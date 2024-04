Pallavolo Maschile: Verona e Civitanova si giocano l'Europa

VERONA- Dopo un round robin per nulla avaro di sorprese e due Semifinali di qualità, i Play Off 5° Posto Credem Banca giungono all’epilogo. Domani, sabato 27 aprile, alle 18.00, è in programma la sfida per accedere alla Challenge Cup 2025. Sul campo del Pala Agsm AIM, i padroni di casa della Rana Verona, vincitori del Girone e promossi all’ultimo atto con il 3-1 interno contro Modena, ospitano la Cucine Lube Civitanova, terza testa di serie in Semifinale, ma capace di eliminare al tie-break Piacenza in trasferta. Scaligeri e cucinieri si sono già incontrati nel terzo turno del gironcino di sola andata e ne è scaturito un rotondo 3-0 del team veneto di Radostin Stoytchev su un collettivo marchigiano ancora convalescente dopo le dimissioni di Gianlorenzo Blengini. Dal match successivo, Romano Giannini è riuscito a spronare la squadra centrando tre successi fondamentali, nonostante il via vai in infermeria, con Jacopo Larizza reduce dallo stop per il problema alla caviglia e i suoi compagni Enrico Diamantini e Alex Nikolov rimasti alla base nell’ultimo match. In Semifinale sia Verona che Civitanova hanno disputato un’ottima prova dai nove metri e a muro. In evidenza i due MVP, Noumory Keita (20 punti) e Mattia Bottolo (25), nei rispettivi incontri. Per Ivan Zaytsev sarà la gara n. 500 nelle competizioni della Lega Volley.

PRECEDENTI: 51 (42 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Rana Verona)



EX: Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23; Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Presentare la partita contro la Lube è diventata una routine perché negli ultimi due anni abbiamo giocato tante volte contro di loro e abbiamo anche perso, come successo nell’ultima gara della Regular Season. Civitanova è una squadra forte, è uscita ai Quarti di Finale Play Off, ma non cambia il fatto che sia un avversario difficile da affrontare. In battuta sanno fare danni e sbagliano poco. Hanno percentuali nella norma in ricezione, che hanno stabilizzato molto grazie a Balaso. È l’ultima partita della stagione per entrambe le squadre e serviranno tanta lucidità e tanta voglia di vincere, con l’aiuto del pubblico che sarà fondamentale come sempre. Dovremo fare di tutto e di più per contrastare la Lube ».

Romano Giannini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- «Volevamo arrivare al 27 aprile per raggiungere la Finale, questo obiettivo ci ha dato la forza di prevalere a Piacenza. Purtroppo a Verona, come in Emilia, non avremo né Diamantini né Nikolov. Nel Girone gli scaligeri hanno espugnato il nostro campo e noi non siamo riusciti a esprimerci al massimo, al punto che nel terzo set abbiamo un po’ mollato. La prossima sarà una partita diversa sotto tutti i punti di vista perché, pur avendo contro una squadra forte, che comunque abbiamo già battuto a fine stagione regolare, il nostro atteggiamento sarà differente. Nel giorno del trionfo a Verona in Regular Season non ero presente, in quanto ammalato, ma ho vissuto in pieno il Play Off esaltante dello scorso campionato con la rimonta in Veneto. Andremo lì alla ricerca del quinto posto con pass europeo ».

FINALE PLAY OFF 5° POSTO-

Sabato 27 aprile 2024, ore 18.00



Rana Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Simbari, Carcione