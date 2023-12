Perugia doma Cisterna, ma che fatica !

La cronaca racconta dei primi due set con Perugia a ritmi alti grazie a Ben Tara e Plotnytskyi a fare legna in attacco. Nel terzo c’è la reazione di Cisterna che sale di giri dai nove metri e trova in Faure e Bayran i propri terminali offensivi. A creare il gap nella quarta frazione è la partenza dei padroni di casa, spinti dal tifo dei 3326 accorsi al PalaBarton. Cisterna non molla e arriva ad una lunghezza di distanza prima del colpo risolutore di Plotnytskyi che chiude la contesa. Anche i numeri premiano i bianconeri di coach Lorenzetti, superiori agli avversari in ricezione (49% di positiva contro 27%), in attacco (56% di efficacia contro 45%) e a muro (11 vincenti contro 7). MVP della sfida il regista azzurro Simone Giannelli che imbecca sempre con puntualità gli attaccanti realizzando anche 4 punti. Sono 17 i punti della coppia Ben Tara-Plotnytskyi, 14 per Semeniuk, 10 (tutti in attacco con l’82%) per Flavio. Per Cisterna Faure ne fa 19, doppia cifra anche per Bayram (12) e Peric (11).

I PROTAGONISTI-

Davide Candellaro (Sir Susa Vim Perugia)- « Dopo due ottimi set abbiamo iniziato a commettere qualche errore e imprecisione di troppo. Loro hanno alzato il livello della battuta e noi abbiamo faticato. Forse i primi due set, andati così bene, hanno fatto sì che ci adagiassimo un po’. Però siamo rimasti lì con la testa e nel quarto abbiamo centrato un discreto avvio, cosa che non era semplice, per poi chiuderlo ».

Andrea Rossi (Cisterna Volley)- « Per noi è stata una partita complicata contro una squadra che si conferma importante e che ci ha messo in difficoltà con l’attacco e il servizio. Qualcosa è cambiato nel terzo set e siamo riusciti ad alzare il livello: poi se non riesci a tenere la palla lontana da rete con giocatori così fisici si va in difficoltà. Potevamo prendere un punto, c’è mancato, poco ma il nostro obiettivo stagionale non è battere Perugia ma provare a prendere punti su tutti i campi ».

IL TABELLINO-

SIR SUSA VIM PERUGIA - CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-16, 25-19, 20-25, 25-23)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Candellaro 2, Held, Giannelli 5, Herrera, Toscani (lib) ne, Leon ne, Ben Tara 17, Solé 5, Colaci (lib), Resende 10, Semeniuk 15, Plotnytskyi 16, Russo ne, Ropret 1. All. Lorenzetti

CISTERNA VOLLEY: De Santis, Finauri ne, Giani, Ramon (lib) ne, Piccinelli (lib), Faure 19, Rossi 4, Czerwinski, Baranowicz 1, Mazzone 1, Bayram 11, Nedeljkovic 6, Peric 11. All. Falasca

ARBITRI: Brunelli, Florian

Durata set: 25’, 26’, 27’, 33’ Tot: 111’

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 3.324