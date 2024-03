Trento ha ingaggiato il regista francese Matthieu Garcia

LE CARRIERA-



Ventiquattro anni da compiere lunedì prossimo, cresciuto proprio nella rinomata scuola di pallavolo dell’Arago de Séte (una fra le società con maggiore tradizione di Francia), Matthieu è un palleggiatore che fa della tecnica e dell’intelligenza tattica i suoi principali punti di forza. Nonostante la giovane età ha già alle spalle sei stagioni nel massimo campionato transalpino, in cui ha debuttato diciottenne e già vestito la fascia di capitano della sua Società (il più giovane della storia del Club a farlo).

Matthieu Garcia è il terzo francese della storia di Trentino Volley, dopo Renaud Herpe (schiacciatore, in gialloblù fra il 2009 e 2010) e Jenia Grebennikov (libero a Trento fra il 2018 e 2020); vestirà la maglia numero 19. Sarà già a disposizione già per gara 1 dei quarti di finale Play Off Scudetto di mercoledì 6 marzo (ore 20.30 alla ilT quotidiano Arena contro Modena).

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« Ringraziamo Matthieu per l’immediata disponibilità che ci ha offerto per garantirci un prezioso contributo in un momento in cui eravamo a corto di palleggiatori. Grazie al suo arrivo potremo infatti lavorare con un’alternativa in ogni ruolo sia in partita sia in allenamento, fattore fondamentale nel momento in cui si giocano così tante partite nel giro di pochi giorni e tutte in contesti molto importanti come Play Off e Champions League ».