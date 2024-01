Negli anticipi colpi esterni di Trento e Monza

LE DUE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - ITAS TRENTINO-

Vittoria in tre set per la capolista Itas Trentino che al Pala Banca ribadisce la propria leaderschip dell’edizione 2023/2024 della Superlega imponendosi in quattro set ad una Gas Sales Bluenergy Piacenza che soltanto nel secondo set è riuscita a contrastare compiutamente il gioco d’attacco della capolista che ha avuto in Rychlicki e Michieletto i migliori interpreti di serata. Entrambi hanno marcato 18 punti sul tabellino con lo schiacciatore azzurro che si è preso anche il titolo di MVP del match.

La Gas Sales Bluenergy schiera Brizard in regia, Romanò opposto, Recine e Lucarelli schiacciatori, Simon e Caneschi centrali, Scanferla libero. L’Itas Trentino risponde con la squadra al completo, con l’allenatore Fabio Soli che conferma il tradizionale starting six: Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto martelli in posto 4, Podrascanin e Kozamernik al centro, Laurenzano libero. Pronti, via ed è subito Michieletto a dettare legge, realizzando due break point in fila (contrattacco e block su Romanò) per il 4-1 esterno; il muro trentino funziona subito bene anche con i centrali e proietta i gialloblù sul +5 (9-4) e poi sul +7 (11-4). L’assolo dei Campioni d’Italia prosegue in battuta con Rychlicki ed in attacco con Lavia (15-7 e 20-10); Anastasi avvicenda gli schiacciatori (dentro Andringa e Leal) e trova una piccola risposta, con Piacenza che arriva sino al 20-14 prima di lasciare spazio definitivamente agli ospiti che con Podrascanin vanno al cambio di campo sul 25-18.

Nel secondo parziale la Gas Sales Bluenergy propone Leal in diagonale a Lucarelli e la mossa paga perché i locali scattano benissimo dai blocchi proprio grazie ai due posto 4 verdeoro che firmano praticamente tutti i punti dell’allungo (da 4-5 a 4-10) con Simon al servizio. Soli prova a correre ai ripari spendendo entrambi i time out ed inserendo Magalini al posto di Lavia, senza però ottenere risultati apprezzabili; anzi, i gialloblù vanno sotto anche di otto (11-19), prima di provare a rialzare la testa con Kozamernik (14-19). E’ troppo tardi, perché Lucarelli e Simon blindano il vantaggio che risulta sostanzialmente invariato sino in fondo (19-25, muro del centrale caraibico).

Nel terzo set l’Itas Trentino ritrova il suo smalto e scappia (7-5 e 9-6). Piacenza prova a replicare immediatamente (11-8), ma la macchina di break point gialloblù è avviata e passa per le mani di Rychlicki e di Sbertoli (ace di nastro per il 16-11). Trento vola anche sul +10 (23-13), scatenata in contrattacco col proprio opposto; il 2-1 esterno arriva quindi sul 25-16, garantendo il primo punto della contesa agli ospiti.

Sullo stesso copione il quarto set, con i Campioni d’Italia bravi ad accelerare sul 7-4 ed arrivare sino al 15-8 e poi 19-12, proiettata in avanti dalla sua ottima fase di break point. Piacenza avvicenda i registi ma di fatto non cambia più nulla; Lavia con una serie al servizio condita anche da tre ace consecutivi su Leal scrive la parola fine anticipata (23-13). Il finale arriva sul 25-15 con un attacco di Michieletto.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « E’ la più brutta partita di questa stagione, non ha funzionato nulla, siamo stati troppo deboli mentalmente e fisicamente, parlare di tecnica dopo questa partita mi fa venire il mal di stomaco. Abbiamo giocato una brutta partita e mi dispiace tantissimo per il pubblico, vedere un palazzetto così pieno fa solo piacere ma noi non siamo stati abbastanza bravi per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi ».

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita e questa oramai è una costante per noi; nel secondo set abbiamo sofferto perché Piacenza è riuscita a spingere a fondo con il servizio, arma che sapevamo che era in grado di scatenare. Siamo calati in attacco, ma successivamente abbiamo avuto pazienza e trovato il modo per ripartire, trovando a nostra volta un buon contributo dalla stessa battuta. Nel terzo e quarto parziale siamo stati molto solidi, togliendo loro fiducia e agonismo ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-ITAS TRENTINO 1-3 (18-25, 25-19, 16-25, 15-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Lucarelli 7, Simon 11, Romanò 13, Recine 2, Caneschi 4, Brizard, Scanferla (L); Dias, 1, Andringa, Leal 14, Alonso 1. N.e. Hoffer, Gironi e Ricci. All. Anastasi.

ITAS TRENTINO: Lavia 10, Kozamernik 7, Rychlicki 18, Michieletto 18, Podrascanin 7, Sbertoli 2, Laurenzano (L);. D’Heer, Magalini, Pace (L). N.e. Nelli, Cavuto, Berger e Acquarone. All. Soli.

ARBITRI: Curto, Caretti

Durata set: 28’, 27’, 25’, 23’. Tot: 103’.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 3.450

GIOIELLA PRISMA TARANTO - MINT VERO VOLLEY MONZA-

La MINT Vero Volley Monza di Massimo Eccheli torna a vincere in SuperLega e lo fa superando in quattro set (20-25, 25-21, 22-25, 22-25) i padroni di casa della Gioiella Prisma Taranto. La formazione del Consorzio si regala così una buona dose di fiducia in vista degli importanti appuntamenti della settimana. Una partita molto combattuta ed equilibrata quella andata in scena al PalaMazzola con la prima squadra maschile del Consorzio che, dopo essersi aggiudicata il primo set, ha subito il rientro dei tarantini nel secondo. Nel terzo e quarto parziale, nonostante qualche imprecisione in battuta, i brianzoli sono riusciti a ritrovare il proprio gioco, aggiudicandosi così il match valevole per la quarta giornata di ritorno.

Taranto comincia con La diagonale De Haro-Russell, al centro Gargiulo-Jendryk, in banda Gutierrez-Lanza, libero Rizzo. Coach Eccheli ritorna al consueto sestetto con Kreling-Szwarc nella diagonale palleggiatore-opposto, Takahashi e Maar come coppia di schiacciatori, Galassi e Di Martino al centro e Gaggini nel ruolo di libero.

E' la mano di Szwarc a firmare il primo punto del match per la MINT Vero Volley Monza (1-1). Takahashi va a bersaglio due volte di fila, prima con un vincente e poi con un muro in solitaria, consegnando così a Monza il primo vantaggio: 4-6. La compagine di casa conquista la parità sull'8-8 ma il vincente di Szwarc e un muro brianzolo allungano sul +2 (8-10). Si riavvicina Taranto che però non riesce a contenere il gioco di Takahashi, Szwarc e Di Martino (12-16). La Gioiella Prisma riaccorcia di nuovo le distanze e sul 16-17 coach Eccheli chiama il primo time-out. Al rientro in campo si fa sentire Maar in diagonale per il 16-18, seguito da Galassi che mette a terra il 17-19. Un altro primo tempo del centrale italiano e il vincente di Szwarc portano la MINT sul 19-23, con l'attacco sempre dell'opposto canadese che consegna agli ospiti il primo set point (20-24). Monza non si lascia sfuggire l'occasione e con il muro mette la firma sulla chiusura del parziale: 20-25.

Nella seconda frazione parte forte Taranto che conquista, subito in apertura, un mini break (2-0) a cui risponde prontamente Monza che ricuce le distanze (4-3). L'attacco di Szwarc ristabilisce la parità tra le formazioni (6-6) e apre una fase di equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce a trovare la soluzione giusta per fuggire via (12-12) e si prosegue punto a punto fino al 13-15 messo a terra da un attacco potente di Maar. I brianzoli allungano e costringono la panchina di Taranto al time out sul 15-17; al rientro in campo i tarantini ritrovano prima la parità e poi si portano avanti di +1 (19-18) con Eccheli che richiama i suoi. I padroni di casa scappano via (21-18) e a distanza di pochi punti la panchina di Monza si rifugia di nuovo nella sospensione. Una scatenata Taranto va al servizio sul primo di quattro set point (24-20), subito annullato, ma chiude il secondo set per 25-21. 1-1 al PalaMazzola.

Fotocopia del gioco precedente, anche il terzo parziale si apre con il vantaggio per i padroni di casa, che costringono così Monza subito ad inseguire (4-2). Per due volte ci pensa Maar ad accorciare le distanze (a segno con i punti del 6-5 e 7-6) ma Taranto resta sempre avanti di due lunghezze fino alla parità guadagnata dai brianzoli sul 10-10. Non basta una spettacolare difesa di Takahashi per consegnare a Monza il rocambolesco punto del 14-14. Una sfida punto su punto in questa fase centrale del parziale, con entrambe le squadre a mettere a terra soluzioni di potenza ma nessuna a trovare il break fino al 16-19 per Monza e time-out per coach Travica. Sul 20-22 cambio di diagonale palleggiatore-opposto con l'ingresso di Visic e Mujanovic. La MINT si proietta alla fine del gioco con il set point sul 20-24 ma Taranto annulla i primi due e coach Eccheli chiama la sospensione (22-24). Time out che risulta essere efficace visto che Szwarc chiude il terzo set (22-25) al rientro in campo.

Ad inaugurare il quarto parziale ci pensa Takahashi (0-1) autore anche dell'ace sul 3-4. Di potenza Maar si va a prendere il primo break del set (3-5) ma Taranto ristabilisce l'equilibrio (6-6). I padroni di casa servono e difendono bene e si conquistano il vantaggio (11-9). Ancora Takahashi attacca forte, spiazza Taranto e riporta Monza in parità sul 12-12. Filotto brianzolo con lo schiacciatore giapponese che mette a terra due palloni di fila (16-18), preceduto dal vincente di Galassi. Taranto lascia scoperto il campo e ne approfitta Kreling che appoggia dall'altra parte della rete il 18-20. Si mette subito in evidenza il neo entrato Loeppky con il vincente del 19-21. Il regista brasiliano serve a Galassi il punto del 21-23 e la panchina tarantina interrompe il gioco. Maar incontenibile sotto rete porta la MINT al match point sul 21-24 ma Gutierrez lo annulla; ancora una volta ci pensa però lo schiacciatore canadese che archivia set (22-25) e partita (1-3).

MVP del match il canadese Szwarc, autore di ben 22 punti, seguito dal connazionale Maar in doppia cifra con 18 palloni a terra, e da Galassi e Takahashi entrambi a quota 12.

I PROTAGONISTI-

Angel Trinidad De Haro (Gioiella Prisma Taranto)- « Rispetto alla partita di andata abbiamo fatto un bel salto di qualità, peccato non essere riusciti a raggiungere il tie break, abbiamo fatto alcuni errori in più rispetto a loro nei momenti cruciali. Noi stiamo bene, siamo cresciuti tanto anche a livello di spogliatoio e stiamo lavorando tanto: è solo questione di continuità e sono sicuro che riusciremo a raggiungere risultati importanti anche contro squadre di questa caratura ».

Marco Gaggini (MINT Vero Volley Monza)- « Fin dall'inizio sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sono tre punti davvero preziosi quelli conquistati oggi per rimanere tra le prime sei squadre in classifica. Taranto ha giocato un match di alto livello, non concedendoci nulla ma noi siamo stati bravi a restare sempre in partita. Ora dobbiamo concentrarci sulle partite della settimana, molto importanti ».

IL TABELLINO-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – MINT VERO VOLLEY MONZA 1-3 (20-25, 25-21, 22-25, 22-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Trinidad De Haro 1, Gutierrez 14, Gargiulo 10, Russell 17, Lanza 16, Jendryk 8, Luzzi (L), Rizzo (L). N.E. Alletti, Ekstrand, Sala, Bonacchi, Paglialunga, Raffaelli. All. Travica.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 3, Takahashi 11, Di Martino 8, Szwarc 22, Maar 18, Galassi 12, Morazzini (L), Visic 0, Loeppky 1, Mujanovic 0, Beretta 0, Gaggini (L). N.E. Comparoni. All. Eccheli.

ARBITRI: Canessa, Cavalieri.

NOTE – Durata set: 27′, 27′, 29′, 28′; tot: 111′.

MVP: Arthur Szwarc (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 1145