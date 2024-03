Milano e Monza conquistano la semifinale scudetto

ROMA - MINT Monza e Allianz Milano in semifinale Play Off. Le formazioni di Eccheli e Piazza hanno eliminato Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza che nella bella godevano del fattore campo. Due successi netti che in Gara 5 hanno ribaltato i piazzamenti della Regular Season. Per i brianzoli ora l’esaltante confronto con i Campioni d’Italia di Trento mentre per i meneghini dovranno affrontare la Sim Susa Vim Perugia.

LE DUE SFIDE-

CUCINE LUBE CIVITANOVA-MINT MONZA-

La MINT Vero Volley Monza mette in campo tutto il suo cuore e sbanca l’Eurosuole forum in Gara-5, staccando il pass per le Semifinali nei Playoff 2023/2024. La formazione brianzola è straordinaria a imporsi per 1-3 (23-25; 23-25; 25-20; 22-25) estromettendo dalla lotta Scudetto i vice-Campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova. La squadra allenata da coach Massimo Eccheli, con una prova di grande carattere e tecnica, è riuscita a chiudere la contesa giocando una pallavolo spettacolare ed efficace, in cui spicca l’efficacia della correlazione muro-difesa. Per il secondo anno consecutivo, dunque, Monza giocherà in Europa: infatti, l’accesso al penultimo atto del Campionato nazionale qualifica i brianzoli di diritto come minimo alla CEV Cup 2024-2025.

Non cambia Monza, con il sestetto composto da Kreling-Szwarc per la diagonale palleggiatore-opposto, i centrali Galassi e Di Martino, la coppia Maar-Takahashi come schiacciatori e Gaggini libero.

E’ Monza a firmare il primo break del match in avvio partita (1-3), con Civitanova non precisa in attacco in questo frangente. Galassi porta i brianzoli sul +3 (1-4), dopo un pregevole monster block. I padroni di casa non si scompongono e riescono a riannodare il filo dell’incontro mettendo la freccia e sorpassando sul 6-5: time-out Eccheli. Di Martino si fa notare con un bel primo tempo su alzata di Kreling (8-8). Fase di studio tra le due compagini, dove nessuno riesce a trovare il break per spostare l’inerzia (13-13). Entra in scena anche Szwarc, autore del mani-out che permette ai monzesi di trovare il break (13-15). Blengini sceglie di spendere la prima sospensione tecnica sul 16-17 in favore dei brianzoli. I monzesi lottano in un set molto tirato e mantengono il pallino del gioco grazie alla pipe di Takahashi (19-20). Secondo time-out per coach Blengini (21-22), ma al rientro Galassi trova un ace d’autore per il +2 brianzolo. Di Martino trova il punto del set-point (22-24), Civitanova annulla il primo ma Takahashi trova la diagonale vincente che porta la Vero Volley in vantaggio per 0-1 (23-25).

Grande equilibrio anche in avvio del secondo parziale con Maar e Galassi in grande spolvero tra le fila brianzole (4-4). Break marchigiano (7-5), ricucito dalla diagonale stretta di Takahashi e da un poderoso monster-block, sempre a firma dalla banda giapponese. Muro a uno di Maar per il primo vantaggio del set per Monza (9-8). Monza spinge con decisione al servizio e Maar mette a segno uno spettacolare ace per l’11-13 che induce Blengini a chiedere trenta secondi di sospensione, che giovano ai cucinieri che trovano immediatamente il contro sorpasso (14-13). Questa volta è coach Eccheli a richiedere il time-out, utile a ragguagliare i suoi giocatori che con sicurezza ritrovano slancio e pareggiano sul 15-15. Sono ancora i marchigiani, però, a riuscire a girare il match con tre punti di fila (19-16): secondo time-out per Monza. Due monster-block provvidenziali per Di Martino e Szwarc, rianimano la Vero Volley che con coraggio pareggia i conti sul 19-19, prima del secondo time-out chiesto da Blengini. Ora è Monza a comandare il gioco, mettendo in mostra tutto il coraggio di cui dispone e trovando il break (19-21) dopo l’attacco vincente di Maar. Nel momento più difficile, i cucinieri danno fondo alle scorte di energia trovando il sorpasso sul 21-22, dopo l’ace di Yant. Monza è forte mentalmente, ribatte colpo su colpo e conquista il set-point (23-24). Visic va al servizio, Civitanova non riesce a ricevere con precisione e manda fuori l’ultimo attacco che consegna alla Vero Volley anche il secondo gioco (23-25).

Inizio lento per i brianzoli nel terzo set, con la Lube subito avanti 5-1: time-out immediato per coach Eccheli. Monza non trova la chiave per rispondere all’attacco marchigiano, molto più efficiente che nei precedenti parziali, rimanendo sempre indietro di quattro lunghezze (8-4). I lombardi tornano in corsa dopo la pipe di Maar e il monster-block di Takahashi per il -2 (8-6). Maar si carica in spalla la squadra, sfoderando il meglio del suo repertorio per riagganciare i marchigiani (11-10). Le due compagini lottano, ma ancora una volta in questo set è Civitanova a scappare sul +4 (15-11): secondo time-out Eccheli. Monza accusa il colpo, con il passivo che aumenta fino al 18-12. Entra anche Mujanovic, ma il set è ormai troppo compromesso, e nonostante un paio di bei punti firmati da Loeppky e Di Martino, il set si chiude sul 25-20.

Monza approccia bene il quarto gioco, mettendo a segno il break (1-3). La Lube ricuce, ma Di Martino lascia gli ospiti avanti (3-4). Civitanova sorpassa con tre punti di fila (6-4), ma i ragazzi di Eccheli non demordono, grazie a un gioco solido e spettacolare che permette di ritrovare il pareggio dopo una grande azione finalizzata da Galassi e mettere la freccia con la diagonale di Takahashi (8-9): time-out Lube. La MINT spinge forte al servizio, il centrale trentino – sugli scudi in questo set -, mette in difficoltà la ricezione marchigiana propiziando il 9-11. Blengini spende anche la seconda sospensione tecnica, ma al rientro la Lube è imprecisa in attacco andando sotto sul -3 (9-12). Il match si accende e diventa spettacolare, con continui cambi di fronte e con la MINT avanti 13-15 dopo l’ace di Takahashi. Una coriacea difesa di Kreling – su attacco di Yant -, manda Monza sul +3 (14-17). Il match è tutt’altro che finito, infatti, i cucinieri si rifanno sotto, cacciati indietro dalla diagonale stretta di Loeppky (17-19). E’ ancora lo schiacciatore canadese, schierato opposto nella circostanza, ad incrementare il vantaggio ospite portando il punteggio sul 18-22. Takashi è bravo a giocare con le mani del muro avversario per il 19-23. La Lube torna in gioco (21-23), ma Takahashi mette a segno il secondo mani-out per il 21-24. Civitanova annulla il primo, ma è costretta ad arrendersi all’ultimo attacco vincente di Szwarc. Ad andare in Semifinale Scudetto è la MINT Vero Volley Monza!

MVP del match Stephen Maar, autore di 22 punti di cui ben 6 muri. Tra i top scorer della MINT, Takahashi con 18 palloni messi a terra, seguito da Szwarc a quota 14.

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Non hanno funzionato alcune cose che in Gara 4 erano andate molto bene, in primis l’attacco su palla lenta, che oggi ci ha visto fare tanta fatica. Poi abbiamo anche avuto le nostre occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle. Nel primo set abbiamo avuto la palla per andare sul 24 pari, tanto per fare un esempio. Io ho provato a muovere il sestetto e me ne assumo come sempre la responsabilità, ma ripeto, credo che la differenza maggiore tra le due squadre vada attribuita al fatto che quando loro con la battuta ci hanno tenuti lontani da rete non siamo riusciti a essere efficaci quanto basta per vincere una partita di questo livello ».

Fernando Kreling (MINT Vero Volley Monza)- « Non è stato facile e non parlo solo di quest’ultimo match. Tutta la serie è stata durissima, loro sono stati bravi a recuperare dopo le prime due sconfitte. Sono riusciti ad alzare il livello del loro gioco, mettendoci in difficoltà. Oggi è stata una gara bellissima, in cui abbiamo messo il cuore in campo, come sempre abbiamo fatto in questa stagione ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – MINT VERO VOLLEY MONZA 1-3 (23-25, 23-25, 25-20, 22-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Yant Herrera 18, Chinenyeze 4, Zaytsev 5, Nikolov 19, Anzani 8, De Cecco 2, Bisotto (L), Balaso (L), Lagumdzija 10, Diamantini 1, Bottolo 1. N.E. Thelle, Motzo. All. Blengini.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Takahashi 19, Di Martino 5, Szwarc 14, Maar 22, Galassi 6, Kreling 1, Morazzini (L), Visic 0, Loeppky 5, Mujanovic 0, Beretta 0, Gaggini (L). N.E. Comparoni. All. Eccheli.

ARBITRI: Puecher, Piana.

Durata set: 29′, 36′, 31′, 33′; tot: 129′.

MVP: Stephen Maar (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 3631

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-ALLIANZ MILANO- foto ts

PalaBanca Sport gremito, è gara 5 dei quarti di finale play off del resto. Dopo una serie sempre in equilibrio esce uno 0-3 difficile da pronosticare. Allianz Milano sfodera del resto la partita perfetta. Ogni set resta in equilibrio fino a quando la squadra di coach Piazza mette sempre il break che si rivela decisivo e diventa irraggiungibile. Una vittoria di squadra, con il giovanissimo Reggers interprete di una delle sue migliori prestazioni stagionali. Alla fine Milano festeggia e Piacenza esce dalla competizione con tanto rammarico, ma comunque tra gli applausi del PalaBanca.

Si riparte con le stesse formazioni delle prime tre gare. Anastasi part con Brizard in diagonale a Romanò, Leal e Lucarelli laterali, Simon e Caneschi al centro, libero Scanferla.

Piazza mette Porro in diagonale a Reggers, Kaziyski e Ishikawa schiacciatori, Loser e Vitelli al centro e Catania libero. Mergarejo è però pronto a dare il consueto contributo e poter contare su un giocatore simile è ancora l’arma in più per Milano.

Primo punto per Yuri Romanò che festeggia così l’arrivo della piccola Bianca, sua prima figlia nata questa mattina. Si parte neanche a dirlo in equilibrio, primo break Piacenza sul 6-3 propiziato da Romanò e da un muro di Lucarelli. Il servizio vincente di Kaziyski e un muro di Vitelli ricuciono 8-8. Il 13-13 è un gran punto di Loser che riceve e va in primo tempo. Non si esce però dall’equilibrio perfetto fino al primo vantaggio di Milano propiziato da una pipe di un pimpante Kaziyski 17-18. Due azioni e la Gas Sales ribalta 19-18 con primo time out chiesto da coach Piazza. Sul 19-19 dentro Mergarejo per Kaziyski, Reggers mura Lucarelli ed è Anastasi a fermare il gioco sul 19-20. Entra Andringa per Leal sul 20-21 Milano, ma Reggers ferma ancora Lucarelli e sul prosieguo dell’azione Ishikawa mette il 22 poi Allianz allunga 20-23. Anastasi mette Gironi in battuta e Recine su Lacarelli, ma Vitelli risponde con un attacco da riscaldamento nei tre metri. Nuovo time out Anastasi e tre setpoint Allianz. Ne basta uno alla squadra di Piazza, perché Reggers colpisce anche dai nove metri.

La Gas Sales parte meglio nel secondo parziale e mette subito due punti di vantaggio nel turno di servizio, fino al 7-7 propiziato da un’altra bella battuta di Reggers. Torna avanti Piacenza 11-9 e Piazza ferma il gioco. Mergarejo sostituisce KK e propizia con la battuta uno slash di Porro che riporta la sfida in parità 15-15. Doppio cambio Allianz sul 16-16 dentro Dirlic e Zonta. Loser schiaccia un pallone dei suoi nei tre metri, poi Leal manda out una palla molto complicata e sul primo vantaggio Milano 17-18, Anastasi chiede tempo. Ancora la battuta di Porro a mettere in difficoltà la ricezione emiliana. Ishikawa chiude un’azione lunga per il 17-20. Entra Ricci per Caneschi, ma Loser lo ferma subito a muro: 17-21 e secondo time out Anastasi. Romanò firma il cambio palla, doppio cambio Piacenza con Gironi e Bruno Dias. Ancora Reggers sugli scudi 18-23, Allianz sembra imprendibile, il parziale di 6-1 è stato pesante. Sul turno al servizio di Ricci i biancorossi rosicchiano due punti, ma Mergarejo fa il 20-24. Chiude il cubano di Milano 21-25.

Piacenza deve fare qualcosa di più e ci prova subito con un 3-0 iniziale. Va al servizio Vitelli e Allianz fa il 2-3. Pareggia Reggers in serata davvero top sul 6-6 (89% di attacchi punto nel secondo set). Da opposto a opposto risponde Romanò con i due punti fino al 9-7. Ace di Kaziyski aiutato dal net e Milano pareggia subito i conti 10-10. Catania e Porro difendono l’impossibile, chiude KK in pipe il primo vantaggio Allianz 12-13. Prova a tenere quel piccolo vantaggio Milano, la Gas Sales risponde colpo su colpo, ma sembra avere meno energia delle ultime gare. Doppio cambio Allianz dentro Dirlic e Zonta per una rotazione sul 16-17. Dentro Andringa per Leal sul 17-18. Entra anche Gironi per la battuta, ma Milano mantiene il punto in più, che diventano due con time out Anastasi sul 18-20 di Reggers dopo una difesa di Mergarejo. Ishikawa porta a +3 Allianz. Serve fuori Brizard 19-22. Fuori pure il servizio di Lucarelli, arriva il punto 23 per Milano. Simon mette una palla corta, Ishikawa arriva in qualche modo, ma Anastasi chiama il video check per “palla a terra”. Le telecamere non riescono a giudicare l’azione, Zavater opta per una salomonica contesa. Simon la rigioca lì 22-23. Riceve Vitelli, Ishikawa in pipe regala il primo matchpoint a Milano 22-24. Time out Anastasi. Chiude ancora il Samurai Giapponese 22-25!

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Dopo una partita così c’è poco da commentare se non il fatto che abbiamo fatto poco in campo e i nostri avversari hanno trovato poche difficoltà sulla loro strada. L’atteggiamento non è stato quello giusto e questa è stata la partita sicuramente meno equilibrata della serie. Una stagione deludente la nostra, non si può dire altrimenti ».

Marco Vitelli (Allianz Milano)- « E’ stata una grande soddisfazione, anche se devo dire che noi ci abbiamo sempre creduto, ci abbiamo creduto con la serie sotto per 2-1, sotto 2-0 per i set in casa. E’ stata una bella soddisfazione anche a livello personale che aspettavo da molto. Se mi aspettavo di chiudere 3-0 stasera? Onestamente no, abbiamo sempre fatto 3-2 contro Piacenza, ma c’era qualcosa di diverso stasera. Adesso domani ci riposiamo, ma dobbiamo già pensare a Perugia e non voglio dire nulla, ma l’anno scorso ci ha portato bene ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 0, Santos De Souza 9, Simon 6, Romanò 14, Leal 9, Caneschi 4, Hoffer (L), Recine 0, Gironi 0, Scanferla (L), Ricci 0, Andringa 0, Dias 0. N.E. Alonso. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Ishikawa 18, Loser 6, Reggers 16, Kaziyski 9, Vitelli 6, Colombo (L), Mergarejo Hernandez 2, Zonta 0, Catania (L), Dirlic 0. N.E. Starace, Innocenzi, Piano. All. Piazza.

ARBITRI: Zavater, Curto.

Durata set: 29′, 28′, 33′; tot: 90′.

MVP Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori 3.194



I RISULTATI-

Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza 1-3 (23-25, 23-25, 25-20, 22-25);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)

GARA 1 DI SEMIFINALE 31/03/2024-

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza Ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano Ore 19:00