formazioni che hanno fatto il pieno di punti nel 6° turno, ovvero Allianz Milano e Pallavolo Padova, rispettivamente a Catania e in casa contro Verona. Il sestetto veneto, però, mercoledì è caduto in tre set a Perugia contro la Sir Susa Vim nell’anticipo della 9a giornata di andata. La formazione ambrosiana, invece, ha iniziato con una vittoria casalinga netta sui belgi del Decospan Vt Menen la campagna europea nei Sedicesimi di Cev Cup dopo il successo corsaro a Catania in campionato. Nel faccia a faccia numero 21 (avanti i meneghini con 14 vittorie nei precedenti), che sa di spareggio in classifica con le squadre nel gruppone a 7 punti, ci sono anche tre ex: da una parte Yuki Ishikawa e Marco Vitelli, in passato a Padova, dall’altra Francesco Fusaro, lo scorso anno a Milano. Impiegato con profitto mercoledì in CEV Cup, Petar Dirlic è a 21 punti dal record dei 1000 in Italia. Tra gli ospiti Gabi Garcia Fernandez si avvicina ai 500 punti personali in Italia.



PRECEDENTI: 20 (14 successi Allianz Milano, 6 successi Pallavolo Padova)



EX: Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/20; Marco Vitelli a Padova nel 2020/21, 2021/22; Francesco Fusaro a Milano nel 2022/23

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Padova è una squadra che come sempre inizia da subito la preparazione e fa bene in campionato già nei primi turni. Per me non si tratta di una sorpresa, anche perché conosco bene il loro bravissimo allenatore Jacopo Cuttini e si vede già il lavoro che sta facendo con i suoi ragazzi. Anche noi stiamo lavorando bene, solo che abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo per carburare con tutti gli effettivi ».

Federico Crosato (Pallavolo Padova)- « Domenica a Milano ci aspetta una partita complicata, con una squadra che ha dimostrato, anche nella passata stagione di SuperLega, di riuscire ad andare fino in fondo, vincendo con Perugia ai Play Off. Dovremo affrontare questa sfida nella consapevolezza che, facendo il nostro gioco, possiamo toglierci delle soddisfazioni e portare a casa dei punti, a prescindere da chi ci troviamo di fronte ».



MINT VERO VOLLEY MONZA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Un solo punto di differenza in classifica per le protagoniste del posticipo domenicale delle 20.30 in Brianza con diretta Rai Sport. I padroni di casa della Mint Vero Volley Monza, quarti e fermi a 12 punti dopo la sconfitta in Trentino, ma rinfrancati dal successo al fotofinish di giovedì a Lisbona nei Sedicesimi di Challenge Cup, vogliono colmare con un exploit nello scontro diretto il ritardo minimale nei confronti della Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza a quota 13 in virtù del punticino preso a Perugia dopo aver sciupato un allettante doppio vantaggio nel computo dei set. Mercoledì è arrivata un’altra tegola nel match di esordio in Champions League perso per 3-1 contro i turchi dell’Halkbank Ankara nel 1° turno della Pool C al PalaBanca. In arrivo un possibile match da 10 lode alla voce spettacolo, di sicuro è il decimo scontro diretto. Equilibrio nei 9 precedenti, con Monza che ha collezionato solo una vittoria in più e caldeggia i 2000 attacchi punto di Stephen Maar in Italia.



PRECEDENTI: 9 (5 successi Mint Vero Volley Monza, 4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Nessuno

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « A Lisbona è stata una partita che ci siamo complicati da soli, sbagliando l'approccio iniziale. Siamo stati però bravi a recuperare nel finale del primo set e sfruttare l'inerzia che siamo riusciti a creare. I nostri avversari sono stati abili a tornare sotto e sfruttare le nostre ingenuità nel terzo set. Da lì la partita è cambiata diventando una battaglia, con il palazzetto che si è acceso. Abbiamo fatto qualche ingenuità alla fine del quarto set che ci ha portato poi al tie-break. Con Piacenza sarà una partita durissima, speriamo di recuperare fisicamente qualche giocatore influenzato. Dovremo essere bravi a prepararla in qualche modo, perché purtroppo le nostre condizioni attuali, tra viaggio di ritorno e tempi di lavoro, non sono quelle adeguate ».



Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Monza, in questo momento, sta giocando forse la più bella pallavolo del campionato, ci attende una gara molto difficile ma in Italia gare facili non ne vedo davvero. Veniamo da una prestazione in Champions League in cui nei primi due parziali non abbiamo fatto bene, dobbiamo ripartire dalla reazione che abbiamo avuto nel terzo e quarto set. Siamo ancora un cantiere aperto, troppo instabili in alcune situazioni di gioco, abbiamo bisogno di giocare e giocare certe partite è solo un bene, con Monza sarà una partita bella e tirata ».

Sabato 25 novembre 2023, ore 18.00



Cisterna Volley – Valsa Group Modena Arbitri: Cappello, Boris

Domenica 26 novembre 2023, ore 18.00



Itas Trentino – Farmitalia Catania Arbitri: Verrascina, Vagni

Domenica 26 novembre 2023, ore 18.00



Rana Verona – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Curto, Cerra

Domenica 26 novembre 2023, ore 18.00



Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Piana, Saltalippi

Domenica 26 novembre 2023, ore 20.00



Allianz Milano – Pallavolo Padova Arbitri: Goitre, Brunelli

Domenica 26 novembre 2023, ore 20.30



Mint Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Brancati, Cesare

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 18, Itas Trentino 16, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Mint Vero Volley Monza 12, Cucine Lube Civitanova 11, Valsa Group Modena 7, Pallavolo Padova 7, Cisterna Volley 7, Rana Verona 7, Allianz Milano 7, Farmitalia Catania 3, Gioiella Prisma Taranto 3.

1 incontro in più: Sir Susa Vim Perugia, Pallavolo Padova.