Volley Mercato: Alessandro Toscani nel roster di Padova

LA CARRIERA-

Il libero abruzzese ha iniziato la sua carriera sportiva con la squadra della sua città natale, l’Impavida Ortona, nel 2013, per poi militare in diverse squadra italiane di Serie A2, tra cui GoldenPlast Potenza Picena, Sieco Service Ortona, BCC Castellana Grotte, Agnelli Tipiesse Bergamo.

Nell’ultima stagione Toscani è stato promosso nel massimo campionato italiano, difendendo i colori della Sir Susa Vim Perugia. Alto 175 cm, si è distinto come libero grazie alla sua abilità difensiva e alla precisione nel fondamentali di gioco.

Le parole di Alessandro Toscani-

« Sono felicissimo di entrare a far parte del team bianconero a partire dalla prossima stagione di SuperLega. Conosco diverse persone che hanno giocato e che giocheranno a Padova e me ne hanno parlato davvero bene, sia sotto il profilo della città, che è stupenda, che per quanto riguarda tutte quelle persone che ruotano attorno alla società: lo staff tecnico, i tifosi, il club stesso. Sono veramente contento ».

Parlando delle sue aspettative per il prossimo campionato, Toscani ha aggiunto:

« Le mie aspettative per questa stagione sono innanzitutto di crescere a livello individuale, così come di gruppo. Fare gruppo aiuta tantissimo a crescere e il mio intento è proprio quello di migliorare a livello tecnico e sono certo che lo staff bianconero può aiutarmi a raggiungere questi obiettivi ».