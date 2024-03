Alessandro Michieletto è l 'MVP di febbraio

TRENTO- È Alessandro Michieletto il miglior giocatore del mese di febbraio. Lo schiacciatore dell’Itas Trentino è infatti stato eletto ben 3 volte MVP al termine di un match giocato nel secondo mese dell’anno: il 3 febbraio, nella vittoria di Trento a Monza in tre set, una settimana dopo a Catania, sempre 3-0 in favore dei dolomitici, e nel turno infrasettimanale giocato il 14 febbraio, dove i Campioni d’Italia si sono imposti in quattro set tra le mura amiche contro Civitanova. Il martello dell’Itas è stato, inoltre, il giocatore ad aver collezionato più premi MVP nelle gare di Regular Season, ben 9.