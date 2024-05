Volley Mercato: Taranto annuncia Tim Held

TARANTO- La Gioiella Prisma Taranto Volley ha ingaggiato lo schiacciatore Tim Held . Nato a Macerata il 17 aprile 1998, 191 cm di altezza, Tim porta con sé una prestigiosa eredità familiare nel mondo della pallavolo, essendo figlio del celebre pallavolista Henk-Jan Held, medaglia d’argento e d’oro alle Olimpiadi di Barcellona e Atlanta. Con il suo talento, la sua determinazione e la sua esperienza internazionale, si presenta come un prezioso asset per la Gioiella Prisma Taranto Volley, pronta a stupire e a raggiungere nuove vette con il suo contributo in campo.

LA CARRIERA-

Tim Held ha attraversato diverse tappe di crescita. Dopo un inizio promettente con Modena, dove ha disputato diverse stagioni nelle serie minori, Held ha dimostrato il suo valore anche a livello professionistico con le squadre come il Volley Tricolore, l’AVS di Bolzano, e l’Olimpia Bergamo.

La stagione 2023-24 ha segnato un momento importante per Held, poiché ha fatto il suo debutto in Superlega con la Sir Susa Perugia. In questa stagione Held ha conquistato la Supercoppa italiana, il campionato mondiale per club, la Coppa Italia lo scudetto. Oltre ai suoi successi a livello di club, Held ha anche brillato sulla scena internazionale, facendo il suo debutto nella nazionale italiana nel 2023 e contribuendo alla conquista della medaglia d’oro ai XXXI Giochi mondiali universitari.

Le parole di Tim Held-

« Sono molto contento dell’opportunità che la società di Taranto mi ha dato, dopo un anno incredibile a Perugia sentivo di aver bisogno di mettermi in gioco ed è per questo che ho accettato con grande piacere di venire qui. C’è tanto lavoro da fare per raggiungere i nostri obiettivi perché il campionato è tosto e ogni anno sale di livello, e soprattutto per vedere fin dove possiamo arrivare! Ringrazio ancora la società per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione insieme! ».

Le parole del DS Mirko Corsano-

« Siamo felici di dare il benvenuto nella nostra società a Tim ,ragazzo desideroso dopo stagioni nelle serie inferiori e una sola stagione di Superlega, di ritagliarsi un ruolo importante anche in quest’ultima categoria».