Play Off scudetto: domani Gara 2 di semifinale

Telecamere di Rai Sport nell’impianto lombardo per la sfida tra la Mint Vero Volley Monza e l’Itas Tentino. I dolomitici si presentano all’OpiquadArena forti del 3-0 centrato nel weekend tra le mura amiche, mentre i brianzoli nel primo match della serie hanno rinunciato a un uomo chiave come Stephen Maar per una pallonata sul volto alla vigilia dell’incontro e ora vogliono riscattarsi davanti ai propri tifosi per non finire con le spalle al muro. Semifinalisti delle ultime nove edizioni dei Play Off e sempre vincenti in casa con Monza, i gialloblù devono confermarsi in trasferta. A dispetto del risultato, la prima partita non è stata una passeggiata, soprattutto nei primi 30 minuti, con la Mint avanti per 22-19, salvo poi essere rimontata dalla formazione di casa. Seppur trascinata da Alessandro Michieletto, MVP del match con 17 punti, di cui 2 ace e 4 block, Trento ha vinto di squadra con il contributo di Kamil Rychlicki (17) e Daniele Lavia (15). Quest’ultimo prima del match ha ricevuto il premio di Credem Banca MVP dei Quarti. Per Monza si è responsabilizzato Eric Loeppky, top scorer con 20 punti e il 64% di positività in attacco. La serie è ancora tutta da vivere.

Secondo round in programma sul taraflex dell’Allianz Cloud dopo la prima sfida andata in scena nel pienone del PalaBarton a Pasqua. Sotto 1-0 nella serie, ma determinata a riaprire i conti alla prima occasione utile per non arrivare subito con l’acqua alla gola, l’Allianz Milano vuole annullare il gap con i Campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia sfruttando l’entusiasmo dei propri supporter e la certezza di esprimere una buona pallavolo sul proprio campo, come dimostrato nel penultimo confronto con Piacenza. In Gara 1 i Block Devils hanno battuto gli ambrosiani in quattro set con le sfuriate offensive di Wassim Ben Tara (MVP e top scorer con 22 punti, di cui 4 dai nove metri) e Oleh Plotnytskyi (18 punti, di cui 2 in battuta e 3 a muro). Ai meneghini, meno costanti in attacco e al servizio, non sono invece bastati i 13 punti dell’opposto Ferre Reggers e nemmeno i 10 sigilli a testa dei laterali Yuki Ishikawa e Matey Kaziyski. Quest’ultimo è a 3 sigilli dai 1500 nei Play Off di SuperLega e ambisce al ragguardevole traguardo dei 6000 punti siglati in Italia, distante solamente 8 sigilli proprio nel giorno della sua 100ª presenza nei Play Off.

LE DUE SFIDE-

ALLIANZ MILANO - SIR SUSA VIM PERUGIA-

Agustin Loser (Allianz Milano)- « Sappiamo che loro sono forti a muro e in battuta, secondo me dobbiamo pensare a tenere un po’ di più queste cose, e noi dobbiamo sbagliare meno al servizio perché nel 1° e 2° set abbiamo fatto diversi errori dai nove metri. Lì dobbiamo giocare un po’ più di squadra da questo punto di vista, di tattica, di variazioni perché anche loro soffrono e noi siamo molto bravi a muro e difesa e poi avanti, siamo una squadra che non molla e dobbiamo continuare così, perché Gara 2 possiamo vincerla ».



Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia )- « Gara 2 sarà un'altra battaglia. Loro a Perugia in Gara 1 hanno provato a forzare tanto al servizio e certamente lo faranno anche nel proprio palazzetto. Dobbiamo prepararci bene ed essere pronti a un’altra sfida intensa e combattuta ».

MINT VERO VOLLEY MONZA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 32 (4 successi Mint Vero Volley Monza, 28 successi Itas Trentino)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21



PRECEDENTI: 30 (8 successi Allianz Milano, 22 successi Sir Susa Vim Perugia )

EX: Nessuno

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Andremo a giocare una gara dove sarà necessario fare tutto un pochino meglio rispetto a domenica. Avremo bisogno come sempre di tanta fiducia nelle nostre qualità, in ogni momento della partita. L'Itas Trentino è un team fortissimo, ma noi possiamo alzare il livello di competitività e dare battaglia in casa nostra, dove il pubblico in questa stagione è sempre stato numeroso, sostenendoci con grande calore e passione ».

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)-« In Gara 1 siamo stati molto bravi a cambiare ritmo nel momento decisivo del primo set, trovando maggiore incisività col servizio. Mi aspetto che Gara 2 sia ancora più difficile, sia perché giocheremo in trasferta sia perché sarà sicuramente più impegnativo tenere il ritmo in battuta che abbiamo avuto domenica. Giocando contro un palleggiatore bravo come Kreling d'altronde se vogliamo vincere dobbiamo riuscire a staccare il più possibile la palla da rete per leggere meglio le sue trame di gioco ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF SCUDETTO-

Mercoledì 3 aprile 2024, ore 20.30



Allianz Milano – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Lot, Florian (Serie 0-1)

Mercoledì 3 aprile 2024, ore 20.30



Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino Arbitri: Cappello, Puecher (Serie 0-1)